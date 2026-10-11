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Contradiction avant le Clasico : Barcelone s'envole, le Real sombre dans la tension

FEATURES
FC Barcelone vs Real Madrid
FC Barcelone
Real Madrid
LaLiga
J. Mourinho
H. Flick
Espagne

Flick fait le bonheur, Mourinho sème l'inquiétude

Le Barça vit dans une atmosphère d'optimisme ponctuée de larges victoires en Liga, tandis que le Real Madrid traverse une période de tension et ne s'impose qu'à l'arraché, et ce, à deux semaines du Clasico.

Selon un rapport du journal Sport, Barcelone traverse une période idéale, contrairement à son rival historique, le Real Madrid, qui connaît un climat de colère avec le retour de José Mourinho sur le banc, alors que Vinicius continue de faire polémique par son comportement.

L'écart entre Barcelone et le Real Madrid n'a pas évolué lors de la huitième journée de Liga, puisqu'il demeure de 6 points. Mais à deux semaines du Clasico, prévu le 25 octobre au stade Spotify Camp Nou, c'est surtout le contraste entre les situations des deux équipes qui attire l'attention.

À Barcelone, la saison a démarré en force, l'optimisme règne parmi les supporters, les nouvelles recrues affichent un bon niveau et les larges victoires sont devenues une habitude.

Au Real Madrid, en revanche, c'est un climat de tension et de crispation qui s'est installé, conséquence de l'inquiétude et de la médiocrité des performances, un phénomène largement lié au retour de José Mourinho sur le banc.

  • FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Les supporters du Barça vivent un état de bonheur avec Flick

    On craignait que la trêve internationale de trois semaines ne vienne briser l'élan très positif du Barça, mais l'équipe de Hansi Flick est revenue avec la même force et la même détermination qu'à son habitude.

    Et malgré le choix de Getafe de reculer défensivement et de fermer les espaces avec deux lignes rapprochées, les joueurs de Barcelone ont réussi à marquer dès le début de la rencontre, avant de poursuivre leur match avec sérénité, en pensant également au calendrier difficile qui les attend, avec des déplacements à Galatasaray, au Real Betis et au Paris Saint-Germain avant le Clasico, tout en signant une nouvelle large victoire.

    Barcelone a remporté ses neuf matches cette saison, mais le plus frappant est que l'équipe s'est imposée avec trois buts d'écart ou plus dans 6 de ses 9 rencontres.

    Ces victoires se sont présentées comme suit : Elche 5-0, Rayo Vallecano 5-2, Valence 5-0, Racing 7-2 et Getafe 3-0 en Liga, auxquelles s'ajoute le succès face à Feyenoord 5-1 en Ligue des champions. Quant aux autres victoires, elles ont été acquises aux dépens de l'Athletic Bilbao 2-0, de Levante 4-2 et du Séville FC 3-1.

    Les supporters de Barcelone vivent un moment de bonheur avec Hansi Flick, et tous les nouveaux joueurs se sont intégrés à l'équipe dès le départ. Rodri donne l'impression de jouer à Barcelone depuis des années, tandis que Gordon livre des prestations qui valident le pari de la direction sportive, et que Karim Adeyemi comme Gabriel Jesus continuent d'afficher un bon niveau chaque fois qu'ils sont alignés.

    Lamine Yamal, lui, continue de créer des occasions qui se transforment en buts. Même s'il n'a pas marqué face à Getafe, il a délivré une nouvelle passe décisive, conclue par Jules Koundé, qui a de son côté célébré le fait de devenir le joueur français le plus utilisé de l'histoire du club. Yamal porte désormais son total à 8 buts et 7 passes décisives, sur la route d'une candidature au Ballon d'Or.

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-VILLARREALAFP

    Mourinho impose une atmosphère de tension et de crispation

    De l'autre côté, le Real Madrid arrache ses victoires au prix de gros efforts, parfois avec un seul but d'écart. La Maison Blanche a d'ailleurs concédé deux défaites cette saison, face au Real Betis sur le score de 0-1 et face à l'Atlético de Madrid sur le score de 1-2.

    Par ailleurs, quatre des sept victoires obtenues par l'équipe de José Mourinho ont été acquises avec un seul but d'écart. Il s'agit des succès contre l'Espanyol sur le score de 2-1, contre Elche sur le score de 3-2 et contre Villarreal sur le score de 1-0 en championnat espagnol, auxquels s'ajoute la victoire face à l'Inter Milan sur le score de 2-1 en Ligue des champions.

    Quant aux trois autres victoires, elles ont été remportées aux dépens de la Real Sociedad sur le score de 4-1, de Malaga sur le score de 4-0 et du Rayo Vallecano sur le score de 4-1.

    Le Real Madrid traverse une période de très forte tension, qui se répercute sur le terrain, malgré la victoire contre Villarreal.

    Jusqu'à présent, les nouveaux joueurs n'ont pas apporté la plus-value que l'on attendait d'eux. Marc Cucurella semble différent de ce qu'il était, tandis que Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté et Bernardo Silva sont encore attendus pour afficher leur meilleur niveau.

    En revanche, Carlos Espi se distingue, lui qui parvient à marquer chaque fois qu'il entre en jeu, aux côtés de Diomande, qui commence à attirer les regards après avoir inscrit son premier but sous le maillot du Real Madrid contre Villarreal.

    Kylian Mbappé est resté incapable de marquer face au Sous-marin jaune, pour le deuxième match consécutif, alors que Vinicius Junior est revenu au cœur de la polémique en raison d'un geste négatif manifeste, après avoir attrapé Saliba par les cheveux, avant d'entrer dans des protestations véhémentes qui pourraient lui coûter une absence lors du Clasico.

    Mais José Mourinho a monopolisé les projecteurs, comme ce fut le cas lors de son précédent passage. Le technicien portugais a vécu le match de son équipe contre Villarreal dans un état d'agitation permanent, et il s'est accroché avec le quatrième arbitre et avec le banc de l'équipe adverse.

    Les images de sa course sur la pelouse pour aller enlacer Vinicius se sont par ailleurs transformées en objet de moquerie, après que le but du Brésilien a été annulé. Le tableau a été complété par le refus de Mourinho de se présenter en conférence de presse après la rencontre.

    Il ne reste désormais exactement que deux semaines avant le Clasico, et les écarts entre le Barça et le Real Madrid sont, pour l'heure, évidents à tous les niveaux.

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