Le Tottenham s’est lancé depuis longtemps sur la piste d’Icardi, avec Roberto De Zerbi qui évalue la possibilité d’ajouter, sur le marché des joueurs libres, un buteur capable de résoudre les problèmes de sa équipe dans la zone de vérité.

Pour l’instant, rapporte TyC Sports en Argentine, la cour assidue du manager italien ne s’est toutefois pas traduite par une offre officielle pour le joueur.