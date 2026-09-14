Maldini a vécu ce week-end la nature volatile du football professionnel, passant en l’espace de quelques heures du statut de héros du match à celui de personne au centre d’une enquête de police. Le milieu offensif, actuellement prêté par l’Atalanta, avait offert à Cagliari une précieuse victoire 2-1 contre son club propriétaire.

L’accident s’est produit aux premières heures de dimanche à Milan, lorsque la Porsche Carrera 4 de Maldini est entrée en collision avec un autre véhicule. L’impact a causé des blessures légères à six personnes, dont le joueur lui-même, qui a ensuite été transporté dans un hôpital local pour des examens de précaution avant d’être autorisé à sortir.