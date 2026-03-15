Que des bonnes nouvelles pour Naples depuis la deuxième mi-temps du match contre Lecce qui, après un début difficile, a été renversé par une nouvelle version des Azzurri, renforcée et redynamisée par les remplacements. L’entrée en jeu de De Bruyne et McTominay a changé la donne et montré ce que cette équipe aurait pu être et ce qu’elle pourrait encore devenir.

Certes, au milieu de terrain – où il a retrouvé sa place de titulaire après plusieurs mois – Anguissa a peiné et n’a manifestement pas semblé au meilleur de sa forme. Mais son retour, associé à celui des deux autres stars du milieu de terrain, signifie passer à la vitesse supérieure. Le Camerounais, comme on l’a dit, aura encore besoin de quelques matchs pour redevenir ce joueur polyvalent qui dominait le milieu de terrain avant sa blessure, mais sa présence peut faire la différence.

Par rapport à l'ancien joueur de Fulham, De Bruyne et McTominay ont tous deux semblé bien plus en forme face à Lecce ; tous deux entrés en jeu à la mi-temps, ils ont su changer le visage de Naples. Le Belge, en particulier, semble loin de la version peu brillante du début de saison et promet, dans cette dernière phase du championnat, d'élever le niveau de son équipe comme il ne l'avait fait que par intermittence à l'automne.