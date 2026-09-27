Alessandro Costacurta, ancienne légende du Milan et actuel consultant pour Sky, présent samedi soir au match de l’Operazione Nostalgia, qui a vu plusieurs anciens champions de notre football fouler la pelouse, a été interrogé par SportItalia au sujet de la possibilité que Casa Milan fasse appel à lui pour un rôle au sein du club.
Getty Images Sport
Traduit par
Costacurta : « Retour à l’AC Milan ? Il n’y a plus de place pour certains d’entre nous »
Voici les propos de l'ancien défenseur, né en 1966, tels que rapportés par MilanNews.it : "Il faut des idées claires, je ne crois pas qu’il y ait encore de la place pour certains d’entre nous. Il est clair que je n’ai jamais fermé la porte, parce que si je pense qu’à 55 ans je suis allé faire le commissaire de la fédération, c’est la démonstration que je reste ouvert à tout, mais je ne crois pas que cela arrivera. Sincèrement, je ne les cherche pas et je ne crois pas qu’eux me chercheront, voilà tout".
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles