Comment jouera Venise avec Nicola : système de jeu, nouveaux titulaires et composition probable

Si Nicola envisageait de changer de système, le retour de Mazzocchi serait alors très important. L'entraîneur l'a déjà eu sous ses ordres avec d'excellents résultats à la Salernitana.

En 4-4-2, Mazzocchi pourrait jouer latéral droit, avec Hainaut plus haut sur le même côté. De l'autre côté, Haps et Correia couvriraient le flanc gauche.

Dans l'axe de la défense, l'expérience de Juan Jesus devra faire la différence, avec Bella-Kotchap favori pour évoluer à ses côtés. Au milieu, outre Busio, à son retour de blessure, l'un de Basic, Sohm et Kike Perez sera également présent.

Compte tenu du nombre de joueurs de couloir dans l'effectif de Venise, le 4-4-2 permettrait à Nicola de mieux s'organiser défensivement, tout en exploitant largement le jeu sur les ailes.

Reste la question de l'attaque : il sera essentiel de tirer le meilleur d'Akor Adams, cet attaquant puissant que Nicola a toujours eu dans ses équipes et dont il a besoin pour que son animation offensive porte ses fruits. À la Salernitana, par exemple, il a réalisé un miracle avec le duo Djuric-Bonazzoli, semblable à certains égards au duo Adams-Yeboah.

Lauberbach et ses 194 centimètres pourraient constituer une option intéressante : un profil à la Djuric, que Nicola a eu aussi bien à Salerne qu'à Crémone.