Cristian Chivu minimise l’importance du derby de pré-saison de l’Inter avant le choc contre l’AC Milan à Perth

S'exprimant à la veille du match amical en Australie, Chivu a exposé sa priorité principale tout en écartant les questions concernant les trophées de pré-saison ou l'issue des derbies nationaux.

Évoquant les priorités de l'équipe et la question de savoir s'il échangerait des défaites dans le derby contre un nouveau titre de champion, Chivu a expliqué : « Je veux voir de la progression, sur le plan physique et en termes de condition, je ne regarde pas le type de match que nous devons disputer. Demain, c'est un match amical, et les trophées d'août ne comptent pour rien », a-t-il déclaré, cité par Tuttomercatoweb.

« C'est une question pour les supporters. Je suis l'entraîneur, je dois me préoccuper de mettre mes joueurs dans la meilleure condition possible pour le début de la saison. »