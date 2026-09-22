Barcola a quitté la capitale française cet été, bouclant un énorme transfert de 145 millions d’euros à Liverpool. Le PSG a rapidement anticipé ce mouvement, en recrutant le jeune Mika Godts, très prometteur, pour renforcer le côté gauche de son attaque.

Cependant, la transition s’est révélée bien plus compliquée que prévu pour les champions d’Europe en titre. Les immenses répercussions au sein de l’effectif du départ retentissant de Barcola vers Anfield se font désormais sentir sur l’ensemble du terrain, mais, selon Football365, elles ont particulièrement pesé sur le rendement d’un homme : Kvaratskhelia.