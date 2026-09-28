courses hippiques
Comprendre les cotes des courses hippiques : calcul, mécanique et interprétation
Si bien qu’un chiffre bas désigne un cheval favori. La qualité du cheval n’entre donc dans l’équation que de façon indirecte, par l’opinion que s’en font les joueurs.
Pour aborder le turf avec méthode, il est essentiel de comprendre cette mécanique assez différente de ce que l’on peut observer dans le football et autres sports collectifs.
Comment sont calculées les cotes hippiques ?
En France, la loi n’autorise qu’une seule forme de pari sur les courses, le pari mutuel. Pour faire simple, c’est un système où toutes les mises rejoignent une cagnotte commune. Celle-ci est ensuite partagée entre les gagnants, après prélèvement de l’opérateur.
En clair, les parieurs ne jouent pas contre le bookmaker ou l’opérateur, mais les uns contre les autres. Chaque euro misé par un autre joueur sur le cheval gagnant réduit le gain, puisque la cagnotte se partage entre davantage de tickets.
La cote d’un cheval est donc calculée sur la base des volumes d’argent engagés :
Cote brute = Masse totale des enjeux / Mise totale sur ce cheval
Avant de redistribuer les gains, l’opérateur applique un prélèvement réglementaire. Pour l’essentiel, il s’agit de frais de fonctionnement, de taxes nationales et du financement de la filière hippique.
Si l’on désigne par $t$ le taux de prélèvement (généralement compris entre 15 % et 25 % selon les types de paris), la cote réelle devient :
Cote finale = (Masse totale x (1 - t)) / Mise sur ce cheval
Exemple concret :
- Masse totale jouée sur le gagnant d’une course : 100 000 €
- Prélèvement légal : 20 % ➡️ Masse à redistribuer = 80 000 €
- Total des mises placées sur le Cheval A : 20 000 €
Cote du Cheval A = 80 000 / 20 000 = 4,0
Lecture = une cote de 4,0 signifie qu’un pari gagnant de 10 € rapportera 40 € brut (soit 30 € de bénéfice net).
- AFP
Cotes probables vs Cotes définitives
Un aspect fondamental des courses hippiques est que les cotes évoluent constamment jusqu’au starter.
D’ailleurs, les professionnels appellent ce chiffre un rapport. Un vocable qui peut dérouter, mais qui recouvre la même réalité, à savoir la somme que rend un euro misé :
- La cote probable (en direct) : c’est le rapport que paierait le cheval si le départ était donné à cet instant. Elle est recalculée en continu, de plus en plus fréquemment à mesure que le départ approche.
- La cote définitive (ou cote finale) : c’est le rapport fixé au moment exact de la fermeture des guichets (au départ de la course). C’est uniquement cette valeur qui sert de référence pour le paiement des tickets gagnants.
Convertir une cote en probabilité implicite
Pour évaluer si une cote offre une opportunité intéressante (une « valeur » ou value), il est utile de calculer la probabilité implicite qu’elle représente. Voici la formule courante :
Probabilité implicite (%) = (1/cote) x 100
Cote décimale
Probabilité implicite estimée
Statut du partant
1,8
55,5%
Grand favori de la course
3,5
28,5%
Second favori / Solide prétendant
8,0
12,5%
Outsider compétitif
25,0
4,0%
Gros outsider
80,0
1,25%
Délaissé / Très forte cote
- AFP
Que révèlent réellement les cotes ?
L’opinion de la masse des parieurs
Une cote basse signale qu’une grande part de l’argent s’est portée sur un cheval. En général, c’est pour de bonnes raisons : sa forme récente, son jockey ou son driver, son aptitude au parcours.
Le marché s’affine d’ailleurs au fil de la journée, et la cote de départ prédit mieux le résultat que celle du matin. Cela dit, cette « sagesse de la foule » (wisdom of the crowd) a un petit défaut à garder à l’esprit : les favoris restent un peu sous-joués et les gros outsiders ont tendance à être sur-joués.
Les mouvements financiers de dernière minute
Bien souvent, les variations de cotes juste avant le départ sont des signaux précieux. Une chute rapide (par exemple de 14,0 à 6,5 à quelques minutes du départ) peut venir d’un afflux de mises, lié par exemple à l’état du terrain, aux échauffements ou à l’entourage du cheval.
À ne pas confondre avec les informations disponibles dès la parution du programme. Au trot par exemple, le « déferrage » (D4, DA, DP) est un signal connu dès le départ. L’entraîneur déclare à l’avance si son cheval courra sans ses fers, donc allégé et plus rapide.
La notion de valeur (Value)
Déceler une cote surévaluée par rapport aux chances réelles d’un partant constitue un principe central du pari professionnel. En clair, un pari devient intéressant quand la cote se montre plus généreuse que les chances réelles du cheval.
Un favori à 1,80 vaut 47 % aux yeux du marché. Si une deuxième analyse lui accorde 40 %, un parieur avisé passera son chemin. En revanche, si cette analyse lui en accorde 55 %, le pari mérite considération.
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