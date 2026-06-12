Selon Sky Sports, Trippier envisage de revenir sur son transfert à Wolverhampton après le licenciement d’Edwards. Le latéral anglais de 35 ans avait accepté de rejoindre le club de Championship la semaine dernière et avait été présenté officiellement lundi comme l’une des principales recrues estivales. Edwards avait été déterminant dans ce dossier. L’ancien international anglais avait adhéré à la vision de l’entraîneur principal, désormais remise en cause par son départ.

Informé jeudi matin par une source externe du départ d’Edwards, le latéral, arrivé libre en provenance de Newcastle, se demande désormais s’il a encore sa place dans le projet des Wolves sous les ordres d’un autre entraîneur.