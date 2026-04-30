Selon The Athletic, Toni Kroos pourrait revenir à Madrid, mais dans un rôle encore indéfini. Le milieu allemand, qui a pris sa retraite internationale après l’Euro 2024, a toujours affirmé que sa décision était irrévocable. Depuis la retraite du joueur de 36 ans, le Real Madrid reste sur une saison 2024-2025 sans titre sous les ordres de Carlo Ancelotti, et le même scénario se profile cette année malgré les efforts des entraîneurs successifs Xabi Alonso et Álvaro Arbeloa.
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Des discussions concrètes sont déjà en cours : le retour spectaculaire de Toni Kroos au Real Madrid semble se concrétiser
Selon les informations relayées par le portail, le Real Madrid envisagerait pour Toni Kroos un parcours à l’image de celui de Zinédine Zidane. Après sa carrière de joueur, l’ancien Ballon d’Or avait intégré le club merengue avant d’accéder progressivement au poste d’entraîneur, qu’il a occupé lors de deux mandats couronnés chacun par une victoire en Ligue des champions au stade Bernabéu.
Selon le site, Kroos pourrait, à l’image du Français, débuter par une mission de conseil et représenter le club lors des événements officiels. Une intégration directe au sein de l’encadrement sportif n’est pas exclue, avec, à terme, la possibilité d’accéder au poste d’entraîneur principal, suivant ainsi la trajectoire de Zidane.
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Le Real compte s'appuyer sur l'expérience de Kroos
Selon les informations disponibles, le Real Madrid souhaite conserver l’expérience et le savoir-faire de Toni Kroos. Si Santiago Solari occupe officiellement le poste de directeur du football professionnel, ce sont le responsable du recrutement Juni Calafat et le manager José Ángel Sánchez qui pèsent le plus dans les choix stratégiques, conseillant directement le président Florentino Pérez lors des grands transferts. Kroos, dont l’avis pourrait s’avérer déterminant si un accord est trouvé avec le club, aurait ainsi l’occasion d’influer sur ces décisions.
Pour l’instant, le champion du monde allemand se consacre à son podcast et à l’académie de football « Toni Kroos Academy », qu’il a créée dans la capitale espagnole.
Les succès de Toni Kroos au Real Madrid :
Vainqueur de la Ligue des champions 2016, 2017, 2018, 2022, 2024 Champion d'Espagne 2017, 2020, 2022, 2024 Vainqueur de la Coupe d'Espagne 2023 Vainqueur de la Supercoupe 2018, 2020, 2022, 2024 Champion du monde des clubs 2015, 2017, 2018, 2019, 2023