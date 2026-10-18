Mattia Liberali, milieu offensif de Como né en 2007, s’est exprimé au micro de DAZN après la victoire de Como sur le terrain de la Fiorentina (3-1). Titulaire, Liberali a inscrit son premier but en Serie A : « Sur le terrain, je me sens bien sur l’aile et, quand je joue avec Nico Paz, j’ai plus de liberté. L’entraîneur et le club ne m’ont jamais mis la pression. Nous devons entrer sur le terrain pour prendre du plaisir et montrer quelque chose : avec Baturina et Paz, nous plaisantons et j’arrive à apprendre encore davantage. »
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Como, Liberali : « Avec Nico Paz, je joue avec plus de liberté »
L’ancien joueur de l’AC Milan raconte le choix qu’il a fait cet été : « Je pense avoir eu les idées claires dès le début, l’entraîneur m’a beaucoup parlé, mais je savais que je voulais venir ici. Je travaille beaucoup et je veux améliorer mon physique et mon endurance. Je veux rester là et m’adapter à cette division. »
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