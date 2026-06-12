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Crise de transfert chez les Wolves : Kieran Trippier envisage de renoncer à son arrivée à Molineux, suite au limogeage surprise de Rob Edwards
L’avenir de Trippier chez les Wolves est incertain.
Selon Sky Sports, Trippier envisage de revenir sur son transfert à Wolverhampton après le licenciement d’Edwards. Le latéral anglais de 35 ans avait accepté de rejoindre le club de Championship la semaine dernière et avait été présenté officiellement lundi comme l’une des principales recrues estivales. Edwards avait été déterminant dans ce dossier. L’ancien international anglais avait adhéré à la vision de l’entraîneur principal, désormais remise en cause par son départ.
Informé jeudi matin par une source externe du départ d’Edwards, le latéral, arrivé libre en provenance de Newcastle, se demande désormais s’il a encore sa place dans le projet des Wolves sous les ordres d’un autre entraîneur.
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Colère suscitée par la gestion de cette décision
Edwards et son staff technique ont découvert leur licenciement tard dans la nuit de mercredi, non sans un certain mécontentement quant aux modalités de cette annonce. L’ancien entraîneur de Luton Town, qui préparait activement la nouvelle saison de Championship avec son équipe et participait de près aux plans de recrutement, s’est dit déçu par la tournure des événements.
Ce retournement de situation a également frustré Kieran Trippier, qui se sentirait trahi par ce revirement soudain. Le défenseur avait même annulé ses vacances pour passer sa visite médicale et finaliser son transfert aux Wolves en début de semaine.
Les Wolves font face à une incertitude grandissante
Les répercussions dépassent l’avenir immédiat de Trippier. Les Wolves avaient bâti leur stratégie de recrutement estival autour de Edwards, artisan clé des arrivées de Trippier et de Raúl Jiménez.
L’arrivée de Trippier, qui avait donné son accord, semble désormais incertaine. Le latéral doit officiellement rejoindre les Wolves le 1^(er) juillet, date de l’expiration de son contrat avec Newcastle, mais il dispose d’une fenêtre de manœuvre réduite pour changer d’avis. Cet épisode soulève aussi des questions sur la communication interne, le staff technique et les autres recrues ayant été pris de court par cette décision.
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Un nouveau dirigeant chargé de rétablir la stabilité
Les Wolves s’apprêtent à nommer un nouvel entraîneur : César Peixoto, actuellement à la tête de Gil Vicente, devrait prendre les rênes. Le club doit désormais rétablir la confiance et protéger ses projets estivaux de toute nouvelle perturbation. Assurer l’engagement de Trippier reste une priorité. Après plusieurs jours agités à Molineux, les dirigeants doivent convaincre leur recrue phare que les ambitions du club demeurent intactes malgré le changement d’encadrement.