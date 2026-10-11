Le Barça vit dans une atmosphère d'optimisme ponctuée de larges victoires en Liga, tandis que le Real Madrid traverse une période de tension et ne s'impose qu'à l'arraché, et ce, à deux semaines du Clasico.

Selon un rapport du journal Sport, Barcelone traverse une période idéale, contrairement à son rival historique, le Real Madrid, qui connaît un climat de colère avec le retour de José Mourinho sur le banc, alors que Vinicius continue de faire polémique par son comportement.

L'écart entre Barcelone et le Real Madrid n'a pas évolué lors de la huitième journée de Liga, puisqu'il demeure de 6 points. Mais à deux semaines du Clasico, prévu le 25 octobre au stade Spotify Camp Nou, c'est surtout le contraste entre les situations des deux équipes qui attire l'attention.

À Barcelone, la saison a démarré en force, l'optimisme règne parmi les supporters, les nouvelles recrues affichent un bon niveau et les larges victoires sont devenues une habitude.

Au Real Madrid, en revanche, c'est un climat de tension et de crispation qui s'est installé, conséquence de l'inquiétude et de la médiocrité des performances, un phénomène largement lié au retour de José Mourinho sur le banc.