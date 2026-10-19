Manchester City a subi un coup dur après que Maresca a confirmé que Semenyo pourrait être absent jusqu’à huit semaines. L’international ghanéen s’est blessé au genou lors de la difficile victoire 3-2 en Premier League contre Ipswich Town, samedi.

Semenyo est entré en jeu dans les dernières minutes de la rencontre à l’Etihad Stadium. Il s’est toutefois blessé peu après son entrée et a dû regagner les vestiaires en boitant au coup de sifflet final.

Cette longue absence constitue un sérieux contretemps pour le club mancunien. Maresca devra désormais composer avec un calendrier chargé sur les scènes nationale et européenne sans l’une de ses options offensives les plus dynamiques.