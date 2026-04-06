Un but de Politano pourrait avoir définitivement écarté le Milan de la course au titre. Naples s'est imposé 1-0 au stade Maradona face à l'équipe de Massimiliano Allegri. Le but décisif a été inscrit par l'ancien joueur de l'Inter, entré en jeu à un quart d'heure de la fin à la place de Spinazzola. Quelques minutes plus tard, il s'est montré à la bonne place dans la surface adverse et a marqué d'une volée du droit qui a scellé le sort du match. Grâce à ces trois points, l'équipe d'Antonio Conte dépasse le Milan, comptant désormais deux points d'avance sur les Rossoneri et sept de retard sur l'Inter, leader du championnat, qui a marqué cinq buts contre la Roma hier.
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Conte se porte candidat pour l'équipe nationale : « Si j'étais le président, je m'en tiendrais compte »
LE MESSAGE DE CONTE
Lors de la conférence de presse d'après-match, l'entraîneur de Naples, Antonio Conte, a répondu ainsi à une question sur son éventuel retour en équipe nationale : « N'oublions pas qu'au cours des trois derniers mois de l'année dernière, on disait que j'allais quitter Naples pour rejoindre la Juve. Les médias doivent maintenant écrire, et il est normal que mon nom figure sur cette liste. Si j'étais président de la Fédération, je me prendrais en considération, parmi d'autres. Les raisons ? Je nommerais Conte pour de nombreuses raisons. J’ai déjà fait partie de l’équipe nationale et je connais le milieu ; cela me flatte, car représenter son pays est quelque chose de beau. Il me reste encore un an de contrat et, à la fin de la saison, je rencontrerai le président. Je regrette que, si nous avions réussi à nous qualifier pour la Coupe du monde, peut-être aux tirs au but, on aurait parlé d’un exploit et de grand football. Malheureusement, ce sont les résultats qui comptent, mais après trois Mondiaux manqués, il faut faire quelque chose de sérieux. Quand j’étais sélectionneur, on a beaucoup parlé, mais j’ai trouvé peu d’aide, même de la part des clubs. Aujourd’hui, c’est le désastre total, mais même dans ces situations, il y a toujours quelque chose à sauver. Nous avons tous à cœur l’équipe nationale, il faudra faire quelque chose. »
LES AUTRES CANDIDATS
En effet, Antonio Conte fait partie des candidats potentiels au poste de sélectionneur de l'Italie pour succéder à Gattuso. Outre l'entraîneur de Naples, le nom de Daniele De Rossi – actuellement entraîneur de Gênes – a également été évoqué ces dernières semaines pour le poste de nouveau sélectionneur des Azzurri ; il avait déjà été envisagé avant le choix de Gattuso, tout comme Stefano Pioli, sans emploi depuis son limogeage de la Fiorentina en novembre dernier. L'autre retour possible est celui de Roberto Mancini, qui occupe aujourd'hui le banc d'Al-Sadd au Qatar. Il y a également une rumeur concernant Simone Inzaghi, qui a toutefois déclaré être heureux à Al-Hilal en Arabie saoudite.