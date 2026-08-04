AFP
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Cristian Chivu minimise l’importance du derby de pré-saison de l’Inter avant le choc contre l’AC Milan à Perth
Chivu privilégie la condition physique aux résultats
L’entraîneur de l’Inter, Chivu, a insisté sur le fait qu’il ne se préoccupait pas du résultat final du match amical de pré-saison de mercredi contre le rival local, le Milan, à Perth. Le technicien roumain donne la priorité à la condition physique et au rythme de compétition de son effectif intériste en vue de la prochaine campagne officielle. Chivu a souligné que la performance sur le terrain était bien plus importante que la quête de victoires lors des matches de préparation du mois d’août.
- Jan Huebner
« Les trophées d’août ne comptent pour rien »
S'exprimant à la veille du match amical en Australie, Chivu a exposé sa priorité principale tout en écartant les questions concernant les trophées de pré-saison ou l'issue des derbies nationaux.
Évoquant les priorités de l'équipe et la question de savoir s'il échangerait des défaites dans le derby contre un nouveau titre de champion, Chivu a expliqué : « Je veux voir de la progression, sur le plan physique et en termes de condition, je ne regarde pas le type de match que nous devons disputer. Demain, c'est un match amical, et les trophées d'août ne comptent pour rien », a-t-il déclaré, cité par Tuttomercatoweb.
« C'est une question pour les supporters. Je suis l'entraîneur, je dois me préoccuper de mettre mes joueurs dans la meilleure condition possible pour le début de la saison. »
L’entraîneur roumain revient sur le derby
Chivu a partagé son point de vue sur l’attrait mondial du derby de Milan à l’étranger, avant de donner son avis sur la possibilité d’organiser des matches officiels de Serie A hors d’Italie.
Évaluant l’importance du derby, Chivu a déclaré : « C’est un match spécial pour tout le monde, mais au final c’est un match comme un autre. L’Inter et Milan sont célèbres dans le monde entier ; ce sera certainement un beau match à regarder. »
Évoquant la proposition de disputer des rencontres de championnat en dehors de l’Italie, il a ajouté : « Ce serait bien, mais ce n’est pas facile à organiser. »
- Getty Images
Le coup d’envoi de la Serie A approche à grands pas
L’Inter aborde la nouvelle saison dans la peau du champion d’Italie en titre et doit lancer sa campagne nationale à domicile contre Monza le 22 août. De son côté, Milan, désormais dirigé par son nouvel entraîneur Ruben Amorim, se déplacera pour affronter Torino le lendemain.
Chivu a également averti que les joueurs revenant tardivement de leurs pauses après la Coupe du monde ne devraient pas être totalement prêts pour le match d’ouverture.
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