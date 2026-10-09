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Cristian Chivu balaie les propos sur une course au titre « anti-Inter » avant le match contre Parme
Chivu remet en question le traitement médiatique de la course au titre
L’entraîneur de l’Inter, Cristian Chivu, a répondu aux questions concernant les commentaires de l’entraîneur de l’Atalanta, Gian Piero Gasperini, qui s’est publiquement invité dans la conversation autour de la course au titre. Chivu s’est demandé pourquoi les médias cherchent constamment un candidat « anti-Inter » au lieu de présenter la compétition de manière neutre.
Le champion en titre occupe la deuxième place de Serie A avec 13 points après cinq matches.
« Pourquoi ne parle-t-on pas d’anti-Roma, d’anti-Como, d’anti-Juve ou d’anti-Milan, mais parle-t-on toujours d’anti-Inter ? », a demandé Chivu.
- AFP
Se battre pour réussir sans s’autoproclamer roi
Chivu a souligné que le fait de détenir le titre de champion d’Italie ne garantit pas le succès sans effort constant sur le terrain. « Nous sommes conscients de ce que nous sommes, mais pour mener notre compétitivité à bon port, nous devons nous battre », a déclaré Chivu.
« Nous n’avons pas besoin que quelqu’un nous rappelle que nous voulons poser la couronne sur notre tête, nous devons nous battre pour le faire. »
« À l’heure actuelle, il est trop tôt pour parler de ces choses-là, nous avons 13 points, il y a des équipes qui en ont 11, c’est trop tôt. »
La maturité acquise lors des triomphes des campagnes passées
En revenant sur la campagne victorieuse pour le titre de la saison dernière, Chivu a salué la maturité de son groupe, qui n’a jamais sous-estimé ses adversaires, même après avoir laissé des points lors de derbies très médiatisés. « Sur le papier, les matches ne disent rien, ils ne racontent pas toute la vérité et nous en sommes conscients », a souligné Chivu.
« Nous avons perdu des derbies et d’autres matches importants, mais nous n’avons commis aucune erreur dans les autres rencontres et c’est pour cela que nous avons remporté le championnat. »
« Nous devons nous battre et tout donner pour gagner chaque match. »
- Getty Images Sport
Prêt pour le test de Parme de Gilardino
L’Inter reçoit Parme à San Siro samedi, avec l’arrivée sur le banc des visiteurs du nouvel entraîneur Alberto Gilardino après le départ de Carlos Cuesta. Chivu a averti son équipe de s’attendre à une bataille acharnée face à un adversaire capable de se battre avec intensité.
L’Inter vise à prolonger son début de saison sans défaite en Serie A.
Chivu attend de ses joueurs qu’ils fassent preuve d’une concentration maximale dès le coup d’envoi.
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