De l'autre côté, le Real Madrid arrache ses victoires au prix de gros efforts, parfois avec un seul but d'écart. La Maison Blanche a d'ailleurs concédé deux défaites cette saison, face au Real Betis sur le score de 0-1 et face à l'Atlético de Madrid sur le score de 1-2.
Par ailleurs, quatre des sept victoires obtenues par l'équipe de José Mourinho ont été acquises avec un seul but d'écart. Il s'agit des succès contre l'Espanyol sur le score de 2-1, contre Elche sur le score de 3-2 et contre Villarreal sur le score de 1-0 en championnat espagnol, auxquels s'ajoute la victoire face à l'Inter Milan sur le score de 2-1 en Ligue des champions.
Quant aux trois autres victoires, elles ont été remportées aux dépens de la Real Sociedad sur le score de 4-1, de Malaga sur le score de 4-0 et du Rayo Vallecano sur le score de 4-1.
Le Real Madrid traverse une période de très forte tension, qui se répercute sur le terrain, malgré la victoire contre Villarreal.
Jusqu'à présent, les nouveaux joueurs n'ont pas apporté la plus-value que l'on attendait d'eux. Marc Cucurella semble différent de ce qu'il était, tandis que Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté et Bernardo Silva sont encore attendus pour afficher leur meilleur niveau.
En revanche, Carlos Espi se distingue, lui qui parvient à marquer chaque fois qu'il entre en jeu, aux côtés de Diomande, qui commence à attirer les regards après avoir inscrit son premier but sous le maillot du Real Madrid contre Villarreal.
Kylian Mbappé est resté incapable de marquer face au Sous-marin jaune, pour le deuxième match consécutif, alors que Vinicius Junior est revenu au cœur de la polémique en raison d'un geste négatif manifeste, après avoir attrapé Saliba par les cheveux, avant d'entrer dans des protestations véhémentes qui pourraient lui coûter une absence lors du Clasico.
Mais José Mourinho a monopolisé les projecteurs, comme ce fut le cas lors de son précédent passage. Le technicien portugais a vécu le match de son équipe contre Villarreal dans un état d'agitation permanent, et il s'est accroché avec le quatrième arbitre et avec le banc de l'équipe adverse.
Les images de sa course sur la pelouse pour aller enlacer Vinicius se sont par ailleurs transformées en objet de moquerie, après que le but du Brésilien a été annulé. Le tableau a été complété par le refus de Mourinho de se présenter en conférence de presse après la rencontre.
Il ne reste désormais exactement que deux semaines avant le Clasico, et les écarts entre le Barça et le Real Madrid sont, pour l'heure, évidents à tous les niveaux.