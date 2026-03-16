Ce quadruplé de laFiorentina face à la Cremonese sonne comme un salut. L'équipe de Vanoli remonte au classement et se détend un peu par rapport à la zone de relégation. Nuit noire pour l'équipe de Davide Nicola. Un limogeage en vue ?
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Cremonese-Fiorentina, les notes de CM : Parisi brillant, Dodô en pleine forme. Audero en difficulté, Djuric tente sa chance
crémonais
AUDERO 4,5 : pris pour cible par les joueurs de la Fiorentina, il est complètement désorienté. Il prend un énorme risque face à Parisi.
LUPERTO 5,5 : le seul à essayer de maintenir la Cremonese en vie. Mais ses coéquipiers semblent désormais avoir baissé les bras. Quand la volonté fait défaut, l’expérience n’est qu’une fin en soi.
CECCHERINI 5,5 : il tente de rivaliser avec Piccoli et, lorsqu'il s'agit de le marquer de près, il commet les erreurs qu'il ne faut pas. Mais il s'endort sur la diagonale qui mène au 2-0. Belle incursion offensive qui aboutit à la passe décisive pour Okereke. (À partir de la 80e TERRACCIANO SV)
FOLINO 5 : lors du match aller, il avait été catastrophique ; ce soir, c'est à peu près la même chose. De ce côté-là, Gosens et Brescianini font un peu ce qu'ils veulent.
FLORIANO 4,5 : il se fait malmener par Parisi, il ne voit jamais rien. Beaucoup d’erreurs, une journée à oublier. Difficile de contenir ce Parisi, mais l’arrière latéral de Nicola y met du sien. (À partir de la 69e, ZERBIN : un autre changement offensif. La Fiorentina en profite et scelle le sort du match).
THORSBY 6 : la soirée est catastrophique, mais il tente de prendre les commandes au milieu de terrain. Le dernier à baisser les bras, le premier à prendre cette Cremonese en déroute sur ses épaules. (À partir de la 45e OKEREKE 7 : il était hors du projet il y a encore quelques semaines, aujourd’hui il entretient la flamme de l’espoir à Crémone. Un but facile, mais important).
BONDO 5 : la peur et l'angoisse guident ses actions. Il ne va jamais vers l'avant et le stade Zini gronde. Un joueur qui reflète parfaitement les difficultés de la Cremonese. (À partir de la 45e minute, GRASSI 6 : moins de muscles, plus de qualité. Un peu de nouveauté pour le milieu de terrain statique de la Cremonese).
MALEH 4,5 : beaucoup, trop de fautes. Dans un milieu de terrain en quête de qualité, l’ancien joueur de la Fiorentina n’est pas vraiment le choix idéal. (À partir de la 62e minute, VANDEPUTTE 5,5 : il entre pour attaquer et peu après, la Fiorentina marque le quatrième but. Il n’a pas d’impact).
BARBIERI 5 : l’un des rares à apporter de la qualité, mais il joue dans le désert. Il ne peut rien contre l’expérience d’un joueur comme Robin Gosens.
DJURIC 6 : que lui demander de plus ? Il tente de faire monter l'équipe et aide tous les secteurs, frôlant plusieurs fois le but. Les maigres espoirs de maintien passent assurément par le géant bosnien.
BONAZZOLI 5,5 : il frôle un superbe but dans les premières minutes, puis disparaît. En deuxième mi-temps, c'est un tout autre joueur et, grâce à sa qualité, il met la défense violette en difficulté. Mais cela ne suffit pas.
NICOLA 4,5 : son équipe est en miettes et son banc craque. Est-il judicieux de changer maintenant ? Nicola devra certainement prouver qu’il est capable de redonner vie à ces joueurs, car pour l’instant, c’est la nuit noire. À tous les égards.
FIORENTINA
DE GEA 6,5 : superbe intervention face à Bonazzoli. La victoire de la Fiorentina, c'est aussi grâce à ses gants. Enfin.
DODO 7,5 : on danse la samba à Crémone. But de champion du Brésilien, qui a mis trois joueurs de la Cremonese sur le carreau et a battu Audero avec brio. Voilà le vrai Dodô : où était-il passé jusqu’à présent ?
PONGRACIC 6 : après une première mi-temps parfaite, il subit la pression de la Cremonese en seconde période. Le Croate, malgré quelques imperfections, reste concentré.
RANIERI 6,5 : il n’est pas facile de contrer Djuric, mais l’ancien capitaine de la Fiorentina le fait sans aucune crainte. « On ne passe pas ! » semblent crier ses crampons sur le terrain du Zini. La certitude de cette défense. (À partir de la 88e FABBIAN SV)
GOSENS 6,5 : des éclairs du vrai Gosens. Dans un match qui a des airs de finale, la personnalité de l’Allemand ne pouvait pas manquer. Il ne commet aucune erreur et montre qu’il est en pleine forme physique. Robin a tellement manqué à cette Fiorentina. (À partir de la 80e minute, RUGANI SV)
MANDRAGORA 6,5 : il travaille bien le ballon, organise le jeu et joue toujours en profondeur. Un match de grande personnalité pour le milieu de terrain violet. (À partir de la 75e minute, NDOUR 6 : de la puissance au moment où on en a besoin)
FAGIOLI 6,5 : il défie son passé pour s’emparer du présent. La Fiorentina lui confie le ballon et il le chouchoute comme une mère poule le ferait avec ses poussins. Sauvetage providentiel sur la ligne. De la qualité, à tous les niveaux.
BRESCIANINI 6 : il s’intègre bien et crée des occasions dangereuses avec régularité. Pourtant, on a le sentiment qu’il pourrait faire beaucoup, mais beaucoup plus. La performance de ce soir est-elle un point de départ ?
PARISI 7,5 : Fabiano Parisi, se réveillant un matin après des rêves agités, s’est retrouvé transformé, dans son lit, en… ailier offensif. L’ancien joueur d’Empoli est le protagoniste idéal d’un roman de Kafka. De timide arrière latéral à ailier offensif : un joueur renaissant. (À partir de la 80e minute, FAZZINI SV)
PICCOLI 7 : « Alors tu es en forme », dirait Checco Zalone. Des mouvements dignes d’un véritable attaquant et un but, ou presque, à 27 millions. Peut-être commence-t-on à voir la lumière au bout du tunnel.
GUDMUNDSSON 6,5 : le scénario de la rencontre de l’Islandais est le même que lors du match contre Rakow : persévérant, puis, soudain, l’étincelle du champion. C’est toutefois encore trop peu pour celui qui veut être le numéro 10 de la Fiorentina. (À partir de la 75e minute, HARRISON SV).
VANOLI 7 : c'est lui qui a eu l'idée d'aligner Parisi haut à droite, et il en récolte désormais tous les lauriers. Malgré quelques moments difficiles, cette Fiorentina a réussi à se sortir de la zone de relégation. C'est maintenant à lui de la maintenir le plus loin possible de celle-ci.