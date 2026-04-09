Mardi dernier, Al-Ahly a été tenu en échec 1-1 par Ceramica Cleopatra lors de la première journée de la phase finale du championnat égyptien.

Il s’agit du deuxième résultat négatif consécutif des Rouge et Blanc en championnat, après leur défaite 2-1 contre Tala’a El-Gaish lors de la dernière journée de la phase de groupe, juste avant le début de la phase finale.

Le « Géant rouge » prolonge ainsi sa série de contre-performances, après son élimination en quarts de finale de la Ligue des champions africaine face à l’Espérance tunisienne (défaite 2-4 sur l’ensemble des deux matchs).

Moins de 24 heures plus tard, l’autre Al-Ahly, version saoudienne, a également été tenu en échec (1-1) par Al-Fayha au stade de Majmaah, lors de la 29^e journée du championnat saoudien.

Il s’agit du deuxième revers en trois matchs pour Al-Ahli en championnat saoudien, après sa défaite contre Al-Qadisiyah lors de la 26e journée.

Enfin, le club saoudien a également été éliminé en demi-finale de la Coupe du Gardien des Deux Saintes Mosquées : battu par Al-Hilal aux tirs au but après un match nul 1-1 au terme du temps réglementaire et des prolongations.