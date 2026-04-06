Interrogé sur la comparaison entre la puissance du Real Madrid avec Mbappé et Vinícius ensemble ou avec l'un d'entre eux seulement, il a répondu : « Ce n'est absolument pas ma priorité. Nous avons suffisamment de problèmes au Bayern et nous n'avons pas à résoudre ceux du Real Madrid. Je ne peux que dire que les deux sont exceptionnels, et le reste concerne le Real Madrid. »

Kompany a évoqué l’importance du mental lors de ces grands rendez-vous, expliquant : « Dans ces moments-là, il faut s’entourer des bonnes personnes. Tout le monde commet des erreurs, cela fait partie du football, mais la vie continue quoi qu’il arrive. Les gens sont plus forts lorsqu’ils ne ressentent pas la peur. »

Lorsqu’on lui a demandé si le match contre Madrid représentait un grand moment de sa carrière, il a répondu : « Qu’est-ce qu’un grand moment ? Par exemple, aller loin avec la Belgique dans un tournoi. L’important, c’est d’être pleinement concentrés demain. Nous voulons montrer ce dont nous sommes capables et nous ferons de notre mieux. Je veux simplement que nous gagnions et que nous n’ayons pas peur. »

Quant à son plan de jeu pour le match, l'entraîneur a déclaré : « À ce niveau, toutes les équipes sont dangereuses. Nous ne voulons encaisser aucun but et nous voulons en marquer au moins un. Il n'y a pas de plan de jeu spécifique contre une équipe comme le Real Madrid. Nous avons beaucoup de choses à gérer et j'espère que nous aurons suffisamment de solutions alternatives. »