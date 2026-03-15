La série de victoires de Naples se poursuit, avec une troisième victoire consécutive en championnat. Celle remportée contre Lecce, après avoir été menés au score, fait suite aux succès contre Vérone et Turin, tous obtenus de justesse et qui permettent aux Azzurri d'espérer avoir désormais tourné la page de cette période difficile. Les points s’accumulent, la Ligue des champions se profile de plus en plus, les grands noms commencent à revenir de blessure et Conte peut envisager l’avenir proche avec confiance et, pourquoi pas, viser une remontée au classement. Les champions d'Italie en titre ont atteint les 59 points, ils en ont grignoté deux de plus à l'Inter qui est désormais à -9 à 9 journées de la fin de la Serie A (le Milan se trouve également entre les deux).
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Comment le Napoli pourrait-il désormais aligner De Bruyne, McTominay, Lukaku et tous les autres : une idée folle de remontée, est-ce possible ?
Il y a de nombreuses raisons de se réjouir à Naples. Comme nous l’avons dit, le classement commence à reprendre une forme encourageante et, alors que les clubs milanais se retrouvent pris dans une lutte inattendue pour le Scudetto, c’est peut-être le « troisième larron » qui en profitera. D'ailleurs, les Azzurri ont peut-être le meilleur calendrier des trois et, avec un effectif presque au complet, ils peuvent viser une série de victoires. Les neuf derniers adversaires de Lukaku et de ses coéquipiers seront Cagliari, Milan, Parme, la Lazio, Cremonese, Côme, Bologne, Pise et Udinese, un programme qui n'est pas impossible à gérer.
Que des bonnes nouvelles pour Naples depuis la deuxième mi-temps du match contre Lecce qui, après un début difficile, a été renversé par une nouvelle version des Azzurri, renforcée et redynamisée par les remplacements. L’entrée en jeu de De Bruyne et McTominay a changé la donne et montré ce que cette équipe aurait pu être et ce qu’elle pourrait encore devenir.
Certes, au milieu de terrain – où il a retrouvé sa place de titulaire après plusieurs mois – Anguissa a peiné et n’a manifestement pas semblé au meilleur de sa forme. Mais son retour, associé à celui des deux autres stars du milieu de terrain, signifie passer à la vitesse supérieure. Le Camerounais, comme on l’a dit, aura encore besoin de quelques matchs pour redevenir ce joueur polyvalent qui dominait le milieu de terrain avant sa blessure, mais sa présence peut faire la différence.
Par rapport à l'ancien joueur de Fulham, De Bruyne et McTominay ont tous deux semblé bien plus en forme face à Lecce ; tous deux entrés en jeu à la mi-temps, ils ont su changer le visage de Naples. Le Belge, en particulier, semble loin de la version peu brillante du début de saison et promet, dans cette dernière phase du championnat, d'élever le niveau de son équipe comme il ne l'avait fait que par intermittence à l'automne.
Après les retours de Lukaku, immédiatement décisif, de Politano et de Gilmour, c'est donc au tour du duo le plus attendu : McTominay-De Bruyne. Leur cohabitation a été un sujet de discussion pendant les premiers mois de la saison et le sera à nouveau pour les derniers, mais il est clair que le niveau technique et physique de l'équipe de Conte ne pourra qu'en bénéficier.
On s'attend à ce qu'ils redeviennent très vite titulaires, peut-être dès le prochain match à Cagliari : l'Écossais sera toujours un titulaire indiscutable, tandis que le Belge pourrait être utilisé comme arme tactique (et technique) en fin de match pendant encore quelques semaines, afin de favoriser son rétablissement complet. Conte lui-même a parlé d'eux en déclarant : « Ce sont des joueurs forts, mais ils doivent se retrouver et se réhabituer au rythme. Les garçons doivent avoir confiance, le bien commun doit être le Napoli. J’ai affaire à des garçons sérieux et préparés. McTominay était absent depuis un mois, De Bruyne depuis quatre : tout le monde veut jouer, mais nous devons doser les choses. »
L'avenir des Azzurri s'annonce radieux. Et d'autres retours sont à prévoir : Di Lorenzo et Lobotka fin mars, Neres et Vergara en avril, puis Rrahmani en mai. Il appartiendra ensuite à Conte de trouver un nouvel équilibre, en s'appuyant sur l'idée d'une coexistence entre les deux numéros 9 (Lukaku et Hojlund), qui a pour l'instant été mise de côté.
Après une saison marquée par de grandes difficultés en termes d'effectif, le coach de Lecce se retrouve paradoxalement confronté à un surplus de joueurs en cette fin de saison. Décimé par les blessures tout au long de l'année, l'effectif azzurro se retrouve désormais pléthorique. Qui peut compter en Italie sur deux meneurs de jeu comme Lobotka et Gilmour, deux attaquants comme McTominay et Anguissa, une pléthore d’ailiers allant de Politano à Alisson Santos en passant par Neres et Giovane, ainsi que des milieux polyvalents comme Vergara, Elmas et De Bruyne ? Avec tout le monde en bonne forme, un calendrier en descente et rien à perdre, Naples pourrait accumuler beaucoup de points et faire un peu peur à ceux qui le devancent actuellement. Ce serait le dénouement le plus retentissant d’une saison vécue comme des montagnes russes.