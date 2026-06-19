Une soirée de star. Celle de Jonathan David, auteur d’un hat-trick lors de la victoire 6-0 du Canada face au Qatar. Ses trois buts historiques offrent aux Canucks leur tout premier succès en Coupe du monde et propulsent l’attaquant de la Juventus – seulement le deuxième de l’histoire à réaliser un triplé dans le tournoi après Paolo Rossi contre le Brésil en 1982 – en tête du classement des buteurs, aux côtés de Sa Majesté Lionel Messi. Pour la Juve, la performance envoie un signal fort à Spalletti et Cardinale : JD maîtrise son sujet, il sait marquer, il lui faut juste de l’espace et de la confiance. Un cadre propice pour exprimer son talent.
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David souhaite rester, pourtant la Juventus le met sur le marché : le club turinois a fixé son prix
Il souhaite rester à la Juventus.
Pour David, le contexte se décline en noir et blanc. L’ancien attaquant du LOSC, arrivé à Turin l’été dernier après avoir marqué 109 buts en 232 matchs en France, affiche une volonté claire : l’idée de partir ne lui a même pas effleuré l’esprit. L’attaquant, lié au club jusqu’en 2030 pour un salaire annuel de 6 millions d’euros,veut prendre sa revanche après une première saison mitigée (8 buts en 46 matchs). Fort de cette expérience, il est convaincu qu’il peut désormais apporter davantage. Il sait qu’en Italie il doit se montrer plus « agressif », comme l’a souvent rappelé Spalletti : « Illui manque un peu de férocité dans la surface de réparation, car là-bas, il n’y a pas d’espaces et il faut se les créer, il faut les arracher à ses adversaires. » « Y a-t-il un ballon qui peut décider d’un match ? Il faut le prendre et « boum » ! Il faut y aller avec plus de force ; or, de ce point de vue-là, nous manquons d’agressivité et de férocité. »
La Juventus souhaite se séparer de lui.
La Juventus se félicite de la performance de David contre le Qatar et espère le voir briller lors de la Coupe du monde, afin de le céder au meilleur enchérisseur. Carnevali cherche à lui trouver un nouveau club et à récupérer entre 35 et 40 millions d’euros pour financer les recrutements estivaux. Une position partagée par Spalletti, qui a validé le départ du Canadien et celui d’Openda, autre énigme vivante qui pourrait revenir en Ligue 1, à Lens. Le renouvellement de l’attaque passe ainsi par le départ de ceux qui devaient propulser la Juve vers un nouveau palier mais ont échoué en 2025-2026. Sans perspective de seconde chance.