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Daniel Maldini CagliariGetty Images
Emanuele Tramacere
Traduit par

Daniel Maldini, le résultat des tests : négatif aux substances stupéfiantes

Cagliari
Italie
D. Maldini
Milan AC

Le résultat des tests toxicologiques post-accident était attendu et a complètement blanchi le footballeur.

Il y a exactement 8 jours, Daniel Maldini s’est retrouvé au cœur de la tourmente à la suite de l’accident qu’il a provoqué à Milan après une nuit dans un établissement avec des amis. Matinée à l’hôpital, contrôle d’alcoolémie positif et permis retiré, mais surtout le pré-test positif aux stupéfiants qui a conduit les forces de l’ordre à demander un nouvel examen toxicologique.

L’attaquant de Cagliari, immédiatement rentré en Sardaigne, s’était soumis à titre privé à des examens qui avaient certifié l’absence de substances interdites dans le sang, mais l’attente était grande concernant les résultats des tests effectués à l’hôpital. Et selon ce qu’a révélé l’Ansa les résultats l’ont blanchi.


  • « En dessous de la limite de cut-off »

    Selon ce qu’a rapporté l’Ansa, les examens effectués à l’hôpital Niguarda de Milan sur Daniel Maldini, joueur de Cagliari et convoqué avec l’Italie, ont mis en évidence des valeurs « inférieures au seuil de cut-off » pour les stupéfiants.

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  • INCOMPATIBLES AVEC LA CONDUITE EN ÉTAT D’IVRESSE

    Toujours selon ce qu’a rapporté l’Ansa à partir des vérifications ordonnées par les enquêteurs de la police municipale, qui lui ont retiré son permis de conduire parce qu’il a été contrôlé positif à l’éthylotest à plus du double de la limite autorisée, les résultats « ne sont pas compatibles » avec une conduite en état d’altération psychophysique.

  • Giulini confirme

    Interrogé par Radio Anch'Io lo sport, le président Tommaso Giulini a réaffirmé la position du club sur cette affaire.

    « L’affaire extra-sportive qui l’a concerné ? La position reste celle d’un parent : quand on sort boire quelque chose, il vaut toujours mieux ne pas prendre la voiture, se faire accompagner ou prendre un taxi. Cela vaut pour tout le monde. »

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