Au cours du dernier mois, on a beaucoup parlé de Mauro Icardi, aussi bien pour sa recherche d’une nouvelle équipe capable de lui offrir une chance que pour sa vie loin du monde du football. Pourtant, l’ancien capitaine de l’Inter et ancien buteur de Galatasaray a toujours une immense envie de refouler les pelouses et, libre de tout contrat, il est désormais tout proche d’un retour en Europe avec une issue vers la Premier League. En effet, deux clubs se sont rapprochés de son entourage pendant cette longue pause : Tottenham et Everton.
De Zerbi veut Icardi à Tottenham : duel avec Everton pour un gros coup à zéro euro
De Zerbi le veut à Tottenham
Le Tottenham s’est lancé depuis longtemps sur la piste d’Icardi, avec Roberto De Zerbi qui évalue la possibilité d’ajouter, sur le marché des joueurs libres, un buteur capable de résoudre les problèmes de sa équipe dans la zone de vérité.
Pour l’instant, rapporte TyC Sports en Argentine, la cour assidue du manager italien ne s’est toutefois pas traduite par une offre officielle pour le joueur.
IL Y A EVERTON
Et c’est alors dans ce « vide » qu’essaie de s’insérer Everton, qui il y a déjà un mois avait pris des renseignements sur lui, quand Icardi évaluait la proposition de la Lazio. À l’époque, cela n’avait rien donné, mais à Goodison Park aussi, il y a un besoin désespéré d’un buteur à intégrer à l’effectif et le club anglais a donc repris les discussions avec les agents de Maurito pour tenter de trouver un accord.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles