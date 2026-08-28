Comme le rapporte Sky , le milieu de terrain Hugo Larsson se trouve actuellement à Londres afin de négocier un transfert avec deux équipes, et ce avec l’autorisation de l’Eintracht. L’un des deux clubs serait Crystal Palace. La SGE réclamerait toutefois au moins 25 millions d’euros pour les services du Suédois de 22 ans.

Larsson était arrivé il y a trois ans en provenance de Malmö FF pour neuf millions d’euros, l’Eintracht peut donc espérer une belle plus-value sur le transfert. Dans le même temps, un départ imminent, certes déjà probable avant l’été, du joueur aux douze sélections avec la Suède signifierait naturellement aussi la perte d’un titulaire.

Larsson s’était déjà imposé peu après son arrivée, alors qu’il n’avait que 19 ans, dans le prestigieux effectif du club hessois et a été une valeur sûre du milieu de terrain de l’Eintracht au cours des trois dernières saisons. Ses performances ont toutefois elles aussi souffert du chaos et de la faiblesse collective de l’Eintracht la saison passée, ce qui a eu pour Larsson des conséquences extrêmement amères sur le plan personnel.

Forfait pour la Coupe du monde, Larsson sous le choc : « Dévasté »

À la surprise générale, la star de l’Eintracht n’a en effet pas été retenue par le sélectionneur Graham Potter pour la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. « Il a reçu un appel lui annonçant qu’il n’en faisait pas partie, et Hugo est complètement dévasté. Il faisait partie du groupe depuis tout ce temps, mais cette fois, ce ne sera pas le cas », a déclaré une personne de l’entourage du joueur à la mi-mai dans un entretien accordé à Fotbollskanalen.

Larsson semble au moins désormais se voir offrir la prochaine grande étape de sa carrière, que le joueur de 22 ans pourrait aussi monnayer financièrement en Premier League. À la SGE, il gagnerait actuellement 1,9 million par an ; en Premier League, c’est désormais un salaire bien plus élevé qui l’attend.

La SGE devrait aussi se montrer ouverte à une vente de Larsson parce que deux nouveaux joueurs de l’axe ont déjà été recrutés cet été en Noel Aseko (pour 12 millions d’euros en provenance du Bayern Munich) et Raphael Onyedika (pour 9 millions d’euros en provenance du Club Bruges).

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L’Eintracht Francfort passe à l’action sur son grand chantier

La situation est en revanche différente dans la planification de l’effectif du club hessois concernant le poste de défenseur central. Arthur Theate devrait selon toute vraisemblance prendre la direction de la Serie A et de Bologne, d’abord sous la forme d’un prêt, mais avec une option d’achat ultérieure de 15 millions d’euros.

Là aussi, le prochain deal de l’Eintracht se précise désormais après la spectaculaire signature de Noah Atubolu comme nouveau numéro un en provenance du SC Fribourg. Comme le rapporte Sky, le club hessois s’est mis d’accord avec le Stade Rennais pour le transfert de Lilian Brassier. Le défenseur de 26 ans doit rejoindre la métropole hessoise pour 8,5 millions d’euros, et le montant peut encore grimper à dix millions d’euros avec les bonus.

Brassier n’était arrivé que l’été dernier pour douze millions d’euros en provenance de Brest et, après un début de saison compliqué en raison d’une blessure à la cheville, il s’est imposé comme un élément incontournable de la charnière centrale. À la SGE, il formera selon toute vraisemblance le duo titulaire avec le capitaine Robin Koch. Outre Koch, l’entraîneur Adi Hütter ne dispose actuellement que de deux autres défenseurs centraux, Nnamdi Collins et Otavio, et Collins est encore touché par des problèmes de dos.

Pour l’ouverture de la Bundesliga contre les Eisernen, Brassier ne constitue toutefois en aucun cas une option.