Demande enregistrée : le FC Barcelone aurait identifié deux nouveaux candidats pour succéder à Robert Lewandowski en attaque

Selon le quotidien sportif espagnol Sport, le FC Barcelone s’intéresserait de près à Vedat Muriqi, l’attaquant du Real Mallorca. Âgé de 31 ans, le international kosovar possède une solide expérience et pourrait changer d’air pour un montant inférieur à sa clause libératoire fixée à 40 millions d’euros.

Avec 21 buts marqués en 30 matchs de championnat, il occupe actuellement la deuxième place du classement des buteurs de Liga, juste derrière Kylian Mbappé (Real Madrid).