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DaniloGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Danilo, amer : « Je voulais terminer ma carrière à la Juventus »

Danilo Luiz Da Silva
Juventus FC

L’ancien capitaine de la Juventus se confie au cours d’une interview

Danilo, ancien défenseur et capitaine de la Juventus, s’exprime au cours de l’émission GNT dans l’épisode de Papo de Segunda : « Souvent, nous nous berçons de la merveilleuse idée qu’il existe un lieu, ou une manière de vivre, où réside notre bonheur. Mais ce n’est pas le cas. La vie en elle-même, l’expérience de vivre, est un enchevêtrement de nuances, une alternance continue de moments, de sensations, d’expériences. Je pense aussi à ce qu’on appelle l’effet plateau, cette conviction selon laquelle nous pensons : “D’accord, j’arriverai à un certain point et, une fois atteint, ma vie sera enfin...”. C’est la plus grande illusion, un grand mensonge ».

  • Danilo poursuit, comme le rapporte TuttoJuve.com : « Moi, sincèrement, je pensais que j’allais construire ma carrière et la terminer en jouant en Europe, puis la finir à la Juventus, exactement comme je l’avais prévu. Puis, soudainement, pour une question interne, je me suis retrouvé dans une situation où je n’étais plus considéré de la même manière, je n’avais plus la même reconnaissance et je ne faisais plus partie du projet. Et je me suis dit : “Bon sang, et maintenant ? Et tous mes plans ?”. Mais ces plans, je ne les avais pas totalement décidés moi-même. Et c’est précisément cette capacité que nous devons développer : apprendre à danser avec les incertitudes de la vie, à nous adapter à ce qui arrive et, en même temps, à rester fidèles à notre singularité ».



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