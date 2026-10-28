Après un été passé sans club, Matteo Darmian a trouvé une nouvelle équipe en cours de saison. Son départ de l’Inter a été douloureux, mais aujourd’hui, sous contrat avec Bologne, le défenseur italien vit une nouvelle grande page de sa carrière. Interrogé par Sportmediaset, Darmian a raconté les coulisses de ce qui s’est passé au cours de ce long été.
Darmian : « L’Inter reste la plus forte. L’appel de Bologne était inattendu et particulier »
Bologne, un appel inattendu
« Oui, absolument. Quand on se lance dans un nouveau défi, on est toujours très ému, mais aussi plein d’énergie et animé par l’envie de toujours bien faire. C’était un appel un peu inattendu, dans la mesure où cet été a été particulier pour moi : c’était la première fois de ma carrière que je me retrouvais libre de tout contrat, sans contrat, donc cet été a été un peu particulier. Mais j’ai toujours voulu continuer. Cet appel m’a donc fait très plaisir : c’était une occasion importante pour moi et je l’ai saisie sans hésiter. »
THURAM ET SES ANCIENS COÉQUIPIERS
« Non, pas encore, mais c’est Tikus qui m’a donné ce surnom et je le porte avec plaisir. C’est beau et, connaissant Marcus et le lien qui s’est créé entre nous ces dernières années, ça me fait très plaisir. Avec qui ai-je noué des liens ? Avec les Italiens, à commencer par Bastoni, mais évidemment aussi avec Tikus Turam. Je ne voudrais toutefois oublier personne, car je pense vraiment que, ces dernières années, le groupe a été la force, la base sur laquelle se sont construits les succès que connaît l’Inter. »
L’Inter reste favorite.
« L’Inter favorite pour le Scudetto ? Je pense que oui, et elle le démontre encore cette année. À l’Inter pour Real-Inter ? Cela coïncidait parfaitement avec mes engagements. J’avais aussi la possibilité d’emmener les enfants voir ce grand match au Bernabéu, et cela m’a fait très plaisir. J’ai vu une équipe forte, car aller à Madrid avec une telle mentalité et imposer son jeu, ce n’est pas donné à tout le monde. Après, il est normal que des défaites puissent aussi survenir face à de telles équipes. En Europe, tous les matches sont difficiles, mais l’Inter aura certainement la possibilité d’aller plus loin, et j’espère qu’elle ira le plus loin possible. »
L’idée de la retraite ?
« Tu sais, c’est une question à laquelle il est un peu difficile de répondre, mais j’ai toujours été porté par la passion qui m’a accompagné tout au long de ma carrière. J’ai donc toujours essayé de voir le bon côté des choses et j’étais convaincu qu’une opportunité pouvait se présenter. Après, forcément, au fil de l’été, quelques pensées m’ont traversé l’esprit, mais bon, je suis content d’être ici aujourd’hui. »
LA FIN DU CONTRAT AVEC L’INTER
« Je savais qu’il me restait un an de contrat et que mon parcours à l’Inter pouvait donc prendre fin. Mais disons qu’il s’est achevé de manière très positive, avec un Scudetto et une Coupe d’Italie. Pour moi, ces six années ont été magnifiques. J’ai un lien incroyable avec tout le monde, des joueurs aux membres des staffs avec lesquels j’ai eu l’occasion de travailler, ainsi qu’avec le club et les supporters. Il s’est créé quelque chose de magnifique et d’unique que je garderai toujours en moi. »
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