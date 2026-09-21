Il y a exactement 8 jours, Daniel Maldini s’est retrouvé au cœur de la tourmente à la suite de l’accident qu’il a provoqué à Milan après une nuit dans un établissement avec des amis. Matinée à l’hôpital, contrôle d’alcoolémie positif et permis retiré, mais surtout le pré-test positif aux stupéfiants qui a conduit les forces de l’ordre à demander un nouvel examen toxicologique.

L’attaquant de Cagliari, immédiatement rentré en Sardaigne, s’était soumis à titre privé à des examens qui avaient certifié l’absence de substances interdites dans le sang, mais l’attente était grande concernant les résultats des tests effectués à l’hôpital. Et selon ce qu’a révélé l’Ansa les résultats l’ont blanchi.



