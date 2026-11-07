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Naples a annulé la conférence de presse d'avant-match prévue avant sa rencontre contre la Lazio, programmée demain, dimanche, dans le cadre de la 11e journée du Championnat d'Italie, ce qui a suscité interrogations et spéculations.

Les journalistes étaient arrivés au centre d'entraînement de Castel Volturno et les caméras étaient prêtes pour accueillir l'entraîneur Massimiliano Allegri, avant que la décision surprise ne tombe seulement cinq minutes avant l'heure fixée pour le début de la conférence, le bureau des relations médias ayant demandé aux personnes présentes de quitter la salle.

Selon le journal « La Repubblica », la décision d'annulation est venue directement du président Aurelio De Laurentiis, qui a organisé un stage à huis clos pour l'équipe et lui a imposé un black-out médiatique avant le duel décisif face à la Lazio.

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