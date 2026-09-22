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Comment le transfert à 145 M€ de Bradley Barcola à Liverpool a RUINÉ la forme du PSG de Khvicha Kvaratskhelia
Faire face au départ retentissant de Barcola
Barcola a quitté la capitale française cet été, bouclant un énorme transfert de 145 millions d’euros à Liverpool. Le PSG a rapidement anticipé ce mouvement, en recrutant le jeune Mika Godts, très prometteur, pour renforcer le côté gauche de son attaque.
Cependant, la transition s’est révélée bien plus compliquée que prévu pour les champions d’Europe en titre. Les immenses répercussions au sein de l’effectif du départ retentissant de Barcola vers Anfield se font désormais sentir sur l’ensemble du terrain, mais, selon Football365, elles ont particulièrement pesé sur le rendement d’un homme : Kvaratskhelia.
- AFP
La baisse de forme spectaculaire de Kvaratskhelia
Les statistiques dressent un contraste saisissant par rapport à la saison dernière. Kvaratskhelia avait été phénoménal lors du précédent exercice, inscrivant huit buts en Ligue 1 et en ajoutant 10 autres lors d’un spectaculaire parcours européen. Cependant, le début de la saison 2026-27 raconte une tout autre histoire pour l’international géorgien.
Lors de ses cinq premières apparitions en championnat, pour un total d’environ 280 minutes, Kvaratskhelia n’a pas réussi à marquer et n’a délivré qu’une seule passe décisive. Plus inquiétant encore, l’entraîneur Luis Enrique n’a montré aucune hésitation à écourter son temps de jeu. L’ailier a notamment été remplacé après 65 minutes contre Brest, puis sorti dès la 58e minute lors du Classique face à Marseille.
Perdre le rival interne ultime
Ce début poussif met en lumière la tendance historique de Kvaratskhelia à fluctuer selon l'importance de l'affiche. Plus important encore, cette baisse de régime coïncide avec un changement profond dans le vestiaire du PSG. La saison dernière, sous le principe impitoyable de concurrence interne instauré par Enrique, Kvaratskhelia et Barcola se livraient une lutte féroce pour le couloir gauche.
À chaque entrée de Barcola, ses appels incessants dans le dos des défenses adverses obligeaient Kvaratskhelia à maintenir une intensité maximale absolue pour conserver sa place de titulaire. Aujourd'hui, Godts, 21 ans, est arrivé de l'Ajax, mais le Belge n'a ni le statut ni l'expérience d'un joueur d'élite pour menacer directement la position de Kvaratskhelia lors des grandes affiches. Sans la moindre titularisation en championnat, Godts n'a pas encore apporté l'étincelle nécessaire pour pousser le Géorgien.
- AFP
La quête d'Enrique de nouvelles solutions
Le départ de Barcola n’est pas le seul facteur, car la concurrence n’a pas totalement disparu au Parc des Princes. L’ascension fulgurante de Desire Doue, Ferran Torres qui se décale parfois sur un côté, et l’arrivée de Maghnes Akliouche offrent à Enrique de nombreuses options de rotation en attaque.
Cependant, aucun de ces joueurs ne possède exactement le profil d’un ailier gauche ultra-rapide capable de créer la rivalité féroce et spécifique à ce poste qu’apportait Barcola. Si la trêve internationale permet à Godts de franchir un cap, ou si Enrique trouve une nouvelle solution tactique, Kvaratskhelia pourrait enfin retrouver son tranchant létal.
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