David souhaite rester, pourtant la Juventus le met sur le marché : le club turinois a fixé son prix

Pour David, le contexte se décline en noir et blanc. L’ancien attaquant du LOSC, arrivé à Turin l’été dernier après avoir marqué 109 buts en 232 matchs en France, affiche une volonté claire : l’idée de partir ne lui a même pas effleuré l’esprit. L’attaquant, lié au club jusqu’en 2030 pour un salaire annuel de 6 millions d’euros,veut prendre sa revanche après une première saison mitigée (8 buts en 46 matchs). Fort de cette expérience, il est convaincu qu’il peut désormais apporter davantage. Il sait qu’en Italie il doit se montrer plus « agressif », comme l’a souvent rappelé Spalletti : « Illui manque un peu de férocité dans la surface de réparation, car là-bas, il n’y a pas d’espaces et il faut se les créer, il faut les arracher à ses adversaires. » « Y a-t-il un ballon qui peut décider d’un match ? Il faut le prendre et « boum » ! Il faut y aller avec plus de force ; or, de ce point de vue-là, nous manquons d’agressivité et de férocité. »