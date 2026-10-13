De Ketelaere est un paradoxe : peut-il être titulaire avec Sarri ?

À l’Atalanta, en revanche, la concurrence de Kristovic et Scamacca a poussé De Ketelaere sur le côté droit, loin du but adverse et avec beaucoup de terrain à couvrir en phase défensive. Sarri, en particulier, l’a souvent utilisé comme ailier, tandis qu’hier, il a choisi de le placer parmi les milieux offensifs derrière le Monténégrin. Mais le joueur n’a pas apporté les réponses espérées. Hier encore, le Belge a semblé étranger au jeu, sans jamais parvenir à peser ni donner l’impression de pouvoir inventer le geste décisif à tout moment. Une prestation globalement décevante, qui a poussé Sarri à le rappeler sur le banc à la 60e minute pour faire entrer Lazar Samardzic à sa place. Les rencontres face au Pafos (jeudi) et à l’AC Milan (dimanche) se profilent déjà : l’Atalanta a besoin du meilleur De Ketelaere pour continuer à sourire et à enchaîner les bons résultats. À Sarri de le relancer et de résoudre l’ambiguïté tactique.



