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Hussein Hamdy

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Compani : « Je ne vais pas régler les problèmes du Real avec Mbappé et Vinícius… Et voici la position de Kane »

V. Kompany
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L'entraîneur du Bayern Munich se prépare à affronter l'enfer du Bernabéu

Vincent Kompany, l'entraîneur du Bayern Munich, a affirmé que son équipe allait disputer le match le plus difficile pour une équipe à l'extérieur.

Le Bayern Munich se rendra chez le Real Madrid, demain mardi, pour le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.

  • Première expérience

    Lors de la conférence de presse d'avant-match, Kompany a déclaré : « Dans ce genre de matchs, il est important de vivre cette expérience pour la première fois, et demain, ce sera ma première fois au Santiago Bernabéu. Mon impression est que nous avons des joueurs qui ont l'expérience de ce genre de confrontations. Le match se jouera sur le plan tactique, mais ce sont les détails qui feront la différence. Nous nous attendons à affronter une équipe du Real Madrid similaire à celle qui a affronté City. »

    L'entraîneur du géant bavarois a décrit le stade de la rencontre en déclarant : « Je pense que le Santiago Bernabéu est le stade le plus difficile à jouer à l'extérieur dans cette compétition. »

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  • La position de Ken

    Au sujet de la situation du buteur Harry Kane, Kompany a précisé : « L'important, c'est qu'il a travaillé dur ces derniers jours, et je ne pense pas qu'il ait perdu son rythme. Tout le monde est là, à l'exception de Sven Ulreich. Nous allons attendre jusqu'à demain, et dès que nous aurons les dernières informations, nous prendrons une décision. Nous disposons d'un très bon effectif pour ce match, et le plus important pour nous maintenant, c'est que Kane soit disponible. »

    Concernant l'impact de la blessure sur Kane, Kompany a ajouté : « Une blessure musculaire est différente d'une blessure ligamentaire. Harry est conscient de l'importance de ce match, et c'est à lui de nous dire s'il est prêt à jouer. Nous voulons et nous avons besoin de gagner ce match, et nous verrons ce qui se passera demain. »

    Quant à la possibilité que ses joueurs reçoivent des cartons jaunes qui pourraient avoir une incidence sur le match retour, il a déclaré : « Nous devons d'abord penser à la performance, mais aussi à d'autres aspects. Les cartons jaunes peuvent survenir lorsque le rythme est élevé. »

    Lire aussi : Une légende du Bayern reconnaît le désastre de Tuchel... et commente la surprise de Kompany

  • Le problème du Real Madrid

    Interrogé sur la comparaison entre la puissance du Real Madrid avec Mbappé et Vinícius ensemble ou avec l'un d'entre eux seulement, il a répondu : « Ce n'est absolument pas ma priorité. Nous avons suffisamment de problèmes au Bayern et nous n'avons pas à résoudre ceux du Real Madrid. Je ne peux que dire que les deux sont exceptionnels, et le reste concerne le Real Madrid. »

    Kompany a évoqué l’importance du mental lors de ces grands rendez-vous, expliquant : « Dans ces moments-là, il faut s’entourer des bonnes personnes. Tout le monde commet des erreurs, cela fait partie du football, mais la vie continue quoi qu’il arrive. Les gens sont plus forts lorsqu’ils ne ressentent pas la peur. »

    Lorsqu’on lui a demandé si le match contre Madrid représentait un grand moment de sa carrière, il a répondu : « Qu’est-ce qu’un grand moment ? Par exemple, aller loin avec la Belgique dans un tournoi. L’important, c’est d’être pleinement concentrés demain. Nous voulons montrer ce dont nous sommes capables et nous ferons de notre mieux. Je veux simplement que nous gagnions et que nous n’ayons pas peur. »

    Quant à son plan de jeu pour le match, l'entraîneur a déclaré : « À ce niveau, toutes les équipes sont dangereuses. Nous ne voulons encaisser aucun but et nous voulons en marquer au moins un. Il n'y a pas de plan de jeu spécifique contre une équipe comme le Real Madrid. Nous avons beaucoup de choses à gérer et j'espère que nous aurons suffisamment de solutions alternatives. »

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    Revenant sur l'élimination face à l'Inter Milan en 2025, Kompany a déclaré : « Il faut aller de l'avant, et c'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. Le plus important, c’est de continuer. Nous voulons battre l’une des meilleures équipes du monde, et nous devons aussi tirer les leçons de notre élimination de l’année dernière. Contre l’Inter à l’époque, il nous manquait neuf joueurs et la situation était complètement différente ; d’autres éléments ont également échoué. Nous sommes en très bonne posture pour le match de demain, nos meilleurs joueurs sont là, et nous ferons tout pour gagner, car chaque match est différent. »

    Au sujet de la titularisation de Luis Díaz, il a déclaré : « Je ne parlerai pas de notre composition, mais il apporte beaucoup à l’équipe. Il sait dribbler, créer des occasions et tirer au but, mais ce qui le rend encore plus exceptionnel, c’est son mental. Il n’a pas peur du chaos, il devient dangereux dans ces situations et insuffle une grande énergie à l’équipe. Nous ne pouvons que féliciter le club d’avoir recruté un joueur comme lui. C’est un excellent joueur pour le Bayern. »

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