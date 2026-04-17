Le contrat du Polonais, qui fêtera ses 38 ans en août, expire en fin de saison. Pour l’instant, rien ne suggère que les Catalans souhaitent prolonger l’aventure avec leur buteur. Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Matteo Moretto, qui s’exprime dans le podcast du journal sportif espagnol Marca, un nom circule déjà du côté du Barça : celui d’Alexander Sörloth, actuellement à l’Atlético Madrid.
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Demande enregistrée : le FC Barcelone aurait identifié deux nouveaux candidats pour succéder à Robert Lewandowski en attaque
Le Barça a déjà approché le Norvégien pour savoir s’il était ouvert à un transfert. Âgé de 30 ans, ce joueur clé des Colchoneros commence souvent sur le banc, mais il a tout de même marqué 17 buts en 47 matchs officiels cette saison. Sa valeur marchande, estimée à 20 millions d’euros, témoigne de son expérience et de son efficacité devant le but.
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Selon les dernières indiscrétions, Vedat Muriqi serait également dans le viseur du Barça.
Selon le quotidien sportif espagnol Sport, le FC Barcelone s’intéresserait de près à Vedat Muriqi, l’attaquant du Real Mallorca. Âgé de 31 ans, le international kosovar possède une solide expérience et pourrait changer d’air pour un montant inférieur à sa clause libératoire fixée à 40 millions d’euros.
Avec 21 buts marqués en 30 matchs de championnat, il occupe actuellement la deuxième place du classement des buteurs de Liga, juste derrière Kylian Mbappé (Real Madrid).
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Avant l’arrivée de Lewandowski, le Barça cherchait déjà un avant-centre expérimenté et adroit dans les airs. Lors de la saison 2021/22, le club catalan avait ainsi recruté Luuk de Jong, prêté par le FC Séville.
Avec Lewandowski, le Barça, dirigé par l’entraîneur Hansi Flick, se prépare à défendre son titre en Liga. L’écart avec son dauphin et rival de toujours, le Real Madrid, atteint désormais neuf points.
La saison 2025-2026 de Robert Lewandowski au FC Barcelone :
Jeux 40 minutes de jeu Minutes jouées 2028 Buts 17 passes décisifs. Passes décisives 3