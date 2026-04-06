Conte se porte candidat pour l'équipe nationale : « Si j'étais le président, je m'en tiendrais compte »

Lors de la conférence de presse d'après-match, l'entraîneur de Naples, Antonio Conte, a répondu ainsi à une question sur son éventuel retour en équipe nationale : « N'oublions pas qu'au cours des trois derniers mois de l'année dernière, on disait que j'allais quitter Naples pour rejoindre la Juve. Les médias doivent maintenant écrire, et il est normal que mon nom figure sur cette liste. Si j'étais président de la Fédération, je me prendrais en considération, parmi d'autres. Les raisons ? Je nommerais Conte pour de nombreuses raisons. J’ai déjà fait partie de l’équipe nationale et je connais le milieu ; cela me flatte, car représenter son pays est quelque chose de beau. Il me reste encore un an de contrat et, à la fin de la saison, je rencontrerai le président. Je regrette que, si nous avions réussi à nous qualifier pour la Coupe du monde, peut-être aux tirs au but, on aurait parlé d’un exploit et de grand football. Malheureusement, ce sont les résultats qui comptent, mais après trois Mondiaux manqués, il faut faire quelque chose de sérieux. Quand j’étais sélectionneur, on a beaucoup parlé, mais j’ai trouvé peu d’aide, même de la part des clubs. Aujourd’hui, c’est le désastre total, mais même dans ces situations, il y a toujours quelque chose à sauver. Nous avons tous à cœur l’équipe nationale, il faudra faire quelque chose. »



