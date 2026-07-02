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Al Ahli v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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De Mahrez à Kessié… L’Al-Ahly en a-t-il assez de remporter des titres ?

FEATURES
Al Ahli
R. Mahrez
Franck Kessié
Saudi Pro League
AFC Champions League Elite
Super Coupe
Arabie saoudite
Algérie
Côte d’Ivoire

« Al-Raqi » a décroché trois titres au cours des deux dernières saisons.

Le club saoudien d’Al-Ahli traverse actuellement une période d’incertitude, ou, plus précisément, ce sont ses supporters qui la vivent, en raison du flou qui entoure l’avenir de l’équipe pour la saison à venir.

Pourtant, l’équipe aborde la nouvelle saison avec l’ambition de conquérir quatre trophées : la Saudi Pro League, la Coupe du Roi Salmane, la Supercoupe d’Arabie saoudite et la Ligue des champions de l’AFC.

  • Le départ des stars

    Cependant, la situation au sein du club saoudien ne laisse pas présager de lutte pour un titre, surtout compte tenu de la manière dont l'effectif est géré.

    Mercredi, Al-Ahli a officialisé le départ du milieu de terrain ivoirien Franck Kessié, libre de tout contrat après l’expiration de son bail à l’issue de la saison dernière.

    Parallèlement, plusieurs sources médiatiques rapportent qu’Al-Ahli a notifié à sa star algérienne Riyad Mahrez la résiliation unilatérale de son contrat, en invoquant une clause lui permettant de le faire avant le 30 juin dernier, contre une indemnité de 15 millions de dollars.

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  • Des exploits gravés dans les annales du football

    Al-Ahly va ainsi perdre deux des joueurs qui ont le plus marqué son parcours au cours des trois dernières années, plus précisément depuis l'été 2023, lorsque Mahrez a rejoint le club en provenance de Manchester City et Kessié de Barcelone.

    Depuis, les deux stars ont affiché des statistiques impressionnantes : Mahrez a disputé 122 matchs, marquant 37 buts et délivrant 50 passes décisives.

    Dans le même laps de temps, Kessie a pris part à 119 rencontres sous le maillot « Al-Raqi », marquant 26 buts et délivrant 15 passes décisives.

    Grâce à ces performances, l’Al-Ahli a conquis trois titres majeurs, dont la Ligue des champions d’Asie – gagnée pour la première fois en 2025 puis de nouveau cette année – ainsi que la Supercoupe d’Arabie saoudite, qui échappait au club depuis 2016.

  • Bien plus que de simples joueurs

    Cependant, ce ne sont pas leurs statistiques ou leur niveau technique qui ont le plus marqué Mahrez et Kessié : le duo a endossé le rôle de meneurs d’équipe, surtout dans les moments difficiles, grâce à leur expérience et à leur forte personnalité de leaders.

    Leur influence s’est particulièrement illustrée lors de la dernière édition de la Ligue des champions d’Asie, où Al-Ahly a peiné dans chaque rencontre à élimination directe et a dû s’en remettre à son duo pour redresser la barre.

    Mahrez a inscrit le but de la victoire face à Al-Duhail en huitièmes de finale, à quatre minutes de la fin des prolongations, évitant ainsi les tirs au but – ces mêmes tirs au but qui ont par la suite éliminé le rival historique Al-Hilal face au club qatari Al-Sadd.

    En quarts de finale, alors que Johor Darul Ta’zim menait 1-0 et que l’équipe saoudienne évoluait à dix après l’expulsion d’Ali Majrashi, Kiese a surgi pour égaliser et maintenir l’espoir.

    En finale face à Machida Zelvia, alors que l’équipe évoluait en infériorité numérique en prolongation après l’expulsion de Zakaria Hawsawi, Kessie a encore fait la différence en servant à Firas Al-Buraikan le but victorieux.

    Dès l’édition précédente, Kessié avait déjà frappé en finale contre Kawasaki Frontale, tandis que Mahrez y était le meilleur passeur du tournoi.

  • Des remplaçants inexpérimentés

    Le départ de Keseh a laissé le milieu de terrain de l’Al-Ahly sans véritable meneur de jeu. Le duo local Eid Al-Mawlid et Ziad Al-Juhani, ainsi que les Français Enzo Milot et Valentin Atangana, manquent d’expérience pour assumer ce rôle clé.

    Quant à Mahrez, il a cédé sa place à Abou El-Shamat, dont les limites physiques et la fragilité récurrente pourraient pénaliser l’équipe dans les rendez-vous clés, d’autant qu’il manque encore d’expérience.

    Si Al-Ahli a bien recruté l’ailier Mishaal Al-Mutairi, en provenance d’Abha, le jeune joueur, issu de la première division du championnat Yelo, manque encore de bagage pour assumer pleinement ce couloir après le départ de Mahrez.

  • L'ère des championnats est-elle révolue ?

    Ces performances en dents de scie inquiètent les supporters de l'Al-Ahli, d'autant plus qu'ils espéraient enfin remporter le championnat saoudien, qui leur échappe depuis dix ans.

    Aujourd’hui, cet objectif paraît difficile à atteindre, et le principal enjeu est désormais de préserver la dynamique lancée par les trois titres glanés au cours des deux dernières saisons.