« Des problèmes de communication ! » Thomas Müller critique le sélectionneur national Julian Nagelsmann à l’approche de la Coupe du monde

Neuer (40 ans) a prouvé par le passé que, lorsqu’il est à 100 % physiquement, il est, selon les observateurs, le meilleur gardien du monde. Reste une question de feeling et de détails. Aucune raison de s’inquiéter : Baumann, excellent techniquement et mentalement, a confirmé contre les États-Unis qu’il était prêt à prendre le relais si Manu n’était pas disponible.

Neuer a récemment été écarté à cause d’une blessure au mollet et a manqué les deux dernières rencontres de préparation à la Coupe du monde face à la Finlande (4-0) et aux États-Unis (2-1). C’est notamment lors de ce second test que son remplaçant, Baumann, a une nouvelle fois confirmé, grâce à plusieurs interventions de grande classe, qu’il était l’ancien gardien titulaire de la Coupe du monde.

Après la rencontre, il s’est dit « très satisfait » de sa performance et est revenu pour la première fois en détail sur la décision de Nagelsmann de sortir Neuer de sa retraite internationale quelques semaines avant le tournoi, au détriment de sa propre place.

« Au début, ce n’était pas facile, j’ai même été un peu amer », a-t-il confié sur RTL. Pourtant, quitter l’équipe nationale n’a jamais été une option : « Dès le départ, j’étais là pour l’équipe. Ne pas venir n’était pas une option, c’est aussi ma Coupe du monde. Je veux aider le groupe et apporter ma pierre à l’édifice. Maintenant, je dois me concentrer pleinement sur moi-même et sur l’équipe. »