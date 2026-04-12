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Dans la tête d’un champion, Guardiola met déjà la pression sur Arteta avant la finale

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Chelsea vs Manchester City
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Manchester City vs Arsenal
Arsenal
P. Guardiola
M. Arteta
Angleterre

Manchester City a enregistré une victoire précieuse sur la pelouse de Chelsea, s’imposant 3-0 à Stamford Bridge lors de la 32^e journée de Premier League.

Les hommes de Pep Guardiola totalisent désormais 64 points et occupent la deuxième place de la Premier League.

Arsenal occupe toujours la première place avec 70 points, soit six longueurs d’avance sur les Citizens, qui disposent toutefois d’un match en moins à disputer contre Crystal Palace.

Samedi, Arsenal avait trébuché à domicile contre Bournemouth (1-2), offrant aux Citizens l’occasion de réduire l’écart.

  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    Le match décisif se jouera sur la pelouse du stade Al-Ittihad.

    Arsenal se rendra à l’Etihad Stadium pour affronter Manchester City lors de la 33^e journée de Premier League, dimanche prochain.

    Une rencontre décisive pour le titre de Premier League.

    Une victoire des Gunners leur permettrait de prendre 9 points d’avance sur les Citizens, qui disposent toutefois d’un match en retard ; en cas de succès dans cette rencontre reportée, l’écart serait alors ramené à 6 unités.

    À l’inverse, un succès des Citizens à l’Etihad Stadium inverserait totalement la tendance et mettrait une pression colossale sur les hommes de Mikel Arteta.

    En cas de succès, les Sky Blues totaliseraient 67 points, à seulement trois unités des Gunners, et pourraient même prendre la tête en cas de victoire ultérieure contre Crystal Palace.

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    La pression est plus forte sur Arsenal que sur Manchester City.

    La pression s’accentue davantage sur Arsenal que sur Manchester City, car l’équipe d’Arteta a laissé filer des points, permettant ainsi aux Citizens de se rapprocher considérablement.

    De plus, les Gunners doivent gérer la densité des matchs liée à leur campagne en Ligue des champions, contrairement à City, éliminé en huitièmes par le Real Madrid.

    Les Gunners se sont qualifiés pour les quarts de finale après leur victoire 1-0 sur la pelouse du Sporting Lisbonne à l’aller, ce qui leur ouvre une voie prometteuse vers le dernier carré.

    Entre la Premier League et la Ligue des champions, les Gunners vivent donc une saison qui exige le plus haut niveau de discipline mentale et physique, et les place dans une situation délicate.

    Cette double exposition ne teste pas seulement la qualité du groupe londonien, elle évalue aussi sa capacité à gérer la pression.

  • Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    L'état d'esprit de champion fait pencher la balance en faveur de City

    Ce qui caractérise avant tout Manchester City, c'est son mental de champion : chaque saison, les Sky Blues abordent la Premier League en connaissant parfaitement la marche à suivre pour la gérer.

    Le club citizen sait que le titre de Premier League se conquiert moins lors des affiches de prestige que dans la capacité à accumuler des points sur l’ensemble des journées.

    Plutôt que de briller par intermittence, les Citizens misent sur une constance de haut niveau : même lors d’une rare baisse de régime, ils retrouvent vite leur allure de champion sans laisser filer trop de points.

    Sous la houlette de Pep Guardiola, Manchester City a remporté six titres de Premier League en huit saisons, une régularité qui illustre parfaitement la « mentalité de champion » qui règne à l’Etihad Stadium.

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