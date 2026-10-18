Le défenseur brésilien figurait initialement dans le onze de départ indiqué sur les feuilles de match officielles, mais il a été remplacé peu avant l’entrée sur le terrain. Dans l’attente de communications officielles, selon fantacalcio.it ce choix semble lié à une gêne physique ressentie par le joueur lors de l’échauffement d’avant-match.



