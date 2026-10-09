Cristian Chivu balaie les propos sur une course au titre « anti-Inter » avant le match contre Parme

L’entraîneur de l’Inter, Cristian Chivu, a répondu aux questions concernant les commentaires de l’entraîneur de l’Atalanta, Gian Piero Gasperini, qui s’est publiquement invité dans la conversation autour de la course au titre. Chivu s’est demandé pourquoi les médias cherchent constamment un candidat « anti-Inter » au lieu de présenter la compétition de manière neutre.

Le champion en titre occupe la deuxième place de Serie A avec 13 points après cinq matches.

« Pourquoi ne parle-t-on pas d’anti-Roma, d’anti-Como, d’anti-Juve ou d’anti-Milan, mais parle-t-on toujours d’anti-Inter ? », a demandé Chivu.