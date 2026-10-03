« Compte tenu de l’ambiance ! » : comment Graham Potter et la Suède ont réagi à la fête d’adieu émouvante d’Edin Dzeko

L’icône du football bosnien Edin Dzeko a mis un terme à sa légendaire carrière internationale lors d’un match nul 1-1 contre la Suède en Ligue des nations de l’UEFA. Le public local et les spectateurs présents sur les toits alentour ont applaudi l’attaquant vétéran à sa sortie du terrain, après une ovation debout au moment de son remplacement en seconde période.

Viktor Gyokeres a ouvert le score pour la Suède avant l’égalisation tardive de Kerim Alajbegovic pour les locaux.

La Suède reste en tête du groupe, avec deux points d’avance sur la Bosnie.