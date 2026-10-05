Coup dur pour l’Angleterre et Bournemouth : Alex Scott indisponible pendant deux mois après une masterclass en Ligue des nations

Cette blessure est un cruel contretemps pour Scott, qui a livré une performance brillante pour sa première titularisation avec l’Angleterre. Il a joué 70 minutes aux côtés d’Elliot Anderson au milieu de terrain axial alors que l’Angleterre a écrasé la Croatie 7-0 en Ligue des nations samedi.

Malgré une douleur à la cuisse ressentie avant le match, Scott a serré les dents pour laisser sa marque. Sa prestation a valu de très nombreux éloges de la part du sélectionneur de l’Angleterre, Tuchel.

« Première titularisation, et quelle entame, quelle performance, a déclaré Tuchel. Il est tellement fluide avec le ballon, sa prise de décision est du plus haut niveau. C’est tout simplement un joueur complet. Il nous a apporté beaucoup de mobilité, beaucoup de variété et un gros volume de course dans l’axe du milieu de terrain. »