La liste des footballeurs italiens sous contrat avec Chelsea pourrait bientôt s’allonger. Après Marco Palestra et Honest Ahanor, le club anglais a ciblé un autre jeune talent italien. Il s’agit, selon TeamTalk en Angleterre, de Francesco Camarda, attaquant né en 2008 de l’AC Milan, qui avec le club lombard dispose de peu de temps de jeu dans ce début de saison.
D’Angleterre - Milan, Chelsea a mis Camarda dans son viseur
Chelsea le suit avec attention
L’attaquant, qui a battu de nombreux records en Italie, joue peu avec Amorim alors qu’il est la seule véritable alternative à Gonçalo Ramos présente dans l’effectif. C’est pourquoi les dirigeants de Chelsea, très attentifs au marché anglais, ont mis Camarda dans leur viseur et suivent avec attention son parcours en ce début de saison.
Ça se bouscule en Premier League
Chelsea n’est pas le seul club à avoir inscrit Camarda sur sa shortlist de cibles sensibles. Manchester City, Liverpool et Brentford considèrent également le joueur né en 2008 comme un investissement potentiel de très haut niveau.
Milan ne le vend pas
À ce jour, l’AC Milan n’a pas changé d’avis sur l’avenir de son joyau et, malgré les nombreuses marques d’intérêt, n’a pas l’intention de le vendre. Le choix de ne pas recruter un autre attaquant cet été va en effet totalement dans le sens d’une confiance accordée à Camarda, qui se manifestera sur le long terme. Son faible temps de jeu jusqu’ici a coïncidé avec les difficultés rencontrées par Amorim dans la recherche d’un système idéal pour son équipe, mais l’espace pour le joueur né en 2008 ne tardera pas à arriver.
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