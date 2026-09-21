Comment joue l’Italie de Mancini : « Deux attaquants ou 4-3-3, bien jouer et prendre du plaisir »

La nouvelle Italie de Roberto Mancini a officiellement pris son envol aujourd’hui avec la première conférence de presse depuis Coverciano, qui lance les travaux de la sélection en vue des 4 matches de Ligue des nations contre la Belgique, la France et la Turquie.
La première vague de convocations a ouvert les portes à de nombreux nouveaux visages, mais aussi à plusieurs confirmations. Le sélectionneur a expliqué ce qui est et sera son credo, et comment il essaiera de le transmettre à l’équipe, mais il a déjà donné quelques indications technico-tactiques. Comment l’Italie va-t-elle jouer lors de ses prochaines sorties ? Tentons de l’expliquer.