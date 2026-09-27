Costacurta : « Retour à l’AC Milan ? Il n’y a plus de place pour certains d’entre nous »

Voici les propos de l'ancien défenseur, né en 1966, tels que rapportés par MilanNews.it : "Il faut des idées claires, je ne crois pas qu’il y ait encore de la place pour certains d’entre nous. Il est clair que je n’ai jamais fermé la porte, parce que si je pense qu’à 55 ans je suis allé faire le commissaire de la fédération, c’est la démonstration que je reste ouvert à tout, mais je ne crois pas que cela arrivera. Sincèrement, je ne les cherche pas et je ne crois pas qu’eux me chercheront, voilà tout".