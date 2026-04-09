Le point commun entre les mésaventures d’Al-Ahly en Égypte et en Arabie saoudite réside dans des décisions arbitrales controversées intervenues dans le temps additionnel.
En championnat égyptien, le ballon a touché la main d’Ahmed Hani, défenseur de Ceramica Cleopatra, dans les arrêts de jeu, mais l’arbitre Mahmoud Wafa a refusé d’accorder un penalty.
Après consultation avec l’arbitre vidéo Mahmoud Ashour, Wafa a maintenu sa décision, privant ainsi les Rouge et Blanc d’un possible penalty et conduisant au partage 1-1.
Scène similaire en Arabie saoudite : le ballon frappe le bras de Villanueva, défenseur d’Al-Fayha, alors que son coéquipier Chris Smalling tente de dégager, et l’arbitre Mohamed Al-Sama’il refuse à son tour de siffler penalty.
Sous la pression des joueurs de l’Ahly, Al-Samael a consulté la VAR, puis est revenu sur sa décision initiale… sans accorder non plus de penalty.
Les joueurs de l’Ahly avaient déjà réclamé deux autres penalties avant cet épisode, que l’arbitre avait également refusés.