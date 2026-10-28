« Oui, absolument. Quand on se lance dans un nouveau défi, on est toujours très ému, mais aussi plein d’énergie et animé par l’envie de toujours bien faire. C’était un appel un peu inattendu, dans la mesure où cet été a été particulier pour moi : c’était la première fois de ma carrière que je me retrouvais libre de tout contrat, sans contrat, donc cet été a été un peu particulier. Mais j’ai toujours voulu continuer. Cet appel m’a donc fait très plaisir : c’était une occasion importante pour moi et je l’ai saisie sans hésiter. »