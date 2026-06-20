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« Croyez-y, maintenant ! » : Zlatan Ibrahimovic assure que les États-Unis peuvent remporter la Coupe du monde 2026
L'équipe nationale masculine des États-Unis confirme son excellent départ dans la Coupe du monde.
Les États-Unis se sont qualifiés pour les huitièmes de finale grâce à une victoire 2-0 sur l’Australie à Seattle. Un csc de Cameron Burgess dès l’entame et une tête d’Alex Freeman ont offert aux Américains un deuxième succès consécutif dans la compétition.
Il s’agit d’une étape majeure pour la sélection américaine, qui enchaîne deux succèsen Coupe du monde pour la première fois depuis 1930. Ce départ prometteur nourrit l’optimisme autour du groupe de Pochettino, désormais tourné vers les phases à élimination directe. Parmi les observateurs impressionnés, Ibrahimović voit les États-Unis poursuivre leur série et pourquoi pas briguer le titre.
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Ibrahimovic pronostique une victoire finale des hôtes.
S'exprimant sur Fox Sports après la rencontre, Zlatan Ibrahimović a félicité les États-Unis pour leur performance et a appelé les supporters à croire en leur équipe. L'ancien international suédois a également souligné l'importance de la dynamique dans un tournoi.
« Si vous n’y croyiez pas avant, je le répète : commencez à y croire », a déclaré Ibrahimovic. « Ils ont tout le pays derrière eux, et quand on bénéficie d’un tel soutien, il est difficile de vous battre. Ils ont livré une bonne performance aujourd’hui. Pour être honnête, l’Australie ne représentait pas une menace aujourd’hui.
« Je l’ai déjà dit : peu importe ce qui s’est passé avant la Coupe du monde. Ce qui compte, c’est ce qui se passe maintenant. Aujourd’hui, l’élan dont elles bénéficient, c’est exactement ce dont elles ont besoin. Elles doivent simplement continuer à renforcer leur confiance match après match. Pour le troisième match, voyons ce qui va se passer ; elles peuvent désormais laisser certains joueurs au repos maintenant qu’elles sont qualifiées. Ça s’annonce bien. »
Interrogé par la présentatrice Rebecca Lowe, qui lui demandait en un mot si les États-Unis pouvaient remporter le trophée, Ibrahimovic a répondu : « Oui. »
Pochettino se réjouit du soutien reçu et de la performance de son équipe
Après la victoire, Pochettino a repris à son compte les éloges d’Ibrahimovic, félicitant ses joueurs ainsi que l’ambiance exceptionnelle créée par le public de Seattle. Le sélectionneur de l’équipe nationale américaine a par ailleurs comparé le soutien dont il a été témoin aux États-Unis à celui de son pays natal.
« Ce fut encore un match fantastique, avec une très bonne première mi-temps. Je pense que nous avons dominé la rencontre face à une équipe très coriace », a déclaré l’Argentin. « Je disais hier que l’Argentine avait des supporters incroyables, mais je pense que nous sommes à la hauteur de l’Argentine. Nos supporters… Je suis tellement heureux pour eux. »
- AFP
Tous les regards sont désormais tournés vers la quête de domination au sein du groupe.
Déjà qualifiée pour les huitièmes de finale, l’équipe nationale américaine vise la première place de son groupe lors de son dernier match face à la Turquie, à Los Angeles.
Une victoire lui permettrait de terminer en tête du groupe et de s’ouvrir un parcours potentiellement plus favorable dans le tableau final. Forte de sa dynamique ascendante, d’une confiance grandissante et du soutien massif de son public, la formation de Pochettino entend bien maintenir son niveau de performance à l’aube de la phase décisive du tournoi.