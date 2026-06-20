S'exprimant sur Fox Sports après la rencontre, Zlatan Ibrahimović a félicité les États-Unis pour leur performance et a appelé les supporters à croire en leur équipe. L'ancien international suédois a également souligné l'importance de la dynamique dans un tournoi.

« Si vous n’y croyiez pas avant, je le répète : commencez à y croire », a déclaré Ibrahimovic. « Ils ont tout le pays derrière eux, et quand on bénéficie d’un tel soutien, il est difficile de vous battre. Ils ont livré une bonne performance aujourd’hui. Pour être honnête, l’Australie ne représentait pas une menace aujourd’hui.

« Je l’ai déjà dit : peu importe ce qui s’est passé avant la Coupe du monde. Ce qui compte, c’est ce qui se passe maintenant. Aujourd’hui, l’élan dont elles bénéficient, c’est exactement ce dont elles ont besoin. Elles doivent simplement continuer à renforcer leur confiance match après match. Pour le troisième match, voyons ce qui va se passer ; elles peuvent désormais laisser certains joueurs au repos maintenant qu’elles sont qualifiées. Ça s’annonce bien. »

Interrogé par la présentatrice Rebecca Lowe, qui lui demandait en un mot si les États-Unis pouvaient remporter le trophée, Ibrahimovic a répondu : « Oui. »