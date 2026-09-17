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« De retour après 14 ans ! » : ce qu’il faut savoir avant le 100e derby entre Millwall et West Ham
Première rencontre en 14 ans, avec en ligne de mire le 100e match marquant
Millwall reçoit West Ham United à The Den le 19 septembre 2026, relançant l’une des rivalités les plus intenses du football anglais après 14 ans d’absence. Cette affiche de Championship marque la 100e confrontation officielle entre les clubs de l’est et du sud-est de Londres, qui se sont affrontés pour la dernière fois en février 2012.
Sur leurs 99 précédents affrontements, Millwall possède un léger avantage avec 38 victoires contre 34 pour West Ham, ainsi que 27 matches nuls.
Séparés par la Tamise, ce duel incarne une lutte acharnée pour la suprématie territoriale et l’identité ouvrière.
- Colorsport
Des origines modestes forgées dans les conflits des chantiers navals de la Tamise
Les fondements mêmes de ce conflit remontent à la fin du XIXe siècle, lorsque Millwall Rovers et Thames Ironworks n’étaient séparés que de trois miles. Les deux bases de supporters étaient principalement composées de dockers employés par des entreprises rivales en concurrence pour des contrats d’expédition sur la Tamise.
Les tensions ont explosé lors de la grève générale des dockers de 1926, lorsque les ouvriers du chantier naval de Millwall ont brisé la grève, provoquant l’indignation des dockers de l’autre côté du fleuve.
La division de part et d’autre de Tower Bridge a instauré une fracture socio-économique permanente entre South Bermondsey et l’East End.
La face hooligan et les sombres ombres des tribunes
Au fil des décennies, la rivalité sur le terrain a dégénéré en violence, alimentée par l’Inter City Firm de West Ham et les Bushwackers de Millwall. Des incidents très médiatisés, comme le match hommage à Harry Cripps en 1972 et la mort tragique du supporter de Millwall Ian Pratt en 1976, ont ancré cette animosité.
Le drame a de nouveau frappé en 1986 avec le meurtre du supporter de West Ham Terry Burns, tandis que d’importantes émeutes ont éclaté aux abords d’Upton Park en 2009.
D’importants dispositifs de la Metropolitan Police sont depuis nécessaires pour garantir le bon déroulement des derbies en toute sécurité.
- Getty Images Sport
La rivalité historique reprend à The Den
Le choc de septembre à The Den sera suivi d’un match retour au London Stadium le 20 février 2027. Millwall n’a plus battu West Ham à domicile depuis mai 1979, ce qui fait de cette 100e confrontation un rendez-vous crucial pour la suprématie locale.
Les deux clubs veulent se concentrer sur le football tout en rendant hommage à la passion intense d’un derby urbain.
Cette 100e confrontation promet un nouveau chapitre électrisant après 14 ans d’attente.
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