Getty Images Sport
Traduit par
De héros à zéro ! Daniel Maldini perd son permis de conduire quelques heures après avoir inscrit le but de la victoire de Cagliari
Le but de la victoire suivi du crash de Milan
Maldini a vécu ce week-end la nature volatile du football professionnel, passant en l’espace de quelques heures du statut de héros du match à celui de personne au centre d’une enquête de police. Le milieu offensif, actuellement prêté par l’Atalanta, avait offert à Cagliari une précieuse victoire 2-1 contre son club propriétaire.
L’accident s’est produit aux premières heures de dimanche à Milan, lorsque la Porsche Carrera 4 de Maldini est entrée en collision avec un autre véhicule. L’impact a causé des blessures légères à six personnes, dont le joueur lui-même, qui a ensuite été transporté dans un hôpital local pour des examens de précaution avant d’être autorisé à sortir.
- Getty Images Sport
Licence suspendue après un test positif
À la suite de la collision, le milieu de terrain a dû se soumettre à des tests pour déterminer son aptitude à conduire. La police municipale de Milan a confirmé à BBC Sport que les répercussions légales ont été immédiates après les résultats de l’éthylotest. La police a déclaré : « M. Maldini a été soumis à un éthylotest sur les lieux » et a confirmé que son « permis de conduire a été confisqué à la suite d’un résultat positif ».
Des informations en provenance des lieux ont confirmé que le joueur de 24 ans dépassait largement la limite légale d’alcool en Italie, fixée à 0,5 gramme par litre. Un premier éthylotest a relevé un taux d’alcoolémie de 0,91 g/l, puis une deuxième mesure a enregistré 0,89 g/l, soit presque le double du seuil autorisé pour les conducteurs dans le pays.
Cagliari publie une réponse officielle
Malgré les conclusions du service de police local, Cagliari a rapidement apporté son soutien à son joueur, qui a disputé six matches toutes compétitions confondues cette saison, pour deux buts inscrits. Le club sarde a publié un communiqué afin de répondre aux spéculations médiatiques croissantes autour de la condition physique et du comportement de son élément clé.
Le club tient clairement à garder son homme fort concentré sur le terrain alors qu'il cherche à capitaliser sur sa récente victoire. Un communiqué des Rossoblu a confirmé que Maldini avait « subi un dépistage toxicologique à la suite de récents articles de presse » et que « tous les tests se sont révélés négatifs ». Cagliari a ajouté que le meneur de jeu réintégrera normalement le groupe à l'entraînement lundi afin de préparer les prochaines rencontres.
- Getty Images Sport
Dans la continuité de l’héritage familial
Maldini porte l’un des noms de famille les plus lourds du football mondial, dans les pas de son père Paolo et de son grand-père Cesare. Les deux aînés de la famille Maldini sont considérés comme des icônes du jeu et des légendes de l’AC Milan, et Daniel a franchi un cap historique en devenant la troisième génération de sa famille à représenter l’Italie lorsqu’il a fait ses débuts internationaux contre Israël, lors d’un match de Ligue des nations en 2024. Il compte depuis six sélections avec l’Italie, sa dernière apparition remontant à septembre 2025.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles