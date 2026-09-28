Comprendre les cotes des courses hippiques : calcul, mécanique et interprétation

En France, la loi n’autorise qu’une seule forme de pari sur les courses, le pari mutuel. Pour faire simple, c’est un système où toutes les mises rejoignent une cagnotte commune. Celle-ci est ensuite partagée entre les gagnants, après prélèvement de l’opérateur.

En clair, les parieurs ne jouent pas contre le bookmaker ou l’opérateur, mais les uns contre les autres. Chaque euro misé par un autre joueur sur le cheval gagnant réduit le gain, puisque la cagnotte se partage entre davantage de tickets.

La cote d’un cheval est donc calculée sur la base des volumes d’argent engagés :



Cote brute = Masse totale des enjeux / Mise totale sur ce cheval





Avant de redistribuer les gains, l’opérateur applique un prélèvement réglementaire. Pour l’essentiel, il s’agit de frais de fonctionnement, de taxes nationales et du financement de la filière hippique.

Si l’on désigne par $t$ le taux de prélèvement (généralement compris entre 15 % et 25 % selon les types de paris), la cote réelle devient :

Cote finale = (Masse totale x (1 - t)) / Mise sur ce cheval





Exemple concret :

- Masse totale jouée sur le gagnant d’une course : 100 000 €

- Prélèvement légal : 20 % ➡️ Masse à redistribuer = 80 000 €

- Total des mises placées sur le Cheval A : 20 000 €

Cote du Cheval A = 80 000 / 20 000 = 4,0





Lecture = une cote de 4,0 signifie qu’un pari gagnant de 10 € rapportera 40 € brut (soit 30 € de bénéfice net).



