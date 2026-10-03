Le transfert à Lille semble être tombé au moment idéal pour Davide Ancelotti, en particulier après la période difficile qu'il a vécue avec la sélection du Brésil. L'entraîneur italien dit à propos de son arrivée en France : « Je suis passé de la Coupe du monde à ma présence ici presque du jour au lendemain, et cela a été une bonne chose pour moi, franchement, car ce qui s'est passé avec le Brésil a été extrêmement difficile. »

À Lille, Ancelotti a trouvé un projet qu'il qualifie de solidement établi, fondé sur le travail acharné et des standards élevés, avec une présence continue dans les compétitions européennes. Il estime que le club dispose d'un modèle différent dans le monde du football, car il est capable de rivaliser et d'obtenir de bons résultats, tout en préservant en même temps sa stabilité financière.

Il souligne que le club s'appuie sur une planification minutieuse et ne laisse pas les choses à l'improvisation, ce qui lui permet de faire émerger des joueurs remarquables en permanence, puis de tirer profit de leur vente sans que le projet sportif ne s'effondre.

Il déclare : « Grâce à une planification minutieuse, et à l'absence de place pour l'improvisation, des joueurs de premier plan émergent ici chaque année, et c'est précisément ce qui rend le club stable financièrement. Lille obtient des résultats positifs, rivalise avec force et participe à la Ligue des champions. C'est un cas unique dans le monde du football d'aujourd'hui. »

Davide Ancelotti ne considère pas que le championnat français manque de force ; il pense au contraire que sa nature physique et compétitive le rapproche de l'ambiance de la Premier League anglaise. Il reconnaît que le championnat français souffre de ne pas recevoir l'attention qu'il mérite, surtout dans le contexte des problèmes de droits de diffusion télévisée, mais il affirme en même temps qu'il continue de produire un grand nombre de talents.

Il ajoute : « En termes de ferveur et de compétition, le football français ressemble beaucoup à la Premier League anglaise. En réalité, de nombreux joueurs français finissent par atterrir en Angleterre. »

Il explique ensuite la nature du défi sur le terrain : « Si vous arrivez ici en pensant que vous avez tout le temps pour contrôler le ballon et réfléchir, vous vous trompez. »



