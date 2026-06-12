Des exigences d’Al-Ahly à la décision de Flick… les coulisses passionnantes du transfert de Hamza Abdelkarim

Selon le quotidien sportif espagnol Sport, les termes du contrat sont désormais connus. Il y a quelques jours, Hamza Abdelkarim a célébré son baccalauréat de façon peu ordinaire : tandis que ses camarades recevaient leur diplôme entourés de leurs proches, l’attaquant égyptien a dû envoyer une vidéo de lui, coiffé du traditionnel chapeau de diplômé, depuis le camp d’entraînement de sa sélection nationale. Âgé de 18 ans, il participait alors à la Coupe du monde et poursuivait un rêve nourri depuis l’enfance : porter un jour le maillot du FC Barcelone.

Cette image illustre bien la personnalité du jeune homme, que beaucoup en Égypte surnomment déjà « l’Erling Haaland égyptien ». Issu d’un milieu familial structuré, il a suivi une scolarité dans un établissement international de son pays, parle anglais couramment et fait preuve d’une maturité rare pour son âge.

Ses proches assurent qu’il est à l’opposé des joueurs impulsifs ou problématiques : c’est au contraire un jeune calme, réservé, qui préfère le cercle familial aux grands rassemblements. Il réside aujourd’hui à La Masia, à Sant Joan Despí, où les enseignants du club lui enseignent l’espagnol afin de faciliter son adaptation à des milliers de kilomètres de son pays.

Les prémices de ce transfert remontent à octobre 2025, lorsque le Barça a accéléré le processus pour recruter l’attaquant égyptien pendant la Coupe du monde U20. Le club suivait déjà son évolution de près, mais la compétition a fini de convaincre les responsables sportifs, en particulier João Amaral, responsable du recrutement à Barcelone, impressionné par le potentiel du joueur et devenu l’un des artisans clés des négociations.

Les contacts avec l’agent du joueur, dont les relations avec la direction blaugrana sont excellentes, débutent dès la fin de la compétition. Si l’intérêt était réel, le processus n’a pas été simple, car, à seulement 17 ans, Hamza était déjà membre de l’équipe première d’Al-Ahly, le plus grand club égyptien et l’une des institutions les plus puissantes du continent, couronnée « Club du siècle africain » en 2000 par la CAF.

Le club égyptien, fort de quelque 60 millions de supporters, voyait en lui l’un des joyaux de son projet d’avenir et ne souhaitait pas s’en séparer.