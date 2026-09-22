À ce jour, l’AC Milan n’a pas changé d’avis sur l’avenir de son joyau et, malgré les nombreuses marques d’intérêt, n’a pas l’intention de le vendre. Le choix de ne pas recruter un autre attaquant cet été va en effet totalement dans le sens d’une confiance accordée à Camarda, qui se manifestera sur le long terme. Son faible temps de jeu jusqu’ici a coïncidé avec les difficultés rencontrées par Amorim dans la recherche d’un système idéal pour son équipe, mais l’espace pour le joueur né en 2008 ne tardera pas à arriver.