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US Cremonese v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
Marco Trombetta
Traduit par

Comment jouera Venise avec Nicola : système de jeu, nouveaux titulaires et composition probable

Serie A
Venezia

Stroppa limogé, Venezia a confié le poste d’entraîneur à Davide Nicola : comment la composition de l’équipe va-t-elle changer avec le nouveau technicien ?

Après six défaites lors des six premières journées, malgré un jeu plutôt convaincant, Venise a décidé de limoger Stroppa.

Davide Nicola prendra sa place, une nomination qui a également été officialisée. Mais qu’est-ce qui changera avec l’arrivée de l’ancien entraîneur de la Cremonese ?

  • Venezia va-t-il changer de système de jeu ?

    Tout au long de sa carrière, Davide Nicola a toujours privilégié le 3-5-2, le système avec lequel Venezia a débuté la saison.

    Tout porte donc à croire qu’il n’y aura pas de révolution tactique, mais les grosses difficultés défensives de Venezia pourraient changer la donne.

    Nicola est toutefois un entraîneur qui privilégie l’organisation défensive et, lors de ses dernières expériences, notamment à la Salernitana et à Cagliari, il lui est arrivé de changer de système pour trouver un meilleur équilibre.

    Il faut donc envisager l’hypothèse d’un 4-2-3-1 ou d’un 4-4-2.

  • LE RETOUR DE MAZZOCCHI, LA MISE EN VALEUR D’ADAMS

    Si Nicola envisageait de changer de système, le retour de Mazzocchi serait alors très important. L'entraîneur l'a déjà eu sous ses ordres avec d'excellents résultats à la Salernitana.

    En 4-4-2, Mazzocchi pourrait jouer latéral droit, avec Hainaut plus haut sur le même côté. De l'autre côté, Haps et Correia couvriraient le flanc gauche.

    Dans l'axe de la défense, l'expérience de Juan Jesus devra faire la différence, avec Bella-Kotchap favori pour évoluer à ses côtés. Au milieu, outre Busio, à son retour de blessure, l'un de Basic, Sohm et Kike Perez sera également présent.

    Compte tenu du nombre de joueurs de couloir dans l'effectif de Venise, le 4-4-2 permettrait à Nicola de mieux s'organiser défensivement, tout en exploitant largement le jeu sur les ailes.

    Reste la question de l'attaque : il sera essentiel de tirer le meilleur d'Akor Adams, cet attaquant puissant que Nicola a toujours eu dans ses équipes et dont il a besoin pour que son animation offensive porte ses fruits. À la Salernitana, par exemple, il a réalisé un miracle avec le duo Djuric-Bonazzoli, semblable à certains égards au duo Adams-Yeboah.

    Lauberbach et ses 194 centimètres pourraient constituer une option intéressante : un profil à la Djuric, que Nicola a eu aussi bien à Salerne qu'à Crémone.

  • LA COMPOSITION PROBABLE DU VENEZIA DE NICOLA

    Deux options se présentent donc : conserver une défense à trois ou passer à quatre pour tenter de provoquer un déclic.

    Voici les deux variantes tactiques :

    (3-5-2) : Stankovic ; Juan Jesus, Bella-Kotchap, Moreno ; Hainaut, Basic, Busio, Sohm, Correia ; Yeboah, Adams.

    (4-4-2) : Stankovic ; Mazzocchi, Juan Jesus, Bella-Kotchap, Haps ; Hainaut, Busio, Basic, Correia ; Yeboah, Adams.

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