Depuis l’Angleterre - Gyokeres en rupture avec Arsenal, contacts avec l’AC Milan pour janvier

Arsenal de Mikel Arteta, champion d'Angleterre en titre, est en train de mettre en place une mini-révolution technico-tactique, certes modeste, mais importante. Plusieurs protagonistes de la marche vers le titre ont été remis en question durant l'été et, en ce début de saison également, les choix effectués par l'entraîneur basque suscitent de nombreux mécontentements parmi des joueurs considérés presque comme des stars et désormais relégués à la périphérie de l'équipe.

Parmi eux figure Viktor Gyokeres, attaquant suédois, qui ne trouve pas de place et qui a commencé à regarder autour de lui en vue du mercato de janvier. Et selon TeamTalk et d'autres médias anglais, l'un des clubs qui a entamé des contacts pour lui est l'AC Milan.