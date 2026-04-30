Des discussions concrètes sont déjà en cours : le retour spectaculaire de Toni Kroos au Real Madrid semble se concrétiser

Selon les informations relayées par le portail, le Real Madrid envisagerait pour Toni Kroos un parcours à l’image de celui de Zinédine Zidane. Après sa carrière de joueur, l’ancien Ballon d’Or avait intégré le club merengue avant d’accéder progressivement au poste d’entraîneur, qu’il a occupé lors de deux mandats couronnés chacun par une victoire en Ligue des champions au stade Bernabéu.

Selon le site, Kroos pourrait, à l’image du Français, débuter par une mission de conseil et représenter le club lors des événements officiels. Une intégration directe au sein de l’encadrement sportif n’est pas exclue, avec, à terme, la possibilité d’accéder au poste d’entraîneur principal, suivant ainsi la trajectoire de Zidane.