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Coup dur pour Manchester City : Antoine Semenyo absent deux mois en raison d’une blessure au genou
Coup dur pour Manchester City en raison d’une blessure
Manchester City a subi un coup dur après que Maresca a confirmé que Semenyo pourrait être absent jusqu’à huit semaines. L’international ghanéen s’est blessé au genou lors de la difficile victoire 3-2 en Premier League contre Ipswich Town, samedi.
Semenyo est entré en jeu dans les dernières minutes de la rencontre à l’Etihad Stadium. Il s’est toutefois blessé peu après son entrée et a dû regagner les vestiaires en boitant au coup de sifflet final.
Cette longue absence constitue un sérieux contretemps pour le club mancunien. Maresca devra désormais composer avec un calendrier chargé sur les scènes nationale et européenne sans l’une de ses options offensives les plus dynamiques.
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Maresca fait le point sur l’état de santé des joueurs
Le premier diagnostic établi après le match contre Ipswich a suscité une réelle inquiétude au sein du staff médical de City. Le club craignait que l’ailier ait subi une grave blessure ligamentaire, susceptible de l’éloigner longtemps des terrains, lors de sa brève entrée en jeu.
Les examens médicaux réalisés par la suite ont toutefois donné au club des raisons d’être plus optimiste quant à la durée de son indisponibilité. Maresca s’est exprimé publiquement sur la situation et a fait part de son immense soulagement de voir que la blessure n’était pas aussi grave qu’on le craignait.
« Après l’examen, nous sommes beaucoup plus rassurés, car ce n’est pas aussi grave que nous le pensions », a expliqué Maresca, cité par ESPN. « Cela pourrait prendre huit semaines. Le plus important, maintenant, c’est qu’il se rétablisse. »
Une fin de match haletante à l’Etihad
La blessure de Semenyo n’a été qu’un épisode d’une fin de match mouvementée lors de la victoire de Manchester City contre Ipswich. Le club hôte a dû surmonter plusieurs frayeurs dans les dernières minutes, Erling Haaland semblant lui aussi recevoir un gros coup au pied avant le coup de sifflet final.
Si l’attaquant norvégien a rapidement minimisé son léger problème, Semenyo n’a pas réussi à se débarrasser de sa douleur au genou. Le Ghanéen a joué régulièrement sous les ordres de Maresca cette saison, et son absence imposera sans aucun doute un réajustement tactique. La priorité sera désormais de veiller à ce que l’attaquant mène à bien son programme de rééducation sans nouveau contretemps.
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Prochain rendez-vous pour Manchester City
Semenyo étant indisponible, Maresca doit rapidement trouver une solution au sein de son effectif riche en stars. L’attaquant ne participera pas à la réception de l’AEK Athènes par Manchester City, mardi soir en Ligue des champions.
L’entraîneur devrait se tourner vers ses autres joueurs de couloir pour assurer la création sur les ailes. Manchester City voudra à tout prix préserver son excellente dynamique de début de saison malgré cette absence frustrante.
Le retour de Semenyo en équipe première est attendu dans le courant du mois de décembre. D’ici là, une longue et éprouvante convalescence l’attend, tandis qu’il regardera ses coéquipiers batailler dans plusieurs compétitions.
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