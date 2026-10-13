L’Atalanta remonte au classement grâce à sa victoire obtenue hier à domicile face à Venise. Le club de Bergame occupe désormais la dixième place avec 9 points et pourra, dès la semaine prochaine, viser les places qualificatives pour l’Europe. Les trois buts inscrits face aux joueurs de la Brianza ont apporté plusieurs bonnes nouvelles à l’entraîneur Maurizio Sarri : Franck Kessie, par exemple, a débloqué son compteur en marquant son premier but depuis son retour à Bergame, tandis que Nikola Krstovic a montré qu’il traversait une excellente période de forme. Malgré ce succès, certains points et problèmes devront toutefois retenir l’attention de l’entraîneur de l’Atalanta, à commencer par les performances de Charles De Ketelaere.
De Ketelaere est un paradoxe : peut-il être titulaire avec Sarri ?
LE PARADOXE DE KETELAERE
Le Belge de 25 ans connaît un début de saison difficile : jusqu’ici, il n’a délivré qu’une seule passe décisive, le 12 septembre dernier, lors de la défaite face à Cagliari. Un maigre bilan qui contraste avec ses performances en équipe nationale. Entre la Coupe du monde et les récentes rencontres de Ligue des nations, l’ancien joueur de l’AC Milan a marqué 3 fois et délivré autant de passes décisives, montrant qu’il est l’un des hommes forts de la Belgique. La différence tient à sa position sur le terrain et, surtout, aux consignes tactiques qu’il doit respecter : sous les ordres de Rudi Garcia, De Ketelaere a toujours été aligné en pointe afin de mettre à profit ses qualités dans la construction du jeu et la finition des actions. L’arrivée de Mark Van Bommel sur le banc n’a rien changé : le joueur né en 2001 a continué d’occuper le rôle de principal attaquant de pointe, avec des résultats positifs évidents.
Toujours sans marquer
À l’Atalanta, en revanche, la concurrence de Kristovic et Scamacca a poussé De Ketelaere sur le côté droit, loin du but adverse et avec beaucoup de terrain à couvrir en phase défensive. Sarri, en particulier, l’a souvent utilisé comme ailier, tandis qu’hier, il a choisi de le placer parmi les milieux offensifs derrière le Monténégrin. Mais le joueur n’a pas apporté les réponses espérées. Hier encore, le Belge a semblé étranger au jeu, sans jamais parvenir à peser ni donner l’impression de pouvoir inventer le geste décisif à tout moment. Une prestation globalement décevante, qui a poussé Sarri à le rappeler sur le banc à la 60e minute pour faire entrer Lazar Samardzic à sa place. Les rencontres face au Pafos (jeudi) et à l’AC Milan (dimanche) se profilent déjà : l’Atalanta a besoin du meilleur De Ketelaere pour continuer à sourire et à enchaîner les bons résultats. À Sarri de le relancer et de résoudre l’ambiguïté tactique.
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