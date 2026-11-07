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Décision surprise du président de Naples avant le match contre la Lazio

SSC Naples vs Lazio Rome
SSC Naples
Lazio Rome
Serie A
M. Allegri
Italie

Le tweet de De Laurentiis révèle la raison

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08 nov. 2026

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Naples a annulé la conférence de presse d'avant-match prévue avant sa rencontre contre la Lazio, programmée demain, dimanche, dans le cadre de la 11e journée du Championnat d'Italie, ce qui a suscité interrogations et spéculations.

Les journalistes étaient arrivés au centre d'entraînement de Castel Volturno et les caméras étaient prêtes pour accueillir l'entraîneur Massimiliano Allegri, avant que la décision surprise ne tombe seulement cinq minutes avant l'heure fixée pour le début de la conférence, le bureau des relations médias ayant demandé aux personnes présentes de quitter la salle.

Selon le journal « La Repubblica », la décision d'annulation est venue directement du président Aurelio De Laurentiis, qui a organisé un stage à huis clos pour l'équipe et lui a imposé un black-out médiatique avant le duel décisif face à la Lazio.

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  • L'annulation de la conférence de presse était-elle une sanction ?

    La décision intervient à un moment délicat pour le club, après deux défaites consécutives face à la Juventus et Porto, et l'entrée de l'équipe en stage fermé depuis vendredi, avec la présence de De Laurentiis en personne à Castel Volturno, où il a rencontré Allegri et le directeur sportif Manna pour discuter avec eux des raisons de ce passage à vide.

    Selon le réseau Sky Italia, De Laurentiis a jugé préférable, en ce moment crucial pour l'équipe, d'observer le silence, afin de pouvoir se concentrer entièrement sur les entraînements et les matchs. C'est pourquoi il a également réduit ses déclarations avant le match, dans l'espoir que les performances s'améliorent.

     Cette décision n'avait rien d'une sanction, mais traduisait simplement la volonté de laisser d'abord le terrain parler de lui-même, sans la moindre ambiguïté. Selon toute vraisemblance, De Laurentiis n'a pas décidé d'annuler la conférence de presse quelques minutes avant le coup d'envoi du match, mais avait arrêté cette position au préalable. Le communiqué du club n'a toutefois pas été publié en temps voulu, d'après Sky.

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  • Qu'a dit De Laurentiis ?

    Le président du club a écrit, dans un message publié sur son compte officiel X : « Il n'y a aucun cas de blessure à Naples ».

    De Laurentiis a ensuite poursuivi : « Lorsque j'ai réalisé que nous étions sur le point de tenir une nouvelle conférence de presse, j'ai décidé de l'annuler. Pourquoi ? Parce que je ne pense pas que les conférences de presse soient nécessaires avant les matchs, surtout que nous jouons tous les trois jours. Nous sommes en stage d'entraînement, et nous devons éviter tout facteur susceptible de détourner l'attention des joueurs de leur concentration sur le match. Lorsque l'équipe est en stage d'entraînement, tout le monde doit être en totale sécurité ».

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