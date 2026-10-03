Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Real Madrid v Chelsea FC: Quarterfinal First Leg - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport
Karim Malim
Traduit par

Davide Ancelotti : je prends du plaisir à voir Barcelone, et Vinicius est un joueur intouchable

D. Ancelotti
C. Ancelotti
H. Flick
P. Guardiola
J. Mourinho
T. Kroos
Vinicius Junior
Kylian Mbappé
Italie
Allemagne
Espagne
Portugal
Brésil
France
Maroc
Algérie

Mourinho est fait pour le Real Madrid, et Kroos ne se reproduira pas

Davide Ancelotti n'est plus seulement un nom qui évolue dans l'ombre de son père, le légendaire Carlo, lui qui a commencé à dessiner les contours de sa propre carrière, pas à pas. Après des années passées aux côtés de son père dans de grandes étapes comme le Bayern Munich, Naples, Everton et le Real Madrid, Davide a vécu une nouvelle expérience à Botafogo et a réalisé le rêve d'être sacré champion du monde avec la sélection brésilienne, avant de poser ses valises à Lille, où il a trouvé un projet qui lui permet de travailler à sa manière.

À trente-sept ans, Davide semble plus convaincu que jamais de la nécessité de bâtir son nom loin de la comparaison permanente avec son père. Dans un long entretien accordé au journal espagnol « As », l'entraîneur italien a parlé avec franchise de sa philosophie d'entraînement, de l'évolution du football moderne et de la puissance du championnat de France. Il a également évoqué le Real Madrid et le départ de Toni Kroos, l'influence de Vinicius Junior, l'arrivée de Kylian Mbappé, son avis sur José Mourinho, ainsi que son rêve, qu'il ne cache pas, d'entraîner un jour le club merengue.


  • FBL-FRA-LIGUE1-LILLEAFP

    Le projet qui a offert à Davide Ancelotti son propre espace

    Le transfert à Lille semble être tombé au moment idéal pour Davide Ancelotti, en particulier après la période difficile qu'il a vécue avec la sélection du Brésil. L'entraîneur italien dit à propos de son arrivée en France : « Je suis passé de la Coupe du monde à ma présence ici presque du jour au lendemain, et cela a été une bonne chose pour moi, franchement, car ce qui s'est passé avec le Brésil a été extrêmement difficile. »

    À Lille, Ancelotti a trouvé un projet qu'il qualifie de solidement établi, fondé sur le travail acharné et des standards élevés, avec une présence continue dans les compétitions européennes. Il estime que le club dispose d'un modèle différent dans le monde du football, car il est capable de rivaliser et d'obtenir de bons résultats, tout en préservant en même temps sa stabilité financière.

    Il souligne que le club s'appuie sur une planification minutieuse et ne laisse pas les choses à l'improvisation, ce qui lui permet de faire émerger des joueurs remarquables en permanence, puis de tirer profit de leur vente sans que le projet sportif ne s'effondre.

    Il déclare : « Grâce à une planification minutieuse, et à l'absence de place pour l'improvisation, des joueurs de premier plan émergent ici chaque année, et c'est précisément ce qui rend le club stable financièrement. Lille obtient des résultats positifs, rivalise avec force et participe à la Ligue des champions. C'est un cas unique dans le monde du football d'aujourd'hui. »

    Davide Ancelotti ne considère pas que le championnat français manque de force ; il pense au contraire que sa nature physique et compétitive le rapproche de l'ambiance de la Premier League anglaise. Il reconnaît que le championnat français souffre de ne pas recevoir l'attention qu'il mérite, surtout dans le contexte des problèmes de droits de diffusion télévisée, mais il affirme en même temps qu'il continue de produire un grand nombre de talents.

    Il ajoute : « En termes de ferveur et de compétition, le football français ressemble beaucoup à la Premier League anglaise. En réalité, de nombreux joueurs français finissent par atterrir en Angleterre. »

    Il explique ensuite la nature du défi sur le terrain : « Si vous arrivez ici en pensant que vous avez tout le temps pour contrôler le ballon et réfléchir, vous vous trompez. »


  • Botafogo v Flamengo - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    L'arme la plus importante du football moderne : l'Italie en quête de son identité

    Et lorsque la conversation s'est portée sur l'évolution du football, Ancelotti a livré une vision claire de ce qu'il considère comme la tendance la plus marquante du jeu actuellement. Après des années durant lesquelles les idées de possession, de pressing et de construction depuis l'arrière ont dominé la scène, l'entraîneur de Lille estime que les grandes équipes accordent une attention croissante à la phase défensive.

    Il déclare : « Les équipes de pointe accordent aujourd'hui une importance capitale à leur phase défensive. Qu'elles utilisent le marquage de zone ou le marquage individuel, les équipes qui atteignent la finale de la Ligue des champions privilégient la défense à l'attaque. »

    Il cite Arsenal et le Paris Saint-Germain, malgré la différence de leurs styles, en soulignant que les deux équipes ont en commun une base défensive solide. Il explique également que le marquage individuel est devenu une arme employée par de grandes équipes comme le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain et Barcelone, aux côtés du Real Madrid lorsqu'il presse avec intensité, l'objectif principal étant d'empêcher l'adversaire de disposer du temps et de l'espace pour construire son jeu.

    Il affirme que ce type de football nécessite des défenseurs capables de remporter les duels individuels, citant Saliba et Gabriel à Arsenal, ainsi que Marquinhos et Pacho au Paris Saint-Germain.

    La sélection espagnole suscite une admiration manifeste chez Davide Ancelotti, qui y voit un modèle de football technique et collectif. Il déclare : « Ils sont excellents dans le traitement du ballon. Ils incarnent le football technique, le troisième homme, la supériorité numérique et, plus important encore, le jeu en tant qu'équipe unie. Ils sont une source d'inspiration, sans aucun doute. »

    Il a également salué la constance de la sélection espagnole dans son identité, même durant les périodes où elle n'enchaînait pas les victoires, estimant que le football espagnol a réussi à construire une identité nationale claire.

    En revanche, il estime que l'Italie a besoin de stabiliser son projet, indiquant que la sélection italienne a toujours été reconnue pour sa force défensive, mais que cet aspect n'est plus présent de la même manière à l'heure actuelle. Il a déclaré : « Nous avons toujours été réputés pour notre force défensive, et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Nous avons toujours eu des entraîneurs compétents, comme Mancini et Spalletti, d'un très haut niveau. Et maintenant, j'espère que nous allons connaître une stabilité dans notre projet. »


  • FBL-WC-2026-BRA-TRAININGAFP

    Barcelone et Guardiola : le football change quand les joueurs changent

    Davide se souvient de la manière dont le Barcelone de Pep Guardiola a inspiré de nombreux clubs à travers le monde, mais il pointe un problème fondamental : tous les clubs ne disposent pas de joueurs capables d'appliquer la même philosophie.

    Il estime que cela s'est produit en Italie et en Allemagne, lorsque beaucoup d'équipes ont commencé à adopter des styles basés sur la possession et les passes, malgré la différence de profil des joueurs qu'elles avaient à disposition.

    À propos du Barcelone actuel, il affirme qu'il prend plaisir à le regarder, notamment en raison de son style direct, soulignant son admiration pour la façon dont Raphinha est utilisé comme attaquant pur et pour ses déplacements dans les espaces.

    Il explique que le football direct ne consiste pas simplement à envoyer les joueurs vers l'avant, mais qu'il requiert un joueur capable de transmettre le ballon avec précision vers l'espace adéquat.

    Interrogé sur l'existence d'un modèle en dehors du terrain, il a répondu : « D'abord, mon père bien sûr. Ensuite, j'apprécie beaucoup Emery parce qu'il possède une organisation défensive remarquable. Ses équipes défendent bien, et il prépare les matchs à merveille. Il privilégie également le football offensif et le jeu tactique. Mais ce qui me plaît vraiment chez lui, c'est son approche défensive, tout comme me plaît l'organisation défensive qu'Arteta met en place actuellement. J'apprécie aussi le travail accompli par Luis Enrique. »

    Il a ajouté : « J'admire la capacité de Simeone à préparer les grands matchs, car il décèle toujours les points faibles de l'adversaire, que ce soit en attaque ou en défense. Je ne le considère pas comme mon idéal, mais c'est quelqu'un dont on peut beaucoup apprendre, tout comme on peut apprendre d'autres entraîneurs comme Emery, De Zerbi et Klopp. »


    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-TRAININGAFP

    Kroos, un joueur impossible à reproduire pour le Real Madrid

    Le départ de Toni Kroos a été l'un des sujets majeurs sur lesquels s'est arrêté Davide Ancelotti, qui a évoqué avec beaucoup d'admiration le milieu de terrain allemand. Il déclare clairement : « On perd quelque chose que l'on ne retrouvera jamais. »

    Interrogé sur ce que le Real Madrid a perdu avec le départ de Kroos, il a répondu : « Le meilleur joueur du monde à son poste. On ne peut pas dire : j'ai besoin d'un autre Kroos, car il n'existe pas de joueur comme lui. »

    Il estime que Kroos n'était pas un simple joueur qui faisait circuler le ballon, mais qu'il contrôlait entièrement le rythme du match, dictait la vitesse à laquelle il se jouait et faisait en sorte que la rencontre se déroule selon ses décisions. Il souligne également sa capacité physique et tactique, précisant qu'il parcourait environ 11 kilomètres par match, qu'il savait défendre et qu'il possédait une conscience tactique exceptionnelle.

    Il ajoute que sa relation avec Kroos était bonne, et que discuter avec lui de football était toujours enrichissant, car il avait des idées et des opinions qui poussaient les autres à réfléchir. Il déclare : « Il a fait de moi un meilleur entraîneur. Son départ a été une grande perte. »

    Lorsque le nom de Rodri a été évoqué comme un joueur susceptible de s'adapter au Real Madrid, Davide n'a pas hésité à affirmer sa capacité à réussir n'importe où. Mais il a rejeté l'idée de chercher un « nouveau Kroos », soulignant que le Real Madrid n'a pas besoin de cloner un joueur parti, mais de trouver son propre équilibre.

    Il a déclaré : « Il n'est pas nécessaire de chercher un remplaçant à Toni. Le Real Madrid trouvera son équilibre. Avec ou sans Rodri, il restera un concurrent redoutable jusqu'au bout, comme toujours. »

    Il estime que l'identité du Real Madrid lui permet de rester présent dans les moments décisifs, ajoutant : « Au final, quand vient le moment de conclure, le Real Madrid est toujours au rendez-vous. »


  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-TRAININGAFP

    Vinicius, un joueur irremplaçable

    Quant à Vinícius Junior, il a reçu de grands éloges de la part de Davide, qui a évoqué l'influence de l'ailier brésilien sur le terrain comme en dehors. Il affirme que Vinícius a marqué deux buts en finales de la Ligue des champions, et qu'il ne peut donc que lui en être reconnaissant, soulignant qu'il est apprécié de ses coéquipiers pour sa personnalité et son engagement.

    Et d'ajouter : « Il ne manque aucune séance d'entraînement. Il ne cache rien, ne trompe personne, n'hésite pas à dire la vérité et ne dit pas : ça me fait mal, donc je ne vais pas m'entraîner. Il est toujours présent pour l'équipe. »

    Il estime que ces qualités expliquent pourquoi les joueurs l'apprécient, mais il affirme en même temps que Vinícius est un joueur qui a besoin d'une structure tactique adaptée autour de lui.

    Il explique que le joueur brésilien est très direct et offensif, et qu'il se projette toujours vers l'avant, et qu'il doit donc y avoir une structure défensive derrière lui qui permette à l'équipe de tirer profit de ses capacités sans perdre son équilibre.

    Il résume sa pensée en déclarant : « On ne peut pas changer Vini, mais on peut changer la structure de base de l'équipe autour de lui. »

    En évoquant la manière d'associer Vinícius et Kylian Mbappé, Davide souligne que disposer de joueurs aussi directs confère à l'équipe des capacités offensives considérables, mais impose en même temps des défis tactiques.

    Il a précisé qu'il ne parlait pas spécifiquement du Real Madrid actuel, affirmant que le club madrilène a toujours possédé des joueurs qui ne laissent pas à l'adversaire l'occasion de prendre le contrôle total, et que le véritable défi réside dans le maintien de la cohésion de l'équipe.


  • FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-REAL MADRIDAFP

    Mourinho : l'homme qu'il juge adapté au Real Madrid

    Davide Ancelotti a rejeté l'idée selon laquelle les joueurs du Real Madrid détiendraient un pouvoir supérieur à celui de l'entraîneur, soulignant que les joueurs ont de fortes personnalités, mais que cela ne signifie pas qu'ils contrôlent l'équipe. Il a déclaré : « Si c'était le cas, il n'y aurait pas besoin d'un entraîneur. Mais la réalité est tout autre. Les joueurs du Real Madrid sont extrêmement professionnels. »

    Il a précisé que le fait que les joueurs protestent ou ne souhaitent pas quitter le terrain est quelque chose de normal, mais que cela ne signifie pas qu'ils imposent leurs décisions au staff technique. Il a affirmé clairement : « Dans le vestiaire du Real Madrid, c'est l'entraîneur qui décide. »

    En évoquant José Mourinho, Davide Ancelotti a été clair quant à l'estime qu'il porte au technicien portugais, estimant que l'histoire récente du Real Madrid montre pourquoi il le juge adapté à la période actuelle. Il a déclaré : « L'histoire récente du Real Madrid montre pourquoi Mourinho est l'entraîneur idéal à l'heure actuelle. Il est amoureux du Real Madrid et il possède une motivation immense. »

    Il a également parlé de son expérience personnelle avec Mourinho, confirmant qu'il avait réalisé un entretien avec lui dans le cadre de la formation d'entraîneur qu'il suivait, et que le technicien portugais s'était toujours montré cordial avec lui, même durant les périodes de rivalité. Davide estime que Mourinho a laissé une empreinte évidente dans le football, en particulier sur le plan de l'entraînement et de la tactique, soulignant qu'il a changé le jeu à sa manière.

  • Real Valladolid CF v Real Madrid CF - LaLiga SantanderGetty Images Sport

    Un père, un modèle et le rêve du Real Madrid

    Impossible que l'entretien n'évoque pas Carlo Ancelotti, le père de Davide et son ancien entraîneur. Davide place son père au sommet du monde des entraîneurs, affirmant qu'il représente un modèle dans ce métier après tout ce qu'il a accompli.

    Il reconnaît également que le Real Madrid a laissé une empreinte profonde dans son parcours, après avoir débuté comme préparateur physique avant de devenir entraîneur adjoint, acquérant au fil des années passées au club madrilène une grande expérience sous la pression des grands matches.

    Il déclare : « Au Real Madrid, avec toute cette pression, le temps semble s'écouler très lentement. Il s'agit simplement de comprendre que chaque match est le plus important. »

    Davide Ancelotti ne cache pas son rêve d'entraîner un jour le Real Madrid, mais il est conscient en même temps que le nom de son père ou sa relation avec le club ne suffisent pas à lui offrir ce poste. Il affirme : « Le Real Madrid est le rêve de tout le monde, et le mien aussi bien sûr. »

    Mais il ajoute que chaque entraîneur qui arrive au Real Madrid s'est construit une place grâce à ses résultats, ce qu'il sait devoir réaliser avant d'envisager cette étape. Il souligne : « Tout dépend de savoir si je le mériterai ou non. Il ne s'agit pas seulement du Real Madrid, cela dépend de moi et de ce que je peux accomplir dans ma carrière. »

    Il résume sa philosophie d'entraîneur en une phrase claire : « Nous pourrions passer trois jours ici à parler d'idées et de philosophie, mais le plus important, c'est de gagner. »

    Ainsi, Davide Ancelotti semble face à une mission double : tirer parti de l'immense héritage que porte son nom, tout en construisant une identité indépendante qui le rende digne d'être considéré comme un entraîneur à part entière. Entre le projet lillois et le rêve du Real Madrid, l'entraîneur italien poursuit son chemin à pas mesurés, conscient que la route vers le sommet ne s'ouvre pas par les noms, mais par les résultats.