Danilo, amer : « Je voulais terminer ma carrière à la Juventus »

Danilo poursuit, comme le rapporte TuttoJuve.com : « Moi, sincèrement, je pensais que j’allais construire ma carrière et la terminer en jouant en Europe, puis la finir à la Juventus, exactement comme je l’avais prévu. Puis, soudainement, pour une question interne, je me suis retrouvé dans une situation où je n’étais plus considéré de la même manière, je n’avais plus la même reconnaissance et je ne faisais plus partie du projet. Et je me suis dit : “Bon sang, et maintenant ? Et tous mes plans ?”. Mais ces plans, je ne les avais pas totalement décidés moi-même. Et c’est précisément cette capacité que nous devons développer : apprendre à danser avec les incertitudes de la vie, à nous adapter à ce qui arrive et, en même temps, à rester fidèles à notre singularité ».







