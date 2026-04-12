Dans la tête d’un champion, Guardiola met déjà la pression sur Arteta avant la finale

Manchester City a enregistré une victoire précieuse sur la pelouse de Chelsea, s’imposant 3-0 à Stamford Bridge lors de la 32^e journée de Premier League.

Les hommes de Pep Guardiola totalisent désormais 64 points et occupent la deuxième place de la Premier League.

Arsenal occupe toujours la première place avec 70 points, soit six longueurs d’avance sur les Citizens, qui disposent toutefois d’un match en moins à disputer contre Crystal Palace.

Samedi, Arsenal avait trébuché à domicile contre Bournemouth (1-2), offrant aux Citizens l’occasion de réduire l’écart.