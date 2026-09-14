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Parma Calcio v Cagliari Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduit par

De héros à zéro ! Daniel Maldini perd son permis de conduire quelques heures après avoir inscrit le but de la victoire de Cagliari

D. Maldini
Cagliari
Serie A

L’international italien Daniel Maldini a vu son week-end passer du sommet absolu à une terrible désillusion après la suspension de son permis de conduire à Milan. Le joueur de 24 ans, fils du défenseur légendaire Paolo Maldini, a été impliqué dans un accident de la route quelques heures seulement après avoir inscrit le but décisif pour Cagliari en Serie A.

  • Le but de la victoire suivi du crash de Milan

    Maldini a vécu ce week-end la nature volatile du football professionnel, passant en l’espace de quelques heures du statut de héros du match à celui de personne au centre d’une enquête de police. Le milieu offensif, actuellement prêté par l’Atalanta, avait offert à Cagliari une précieuse victoire 2-1 contre son club propriétaire.

    L’accident s’est produit aux premières heures de dimanche à Milan, lorsque la Porsche Carrera 4 de Maldini est entrée en collision avec un autre véhicule. L’impact a causé des blessures légères à six personnes, dont le joueur lui-même, qui a ensuite été transporté dans un hôpital local pour des examens de précaution avant d’être autorisé à sortir.

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    Licence suspendue après un test positif

    À la suite de la collision, le milieu de terrain a dû se soumettre à des tests pour déterminer son aptitude à conduire. La police municipale de Milan a confirmé à BBC Sport que les répercussions légales ont été immédiates après les résultats de l’éthylotest. La police a déclaré : « M. Maldini a été soumis à un éthylotest sur les lieux » et a confirmé que son « permis de conduire a été confisqué à la suite d’un résultat positif ».

    Des informations en provenance des lieux ont confirmé que le joueur de 24 ans dépassait largement la limite légale d’alcool en Italie, fixée à 0,5 gramme par litre. Un premier éthylotest a relevé un taux d’alcoolémie de 0,91 g/l, puis une deuxième mesure a enregistré 0,89 g/l, soit presque le double du seuil autorisé pour les conducteurs dans le pays.

  • Cagliari publie une réponse officielle

    Malgré les conclusions du service de police local, Cagliari a rapidement apporté son soutien à son joueur, qui a disputé six matches toutes compétitions confondues cette saison, pour deux buts inscrits. Le club sarde a publié un communiqué afin de répondre aux spéculations médiatiques croissantes autour de la condition physique et du comportement de son élément clé.

    Le club tient clairement à garder son homme fort concentré sur le terrain alors qu'il cherche à capitaliser sur sa récente victoire. Un communiqué des Rossoblu a confirmé que Maldini avait « subi un dépistage toxicologique à la suite de récents articles de presse » et que « tous les tests se sont révélés négatifs ». Cagliari a ajouté que le meneur de jeu réintégrera normalement le groupe à l'entraînement lundi afin de préparer les prochaines rencontres.

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    Dans la continuité de l’héritage familial

    Maldini porte l’un des noms de famille les plus lourds du football mondial, dans les pas de son père Paolo et de son grand-père Cesare. Les deux aînés de la famille Maldini sont considérés comme des icônes du jeu et des légendes de l’AC Milan, et Daniel a franchi un cap historique en devenant la troisième génération de sa famille à représenter l’Italie lorsqu’il a fait ses débuts internationaux contre Israël, lors d’un match de Ligue des nations en 2024. Il compte depuis six sélections avec l’Italie, sa dernière apparition remontant à septembre 2025.

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