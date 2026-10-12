L’entraîneur de l’AS Rome, Gian Piero Gasperini, prépare son équipe à une affiche de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de l’UEFA face au Real Madrid, au Stadio Olimpico. La Roma reçoit les champions d’Europe après avoir arraché un nul 1-1 sur le terrain de Fenerbahçe lors de son premier match.

La Roma devra disputer cette rencontre cruciale sans son gardien titulaire, Mile Svilar, qui sera absent pendant un mois en raison d’une fracture de fatigue.

Malgré ce coup dur sur le plan défensif, Gasperini a hâte de mesurer son équipe à un adversaire de premier plan.