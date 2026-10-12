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imago-sport-1084378321.jpgLaPresse
Alvino Hanafi
Traduit par

« Des champions incroyables ! » : Gian Piero Gasperini encense le Real Madrid avant le choc face à la Roma

Roma
G. Gasperini
Roma vs Real Madrid
Real Madrid
Ligue des Champions

L’entraîneur de l’AS Roma, Gian Piero Gasperini, a salué le Real Madrid comme l’une des équipes les plus fortes d’Europe avant leur affrontement en Ligue des champions au Stadio Olimpico. Le technicien italien a évoqué l’ancien entraîneur José Mourinho, tout en soulignant l’évolution distincte de son équipe.

  • Gasperini prépare la Roma à la venue du Real Madrid

    L’entraîneur de l’AS Rome, Gian Piero Gasperini, prépare son équipe à une affiche de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de l’UEFA face au Real Madrid, au Stadio Olimpico. La Roma reçoit les champions d’Europe après avoir arraché un nul 1-1 sur le terrain de Fenerbahçe lors de son premier match.

    La Roma devra disputer cette rencontre cruciale sans son gardien titulaire, Mile Svilar, qui sera absent pendant un mois en raison d’une fracture de fatigue.

    Malgré ce coup dur sur le plan défensif, Gasperini a hâte de mesurer son équipe à un adversaire de premier plan.

  • imago-sport-1039239769.jpgIPA Sport

    Du respect pour les champions d’Europe et l’héritage de Mourinho

    Avant le choc de milieu de semaine, Gasperini a couvert le Real Madrid d’éloges et a reconnu l’affection que suscite encore l’ancien entraîneur de la Roma, Jose Mourinho. « Quand je regarde le Real Madrid, je vois une équipe composée de champions incroyables, sur le terrain comme sur le banc », a déclaré Gasperini.

    « Nous affrontons l’une des équipes les plus fortes d’Europe, qui a également réalisé un mercato extraordinaire. »

    « Jose a laissé aux gens des souvenirs extraordinaires et une profonde affection pour lui en tant qu’entraîneur. »

  • Évolution sous Gasperini et obstacles historiques

    Gasperini a souligné que la Roma s’était forgé une identité tactique propre depuis le départ de Mourinho. « Cependant, notre équipe est aujourd’hui très différente de celle qui jouait sous Mourinho, même si cela ne fait pas si longtemps », a expliqué Gasperini.

    « Cette équipe me procure une grande satisfaction, car aujourd’hui encore, il nous fallait vraiment un excellent moral, une très bonne condition physique et énormément de cœur pour jouer ainsi à Côme. »

    La Roma comptera sur la créativité de son maître à jouer Paulo Dybala et sur Bryan Cristante pour trouver la faille dans la défense de Madrid.

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  • imago-sport-1084443138.jpgMarco Canoniero

    Viser une victoire historique à l’Olimpico

    L’AS Rome espère mettre fin à une série difficile face au géant espagnol, après avoir perdu ses quatre dernières confrontations avec le Real Madrid sans marquer. Le club romain affiche toutefois un bilan impressionnant à domicile dans la compétition, avec huit victoires lors de ses neuf derniers matches de Ligue des champions au Stadio Olimpico.

    Les hommes de Gasperini chercheront à s’appuyer sur la ferveur de leur public pour obtenir un résultat européen mémorable.

    Le coup d’envoi du match sera donné jeudi matin au Stadio Olimpico.

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