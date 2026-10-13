De Carnevali à Massara, tous les salaires des dirigeants de la Juventus

La nouvelle politique de rémunération revêt une importance particulière au regard des accords conclus avec Giovanni Carnevali, nommé administrateur délégué et directeur général le 12 juin 2026, et Frederic Massara, à qui le poste de Chief Football Officer a été confié à compter du 7 juillet 2026, avec la responsabilité de la gestion et du développement du secteur sportif masculin jusqu’à la fin de la saison 2027/28.





Pour Carnevali, l’accord prévoit une rémunération fixe annuelle brute de 1,75 million d’euros, supérieure au million d’euros initialement prévu par la politique de rémunération 2025/26 pour le poste de directeur général. Ce montant, précise le rapport, correspond à celui prévu par la nouvelle politique 2026/27 pour l’administrateur délégué et directeur général, qui sera soumise à l’approbation de l’assemblée des actionnaires.





À cette rémunération s’ajoute une prime exceptionnelle de 1 million d’euros, conditionnée au maintien de Carnevali à son poste jusqu’au 30 juin 2027. Son versement est prévu en juillet 2027, avec des clauses permettant à la Juventus d’en demander le remboursement dans certaines circonstances. Pour Massara, en revanche, le rapport ne précise pas sa rémunération fixe individuelle, mais fait état de l’attribution d’une prime unique de 600 000 euros bruts, à verser en une seule fois avant le 30 novembre 2026.





L’accord prévoit également que les éventuelles primes annuelles acquises par le dirigeant au titre de l’exercice 2026/27 soient déduites de la prime exceptionnelle déjà perçue, dans la limite de 600 000 euros. En somme, les deux composantes ne pourront pas se cumuler, afin d’éviter que le même montant soit versé deux fois.



