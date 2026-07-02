De Mahrez à Kessié… L’Al-Ahly en a-t-il assez de remporter des titres ?

Cependant, ce ne sont pas leurs statistiques ou leur niveau technique qui ont le plus marqué Mahrez et Kessié : le duo a endossé le rôle de meneurs d’équipe, surtout dans les moments difficiles, grâce à leur expérience et à leur forte personnalité de leaders.

Leur influence s’est particulièrement illustrée lors de la dernière édition de la Ligue des champions d’Asie, où Al-Ahly a peiné dans chaque rencontre à élimination directe et a dû s’en remettre à son duo pour redresser la barre.

Mahrez a inscrit le but de la victoire face à Al-Duhail en huitièmes de finale, à quatre minutes de la fin des prolongations, évitant ainsi les tirs au but – ces mêmes tirs au but qui ont par la suite éliminé le rival historique Al-Hilal face au club qatari Al-Sadd.

En quarts de finale, alors que Johor Darul Ta’zim menait 1-0 et que l’équipe saoudienne évoluait à dix après l’expulsion d’Ali Majrashi, Kiese a surgi pour égaliser et maintenir l’espoir.

En finale face à Machida Zelvia, alors que l’équipe évoluait en infériorité numérique en prolongation après l’expulsion de Zakaria Hawsawi, Kessie a encore fait la différence en servant à Firas Al-Buraikan le but victorieux.

Dès l’édition précédente, Kessié avait déjà frappé en finale contre Kawasaki Frontale, tandis que Mahrez y était le meilleur passeur du tournoi.