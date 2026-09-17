« De retour après 14 ans ! » : ce qu’il faut savoir avant le 100e derby entre Millwall et West Ham

Millwall reçoit West Ham United à The Den le 19 septembre 2026, relançant l’une des rivalités les plus intenses du football anglais après 14 ans d’absence. Cette affiche de Championship marque la 100e confrontation officielle entre les clubs de l’est et du sud-est de Londres, qui se sont affrontés pour la dernière fois en février 2012.

Sur leurs 99 précédents affrontements, Millwall possède un léger avantage avec 38 victoires contre 34 pour West Ham, ainsi que 27 matches nuls.

Séparés par la Tamise, ce duel incarne une lutte acharnée pour la suprématie territoriale et l’identité ouvrière.