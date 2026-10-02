De Bastoni à Scalvini, en attendant Leoni : la meilleure défense pour l’Italie dépend de... Dimarco

Troisième match consécutif de ce nouveau cycle de l’Italie de Roberto Mancini et, probablement, troisième variation sur le thème de celui qui sera amené à jouer au centre de la défense à 4 que le sélectionneur a en tête depuis le début de son nouveau parcours à la tête de l’Italie.

Contre la France, dans le match le plus compliqué de ces 4 premières rencontres de Ligue des nations, l’Italie proposera un mélange de ce qu’on a vu d’abord lors de la défaite contre la Belgique puis lors de la large victoire en Turquie, mais en se projetant vers l’avenir, quel peut être le meilleur choix parmi les joueurs actuellement disponibles à ce poste ?



