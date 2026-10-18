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Udinese Calcio v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Como : Smalcic remplace Couto au dernier moment, problème pendant l’échauffement

Fiorentina vs Como
Como
Y. Couto
Serie A
Fiorentina
I. Smolcic

Un changement pour Cesc Fabregas après la remise des feuilles de match

Changement de dernière minute dans les compositions officielles de Fiorentina-Como : l’entraîneur de Como, Cesc Fabregas, a dû modifier son onze à l’approche du coup d’envoi en titularisant Smolcic à la place de Yan Couto.

  • Le défenseur brésilien figurait initialement dans le onze de départ indiqué sur les feuilles de match officielles, mais il a été remplacé peu avant l’entrée sur le terrain. Dans l’attente de communications officielles, selon fantacalcio.it ce choix semble lié à une gêne physique ressentie par le joueur lors de l’échauffement d’avant-match.


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