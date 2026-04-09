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Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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De l’Égypte à l’Arabie saoudite… L’arbitrage a-t-il enterré le rêve du Al-Ahly de remporter le championnat ?

FEATURES
Al Ahli
Saudi Pro League
Al Ahly SC vs Smouha SC
Al Ahly SC
Smouha SC
Premier League
Arabie saoudite
Égypte

Les deux clubs traversent une situation extrêmement semblable depuis quelques heures.

Les dernières 48 heures ont été riches en émotions pour les supporters du monde arabe, en particulier en Égypte et en Arabie saoudite, où le titre de champion s’est joué dans un suspense haletant et des rencontres pleines de rebondissements.

Mais l’événement marquant de ces quarante-huit heures a été l’apanage d’Al-Ahly, aussi bien en championnat du Nil qu’en championnat Roshen, les deux formations ayant été prises dans le piège d’un match nul spectaculaire.

  • Nouveau revers

    Mardi dernier, Al-Ahly a été tenu en échec 1-1 par Ceramica Cleopatra lors de la première journée de la phase finale du championnat égyptien.

    Il s’agit du deuxième résultat négatif consécutif des Rouge et Blanc en championnat, après leur défaite 2-1 contre Tala’a El-Gaish lors de la dernière journée de la phase de groupe, juste avant le début de la phase finale.

    Le « Géant rouge » prolonge ainsi sa série de contre-performances, après son élimination en quarts de finale de la Ligue des champions africaine face à l’Espérance tunisienne (défaite 2-4 sur l’ensemble des deux matchs).

    Moins de 24 heures plus tard, l’autre Al-Ahly, version saoudienne, a également été tenu en échec (1-1) par Al-Fayha au stade de Majmaah, lors de la 29^e journée du championnat saoudien.

    Il s’agit du deuxième revers en trois matchs pour Al-Ahli en championnat saoudien, après sa défaite contre Al-Qadisiyah lors de la 26e journée.

    Enfin, le club saoudien a également été éliminé en demi-finale de la Coupe du Gardien des Deux Saintes Mosquées : battu par Al-Hilal aux tirs au but après un match nul 1-1 au terme du temps réglementaire et des prolongations.

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  • Décisions arbitrales controversées

    Le point commun entre les mésaventures d’Al-Ahly en Égypte et en Arabie saoudite réside dans des décisions arbitrales controversées intervenues dans le temps additionnel.

    En championnat égyptien, le ballon a touché la main d’Ahmed Hani, défenseur de Ceramica Cleopatra, dans les arrêts de jeu, mais l’arbitre Mahmoud Wafa a refusé d’accorder un penalty.

    Après consultation avec l’arbitre vidéo Mahmoud Ashour, Wafa a maintenu sa décision, privant ainsi les Rouge et Blanc d’un possible penalty et conduisant au partage 1-1.

    Scène similaire en Arabie saoudite : le ballon frappe le bras de Villanueva, défenseur d’Al-Fayha, alors que son coéquipier Chris Smalling tente de dégager, et l’arbitre Mohamed Al-Sama’il refuse à son tour de siffler penalty.

    Sous la pression des joueurs de l’Ahly, Al-Samael a consulté la VAR, puis est revenu sur sa décision initiale… sans accorder non plus de penalty.

    Les joueurs de l’Ahly avaient déjà réclamé deux autres penalties avant cet épisode, que l’arbitre avait également refusés.

  • Un rêve lointain

    Ces contre-performances compliquent la course au titre d’Al-Ahly, aussi bien en Égypte qu’en Arabie saoudite.

    Le club reste bloqué à 41 points, occupant la troisième place du championnat égyptien, à cinq longueurs du leader Zamalek et à deux unités de Pyramids, deuxième avec un match en moins.

    Le club du Caire n'est plus maître de son destin : il doit gagner ses cinq matchs restants et espérer des contre-performances de ses rivaux pour encore croire au titre.

    Même scénario pour Al-Ahli Jeddah : 66 points, 3ᵉ place, à 4 longueurs d’Al-Nassr (le leader qui compte un match en moins) et à 2 points d’Al-Hilal, dauphin.

    Comme pour son homologue égyptien, le destin du « Raqi » n’est plus entre ses mains : il doit gagner ses six matchs restants et compter sur des faux pas de ses rivaux.

  • Communiqué ferme

    Cette situation délicate a conduit les directions des deux clubs à publier un communiqué ferme dénonçant les erreurs d’arbitrage lors des deux matchs et réclamant l’ouverture d’une enquête.

    Les deux communiqués insistaient sur la nécessité d’accéder à l’enregistrement des conversations entre l’arbitre de terrain et l’équipe vidéo.

    Ces communiqués ont été assortis d’une vive polémique de la part des responsables des deux clubs. Sayed Abdelhafiz, directeur sportif de l’Al-Ahly, a notamment accusé l’arbitre Mahmoud Wafa d’être responsable de la défaite de son équipe.

    Même son de cloche du côté du club saoudien : l’attaquant anglais Ivan Toney et l’ailier brésilien Wenderson Galeno ont rapporté que le quatrième arbitre leur avait suggéré de se concentrer sur la Coupe d’Asie plutôt que sur le championnat, une version confirmée par leur entraîneur allemand Matthias Jaissle.

  • Recul technique

    Au-delà des erreurs d’arbitrage, les deux formations ont récemment connu un net déclin technique, illustré par leurs défaites respectives contre Ceramica Cleopatra et Al-Fayha.

    Al-Ahly du Caire a souffert de l’absence d’un véritable avant-centre capable de convertir en buts les occasions créées et les centres, une carence qui persiste depuis le départ de l’attaquant palestinien Wissam Abu Ali l’été dernier.

    De son côté, l’Al-Ahly saoudien a manqué d’intensité offensive face à Al-Fayha, une baisse de régime admise par la légende du club Hussein Abdulghani.

    Pour préserver leurs chances de titre national, les deux clubs doivent rapidement rétablir leur efficacité technique et rectifier ces lacunes.

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