AFP
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« Compte tenu de l’ambiance ! » : comment Graham Potter et la Suède ont réagi à la fête d’adieu émouvante d’Edin Dzeko
Dzeko honoré pour sa dernière apparition internationale alors que la Suède fait match nul
L’icône du football bosnien Edin Dzeko a mis un terme à sa légendaire carrière internationale lors d’un match nul 1-1 contre la Suède en Ligue des nations de l’UEFA. Le public local et les spectateurs présents sur les toits alentour ont applaudi l’attaquant vétéran à sa sortie du terrain, après une ovation debout au moment de son remplacement en seconde période.
Viktor Gyokeres a ouvert le score pour la Suède avant l’égalisation tardive de Kerim Alajbegovic pour les locaux.
La Suède reste en tête du groupe, avec deux points d’avance sur la Bosnie.
- TT
Potter salue le sang-froid de la Suède dans l’atmosphère chargée d’émotion autour de Dzeko
S’exprimant après le coup de sifflet final, le sélectionneur de la Suède Graham Potter a félicité ses joueurs pour être restés concentrés malgré le contexte chargé d’émotion en hommage à Dzeko. L’entraîneur a reconnu le défi particulier que représentait le fait d’affronter une équipe portée par les adieux émouvants de son légendaire capitaine.
Potter a dit sa fierté quant à l’application tactique de la Suède lors d’un intense match à l’extérieur.
« Je suis très content de la performance de l’équipe, vraiment, a déclaré Potter aux journalistes. J’ai trouvé que nous avons été exceptionnels compte tenu de ce que nous avons dû traverser, et compte tenu de là où nous sommes ainsi que de l’atmosphère autour du match. Notre avantage était amplement mérité, mais il nous fallait un deuxième but. »
But refusé de Dzeko et rebondissements en fin de match marquent une soirée mémorable
Dzeko a failli couronner sa soirée marquante d’un but en première période, en poussant le ballon au fond des filets avant que les officiels ne jugent que le ballon avait franchi la ligne de sortie plus tôt dans l’action. Gyokeres a ensuite donné l’avantage à la Suède d’une frappe puissante après un travail d’Alexander Bernhardsson, avant que le coup franc d’Alajbegovic ne se glisse dans le but pour égaliser.
Potter a souligné que la présence physique de Dzeko sur les coups de pied arrêtés maintenait constamment la défense suédoise sous pression.
La Suède a réussi à contenir les déplacements offensifs de Dzeko pendant la majeure partie de ses dernières sélections.
« Le but est arrivé après un coup franc que nous jugions discutable, a ajouté Potter au sujet de l’égalisation. Quand le ballon arrive dans la surface et qu’ils ont autant de grands joueurs, c’est le genre de chose qui peut arriver. »
- Anadolu Agency
La Suède se tourne vers la Roumanie tandis que la Bosnie célèbre l’héritage de Dzeko
La Bosnie-Herzégovine a célébré la longue et brillante carrière de Dzeko après le coup de sifflet final, tandis que la Suède se préparait pour son prochain match de groupe. L'équipe de Potter se rendra à Bucarest pour affronter la Roumanie lors de son dernier match de cette fenêtre internationale.
La victoire 6-0 de la Pologne contre la Roumanie maintient le classement du groupe serré.
La Suède vise à s'assurer la première place lors de sa dernière sortie en Ligue des nations.
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