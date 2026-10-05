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Coup dur pour l’Angleterre et Bournemouth : Alex Scott indisponible pendant deux mois après une masterclass en Ligue des nations
Double coup dur sur blessure pour l’Angleterre
Le milieu de terrain de Bournemouth, Scott, a été contraint de déclarer forfait avec la sélection anglaise en raison d’une blessure à la cuisse. Le joueur de 23 ans devrait être absent pendant six à huit semaines en raison de ce problème au quadriceps. Scott manquera le match de mardi contre la République tchèque à Wembley, privant l’équipe de Thomas Tuchel d’une option clé au milieu de terrain.
Le défenseur d’Arsenal, Konsa, a également dû renoncer à cette rencontre. Le joueur de 28 ans retourne dans son club pour y recevoir des soins pour une blessure non précisée, ce qui aggrave les problèmes physiques de l’Angleterre pendant la trêve internationale.
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Des débuts complets en sélection au goût amer et doux
Cette blessure est un cruel contretemps pour Scott, qui a livré une performance brillante pour sa première titularisation avec l’Angleterre. Il a joué 70 minutes aux côtés d’Elliot Anderson au milieu de terrain axial alors que l’Angleterre a écrasé la Croatie 7-0 en Ligue des nations samedi.
Malgré une douleur à la cuisse ressentie avant le match, Scott a serré les dents pour laisser sa marque. Sa prestation a valu de très nombreux éloges de la part du sélectionneur de l’Angleterre, Tuchel.
« Première titularisation, et quelle entame, quelle performance, a déclaré Tuchel. Il est tellement fluide avec le ballon, sa prise de décision est du plus haut niveau. C’est tout simplement un joueur complet. Il nous a apporté beaucoup de mobilité, beaucoup de variété et un gros volume de course dans l’axe du milieu de terrain. »
Les problèmes s’accumulent pour Marco Rose
L’absence imminente de Scott est une source d’inquiétude majeure pour Bournemouth, qui s’apprête à affronter un calendrier éprouvant au cours du mois à venir. La liste des blessés s’allonge déjà dans l’équipe de Marco Rose, l’attaquant français Eli Junior Kroupi étant toujours indisponible après avoir subi un problème au pied lors de la présaison.
Bournemouth occupe actuellement la 17e place de la Premier League et cherche encore sa première victoire en championnat après cinq matches. Le club a toutefois connu du succès en coupe, en battant Lincoln en Carabao Cup et en s’imposant 2-1 face à la Real Sociedad pour ses débuts en Europe.
Entre le 10 octobre et le 8 novembre, Bournemouth doit disputer neuf matches. Cette série intense comprend quatre rencontres consécutives en milieu de semaine en Ligue Europa contre Sturm Graz, l’AC Milan et le Sparta Prague, ainsi que son match de Carabao Cup contre Aston Villa.
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Quelle est la suite pour Scott ?
Scott va désormais entamer sa rééducation, avec l’espoir de retrouver les terrains avant le calendrier chargé des fêtes de fin d’année. Pour l’Angleterre, Tuchel devra aborder le choc de mardi contre la République tchèque sans Scott ni Konsa, alors que l’équipe cherche à s’appuyer sur son large succès contre la Croatie.
De son côté, Bournemouth devra faire sans son moteur au milieu de terrain alors que le club se prépare à reprendre sa campagne de Premier League. L’équipe se rendra à Stamford Bridge pour affronter Chelsea samedi, avant de se mesurer à Sunderland, Manchester United, Leeds et Ipswich avant la trêve internationale de novembre.
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