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Emanuele Tramacere
Traduit par

Depuis l’Angleterre - Gyokeres en rupture avec Arsenal, contacts avec l’AC Milan pour janvier

Milan AC
V. Gyoekeres
Arsenal
Juventus FC

L’attaquant suédois ne trouve pas de temps de jeu avec Arteta et envisage un départ.

Arsenal de Mikel Arteta, champion d'Angleterre en titre, est en train de mettre en place une mini-révolution technico-tactique, certes modeste, mais importante. Plusieurs protagonistes de la marche vers le titre ont été remis en question durant l'été et, en ce début de saison également, les choix effectués par l'entraîneur basque suscitent de nombreux mécontentements parmi des joueurs considérés presque comme des stars et désormais relégués à la périphérie de l'équipe.

Parmi eux figure Viktor Gyokeres, attaquant suédois, qui ne trouve pas de place et qui a commencé à regarder autour de lui en vue du mercato de janvier. Et selon TeamTalk et d'autres médias anglais, l'un des clubs qui a entamé des contacts pour lui est l'AC Milan.

  • En marge d’Arsenal

    Il faut dire et raconter que, au cours de l’été, Arsenal a longtemps cherché un attaquant aux caractéristiques plus proches de celles de Kai Havertz et éloignées des siennes. Pour Arteta, Gyokeres est aujourd’hui le troisième choix en attaque, au point que depuis le début de l’année, le Suédois ne compte à son actif que 5 apparitions cette saison, dont une seule comme titulaire en Carabao Cup, pour un total de seulement 207 minutes jouées. Ce qui fait toutefois du bruit, ce sont les trois matches sur le banc en 5 rencontres disputées en Premier League et les deux apparitions de 17 minutes maximum.

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  • AXE MILAN-LONDRES

    Le mal-être de Gyokeres a immédiatement poussé ses agents à se mettre en mouvement. Ils ont commencé à prendre la température auprès de plusieurs clubs européens et, parmi les plus intéressés, rapporte TeamTalk, figure bien l’AC Milan.

    Le club lombard a entamé les premiers échanges avec l’entourage du Suédois afin d’étudier les montants potentiels et la faisabilité de l’opération en vue de janvier. L’idée sera inévitablement celle d’un prêt, avec une éventuelle option d’achat en fin de saison. Le joueur a également été proposé à la Juventus, qui se montre toutefois un peu plus froide sur cette idée.



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