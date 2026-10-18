Mattia Liberali, milieu offensif de Como né en 2007, s’est exprimé au micro de DAZN après la victoire de Como sur le terrain de la Fiorentina (3-1). Titulaire, Liberali a inscrit son premier but en Serie A : « Sur le terrain, je me sens bien sur l’aile et, quand je joue avec Nico Paz, j’ai plus de liberté. L’entraîneur et le club ne m’ont jamais mis la pression. Nous devons entrer sur le terrain pour prendre du plaisir et montrer quelque chose : avec Baturina et Paz, nous plaisantons et j’arrive à apprendre encore davantage. »