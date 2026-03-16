Cremonese-Fiorentina, les notes de CM : Parisi brillant, Dodô en pleine forme. Audero en difficulté, Djuric tente sa chance

AUDERO 4,5 : pris pour cible par les joueurs de la Fiorentina, il est complètement désorienté. Il prend un énorme risque face à Parisi.

LUPERTO 5,5 : le seul à essayer de maintenir la Cremonese en vie. Mais ses coéquipiers semblent désormais avoir baissé les bras. Quand la volonté fait défaut, l’expérience n’est qu’une fin en soi.

CECCHERINI 5,5 : il tente de rivaliser avec Piccoli et, lorsqu'il s'agit de le marquer de près, il commet les erreurs qu'il ne faut pas. Mais il s'endort sur la diagonale qui mène au 2-0. Belle incursion offensive qui aboutit à la passe décisive pour Okereke. (À partir de la 80e TERRACCIANO SV)

FOLINO 5 : lors du match aller, il avait été catastrophique ; ce soir, c'est à peu près la même chose. De ce côté-là, Gosens et Brescianini font un peu ce qu'ils veulent.

FLORIANO 4,5 : il se fait malmener par Parisi, il ne voit jamais rien. Beaucoup d’erreurs, une journée à oublier. Difficile de contenir ce Parisi, mais l’arrière latéral de Nicola y met du sien. (À partir de la 69e, ZERBIN : un autre changement offensif. La Fiorentina en profite et scelle le sort du match).

THORSBY 6 : la soirée est catastrophique, mais il tente de prendre les commandes au milieu de terrain. Le dernier à baisser les bras, le premier à prendre cette Cremonese en déroute sur ses épaules. (À partir de la 45e OKEREKE 7 : il était hors du projet il y a encore quelques semaines, aujourd’hui il entretient la flamme de l’espoir à Crémone. Un but facile, mais important).

BONDO 5 : la peur et l'angoisse guident ses actions. Il ne va jamais vers l'avant et le stade Zini gronde. Un joueur qui reflète parfaitement les difficultés de la Cremonese. (À partir de la 45e minute, GRASSI 6 : moins de muscles, plus de qualité. Un peu de nouveauté pour le milieu de terrain statique de la Cremonese).

MALEH 4,5 : beaucoup, trop de fautes. Dans un milieu de terrain en quête de qualité, l’ancien joueur de la Fiorentina n’est pas vraiment le choix idéal. (À partir de la 62e minute, VANDEPUTTE 5,5 : il entre pour attaquer et peu après, la Fiorentina marque le quatrième but. Il n’a pas d’impact).

BARBIERI 5 : l’un des rares à apporter de la qualité, mais il joue dans le désert. Il ne peut rien contre l’expérience d’un joueur comme Robin Gosens.

DJURIC 6 : que lui demander de plus ? Il tente de faire monter l'équipe et aide tous les secteurs, frôlant plusieurs fois le but. Les maigres espoirs de maintien passent assurément par le géant bosnien.

BONAZZOLI 5,5 : il frôle un superbe but dans les premières minutes, puis disparaît. En deuxième mi-temps, c'est un tout autre joueur et, grâce à sa qualité, il met la défense violette en difficulté. Mais cela ne suffit pas.

NICOLA 4,5 : son équipe est en miettes et son banc craque. Est-il judicieux de changer maintenant ? Nicola devra certainement prouver qu’il est capable de redonner vie à ces joueurs, car pour l’instant, c’est la nuit noire. À tous les égards.