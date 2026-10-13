Tous les salaires des dirigeants de la Juventus. Calcio e Finanza, dans un article sur son site, dévoile les montants des rémunérations pour l’exercice 2025/26 et la politique de rémunération du club pour l’exercice 2026/27 : un système comprenant une part fixe, des primes annuelles et des incitations liées à la réalisation d’objectifs à long terme. Ce modèle vise à lier une partie de la rémunération des principaux dirigeants aux résultats économiques et sportifs du club, ainsi qu’à la création de valeur pour les actionnaires.
De Carnevali à Massara, tous les salaires des dirigeants de la Juventus
LA RÉMUNÉRATION DE CARNEVALI ET MASSARA
La nouvelle politique de rémunération revêt une importance particulière au regard des accords conclus avec Giovanni Carnevali, nommé administrateur délégué et directeur général le 12 juin 2026, et Frederic Massara, à qui le poste de Chief Football Officer a été confié à compter du 7 juillet 2026, avec la responsabilité de la gestion et du développement du secteur sportif masculin jusqu’à la fin de la saison 2027/28.
Pour Carnevali, l’accord prévoit une rémunération fixe annuelle brute de 1,75 million d’euros, supérieure au million d’euros initialement prévu par la politique de rémunération 2025/26 pour le poste de directeur général. Ce montant, précise le rapport, correspond à celui prévu par la nouvelle politique 2026/27 pour l’administrateur délégué et directeur général, qui sera soumise à l’approbation de l’assemblée des actionnaires.
À cette rémunération s’ajoute une prime exceptionnelle de 1 million d’euros, conditionnée au maintien de Carnevali à son poste jusqu’au 30 juin 2027. Son versement est prévu en juillet 2027, avec des clauses permettant à la Juventus d’en demander le remboursement dans certaines circonstances. Pour Massara, en revanche, le rapport ne précise pas sa rémunération fixe individuelle, mais fait état de l’attribution d’une prime unique de 600 000 euros bruts, à verser en une seule fois avant le 30 novembre 2026.
L’accord prévoit également que les éventuelles primes annuelles acquises par le dirigeant au titre de l’exercice 2026/27 soient déduites de la prime exceptionnelle déjà perçue, dans la limite de 600 000 euros. En somme, les deux composantes ne pourront pas se cumuler, afin d’éviter que le même montant soit versé deux fois.
FERRERO ET LES AUTRES DIRIGEANTS
Les montants sont bruts et se rapportent à la période d’exercice effectif des fonctions au cours de l’exercice financier. Ils ne correspondent pas nécessairement à une rémunération sur douze mois.
Gianluca Ferrero (président) : 416 604 euros, dont 400 000 euros au titre de ses fonctions de président, 10 604 euros d’avantages non monétaires et 6 000 euros pour une fonction exercée chez J Medical.
Giovanni Carnevali (administrateur délégué et directeur général) : 101 778 euros, dont 101 643 euros de rémunération fixe et 135 euros d’avantages non monétaires, pour la période du 12 au 30 juin 2026.
Laura Cappiello : 68 733 euros, dont 40 000 euros au titre de ses fonctions d’administratrice et 28 733 euros pour sa participation aux comités.
Fioranna Vittoria Negri : 68 733 euros, dont 40 000 euros au titre de ses fonctions d’administratrice et 28 733 euros pour sa participation aux comités.
Antonio Belloni : 42 027 euros, dont 25 863 euros au titre de ses fonctions d’administrateur et 16 164 euros pour sa participation aux comités.
Guido de Boer : 38 795 euros, dont 25 863 euros au titre de ses fonctions d’administrateur et 12 932 euros pour sa participation aux comités.
Diva Moriani : 32 329 euros, dont 25 863 euros au titre de ses fonctions d’administratrice et 6 466 euros pour sa participation aux comités.
Francesco Garino : 25 863 euros, intégralement au titre de ses fonctions d’administrateur.
COMMENT FONCTIONNENT LES BONUS STI
Outre la part fixe de la rémunération, la Juventus prévoit un système de primes annuelles liées aux résultats, baptisé Short Term Incentive (STI). Il s’agit de primes en argent que les dirigeants peuvent percevoir lorsqu’ils atteignent certains objectifs au cours de la saison, définis par le club en fonction de ses priorités.
Pour l’exercice 2026/27, le dispositif prend en compte trois éléments : les résultats économiques, les résultats sportifs et l’atteinte des objectifs managériaux. Le poids de chaque composante varie selon les responsabilités exercées. La prime peut aller de zéro à 150 % de son montant de référence, en fonction des résultats effectivement obtenus. Pour l’administrateur délégué et directeur général, ce montant de référence équivaut à 100 % de la rémunération fixe annuelle brute, contre 50 % pour les autres dirigeants stratégiques.
Dans le cas de Carnevali, compte tenu de son salaire fixe de 1,75 million d’euros, la prime annuelle pourra donc atteindre 1,75 million d’euros si tous les objectifs sont atteints, et jusqu’à 2,625 millions d’euros si les résultats dépassent les attentes. Il s’agit bien entendu de montants potentiels, non garantis.
COMMENT FONCTIONNENT LES BONUS LTI
Outre les primes annuelles, la Juventus a prévu un deuxième dispositif d’incitation, baptisé Long Term Incentive (LTI). Les détails sont à retrouver sur le site de Calcio e Finanza.
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