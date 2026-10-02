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Emanuele Tramacere
Traduit par

De Bastoni à Scalvini, en attendant Leoni : la meilleure défense pour l’Italie dépend de... Dimarco

Italie
R. Mancini
A. Bastoni
G. Mancini
R. Calafiori
G. Scalvini
G. Leoni
D. Coppola
Inter
Juventus FC
Roma
Atalanta Bergame
SSC Naples
Borussia Dortmund
Liverpool

Mancini continue d’expérimenter dans la composition de sa ligne défensive, mais l’avenir dépend aussi de l’intégration avec le grand absent de cette période : Dimarco.

Troisième match consécutif de ce nouveau cycle de l’Italie de Roberto Mancini et, probablement, troisième variation sur le thème de celui qui sera amené à jouer au centre de la défense à 4 que le sélectionneur a en tête depuis le début de son nouveau parcours à la tête de l’Italie.

Contre la France, dans le match le plus compliqué de ces 4 premières rencontres de Ligue des nations, l’Italie proposera un mélange de ce qu’on a vu d’abord lors de la défaite contre la Belgique puis lors de la large victoire en Turquie, mais en se projetant vers l’avenir, quel peut être le meilleur choix parmi les joueurs actuellement disponibles à ce poste ?


  • LE RÔLE DE DIMARCO

    Comme dit, les options sont nombreuses, en tenant compte aussi des absents de cette session, mais le thème central devra nécessairement se déplacer et se concentrer aussi sur un autre facteur : où et comment intégrer un autre grand absent de ces convocations, le latéral de l’Inter Federico Dimarco.


    Le meilleur joueur de la dernière saison de Serie A est assurément un point fort potentiel pour l’Italie, mais à l’Inter, il a toujours joué excentré dans un milieu à cinq et, déjà par le passé, l’adaptation à une défense à quatre n’a pas donné les mêmes résultats. L’impression est que, pour pouvoir se permettre Dimarco comme pur latéral, il faut à ses côtés un stoppeur plus pur qu’Alessandro Bastoni. Le discours est différent si Mancini choisit de faire monter le joueur italien sur la ligne du milieu comme ailier supplémentaire, hypothèse déjà sous-entendue à certains moments, avec Calafiori en couverture derrière lui au poste de latéral.

  • Bastoni, une certitude ?

    À ce jour, le meilleur défenseur à la disposition de Roberto Mancini est sans aucun doute Alessandro Bastoni. Même si l’erreur de Zenica contre la Bosnie a conditionné son parcours avec l’Italie, le défenseur central de l’Inter est certainement le plus complet pour allier phase défensive, davantage dans la lecture que dans le marquage, et relance depuis l’arrière.

    Né en 1999, il est aussi capable de guider, le cas échéant, son partenaire de charnière, comme il l’a fait en Turquie avec Scavlini, mais il a tout de même besoin à ses côtés d’un stoppeur plus pur que lui ou, à défaut, d’une aide importante de la part d’un latéral défensif.

    Bastoni est assurément une certitude mais, comme dit, le rôle de Dimarco pourrait pousser Mancini à envisager, lors de certains matches, une organisation défensive différente.

  • Qui avec Bastoni ?

    En choisissant Bastoni comme certitude, il y a donc la nécessité de lui associer un partenaire, si possible droitier, qui complète au mieux ses caractéristiques. Il faut un stoppeur, peut-être aussi un formidable joueur de tête pour aller lire et prendre les ballons aériens les plus compliqués et qui, malgré tout, soit fiable balle au pied à la relance.

    Dans cette liste, parmi les joueurs convoqués pouvant évoluer en défense centrale figurent Gianluca Mancini de la Roma (titulaire contre la Belgique), Giorgio Scalvini de l'Atalanta, Riccardo Calafiori d'Arsenal, Daniele Ghilardi de la Roma, Diego Coppola du Paris FC (titulaire contre la Belgique) et même Honest Ahanor, aujourd'hui à Crystal Palace.

    En considérant Calafiori davantage comme latéral que comme axial ou, au maximum, comme remplaçant de Bastoni en tant que gaucher naturel, les meilleures combinaisons possibles pour former une charnière avec le défenseur central de l'Inter dans une défense à 4 restent Gianluca Mancini, car c'est le plus stoppeur de tous les joueurs convoqués, et Giorgio Scalvini, car c'est le plus habile à la relance et dans le jeu aérien.

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  • Leoni, Buongiorno, Reggiani et... Gatti

    En élargissant le champ aux joueurs potentiellement sélectionnables et à ceux qui pourraient le mieux s’intégrer avec Bastoni, ou même pourquoi pas prendre sa place, on ne peut pas ne pas prendre en compte Alessandro Buongiorno, aujourd’hui à l’arrêt après deux saisons compliquées par les blessures, davantage stoppeur que l’Interiste et gaucher comme lui.

    Une réflexion, surtout s’il retrouve du temps de jeu même loin de la Juventus à l’avenir, doit aussi être menée sur Federico Gatti, peut-être le défenseur le plus « à l’ancienne » de tous et celui qui s’adapterait le mieux dans une ligne à 4 pure. Il ne faut pas oublier que les meilleurs résultats obtenus par l’Italie de Spalletti sont arrivés avant la rupture avec Acerbi, avec l’ancien joueur de l’Inter et de la Lazio sur le terrain à la place de Bastoni.

    Enfin, l’attente reste immense autour des jeunes et très jeunes joueurs. Potentiellement, s’il reprend son parcours de progression là où il l’avait laissé avant sa blessure au genou, le défenseur central parfait pour s’associer à Bastoni serait Giovanni Leoni, aujourd’hui à Liverpool et révélé à Parme. L’autre joueur à surveiller dans une perspective future est en revanche Luca Reggiani, né en 2008, ancien de Sassuolo et aujourd’hui au Borussia Dortmund.