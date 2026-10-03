Et lorsque la conversation s'est portée sur l'évolution du football, Ancelotti a livré une vision claire de ce qu'il considère comme la tendance la plus marquante du jeu actuellement. Après des années durant lesquelles les idées de possession, de pressing et de construction depuis l'arrière ont dominé la scène, l'entraîneur de Lille estime que les grandes équipes accordent une attention croissante à la phase défensive.
Il déclare : « Les équipes de pointe accordent aujourd'hui une importance capitale à leur phase défensive. Qu'elles utilisent le marquage de zone ou le marquage individuel, les équipes qui atteignent la finale de la Ligue des champions privilégient la défense à l'attaque. »
Il cite Arsenal et le Paris Saint-Germain, malgré la différence de leurs styles, en soulignant que les deux équipes ont en commun une base défensive solide. Il explique également que le marquage individuel est devenu une arme employée par de grandes équipes comme le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain et Barcelone, aux côtés du Real Madrid lorsqu'il presse avec intensité, l'objectif principal étant d'empêcher l'adversaire de disposer du temps et de l'espace pour construire son jeu.
Il affirme que ce type de football nécessite des défenseurs capables de remporter les duels individuels, citant Saliba et Gabriel à Arsenal, ainsi que Marquinhos et Pacho au Paris Saint-Germain.
La sélection espagnole suscite une admiration manifeste chez Davide Ancelotti, qui y voit un modèle de football technique et collectif. Il déclare : « Ils sont excellents dans le traitement du ballon. Ils incarnent le football technique, le troisième homme, la supériorité numérique et, plus important encore, le jeu en tant qu'équipe unie. Ils sont une source d'inspiration, sans aucun doute. »
Il a également salué la constance de la sélection espagnole dans son identité, même durant les périodes où elle n'enchaînait pas les victoires, estimant que le football espagnol a réussi à construire une identité nationale claire.
En revanche, il estime que l'Italie a besoin de stabiliser son projet, indiquant que la sélection italienne a toujours été reconnue pour sa force défensive, mais que cet aspect n'est plus présent de la même manière à l'heure actuelle. Il a déclaré : « Nous avons toujours été réputés pour notre force défensive, et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Nous avons toujours eu des entraîneurs compétents, comme Mancini et Spalletti, d'un très haut niveau. Et maintenant, j'espère que nous allons connaître une stabilité dans notre projet. »