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Emanuele Tramacere
Traduit par

Comment joue l’Italie de Mancini : « Deux attaquants ou 4-3-3, bien jouer et prendre du plaisir »

Italie
Italie vs Belgique
Belgique
UEFA Nations League A
Turquie vs Italie
Turquie
Italie vs Turquie
France vs Italie
France

4-3-3 ou 4-3-1-2 ? Qui joue à gauche ? Sans joueurs de couloir, combien de doutes devant.

La nouvelle Italie de Roberto Mancini a officiellement pris son envol aujourd’hui avec la première conférence de presse depuis Coverciano, qui lance les travaux de la sélection en vue des 4 matches de Ligue des nations contre la Belgique, la France et la Turquie.

La première vague de convocations a ouvert les portes à de nombreux nouveaux visages, mais aussi à plusieurs confirmations. Le sélectionneur a expliqué ce qui est et sera son credo, et comment il essaiera de le transmettre à l’équipe, mais il a déjà donné quelques indications technico-tactiques. Comment l’Italie va-t-elle jouer lors de ses prochaines sorties ? Tentons de l’expliquer.


  • « Beau jeu et plaisir »

    « Si j’avais appelé des joueurs plus âgés, il y aurait eu des critiques... J’ai appelé de jeunes joueurs parce qu’il est juste de les connaître directement pour avoir une équipe forte à l’avenir. Le football évolue, il faut souvent changer pour atteindre des objectifs. Nous essaierons de faire quelque chose de beau et de positif, il faudra du temps mais nous y mettrons le maximum. »

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  • Beaucoup de systèmes, mais une défense à 4

    L’idée est claire, l’objectif est de bien jouer, mais comment y parvenir sur le plan tactique ? Mancini a laissé le débat sur le système ouvert, mais il a fait comprendre qu’au final, la base de départ sera une défense à 4 à laquelle beaucoup de joueurs devront s’adapter :

    « Système ? Au-delà de quelques joueurs blessés, on verra. Nous sommes ouverts à toute situation tactique : nous pouvons jouer avec deux attaquants, en 4-3-3, mais aussi d’autres façons. Les joueurs sont capables de faire beaucoup de choses, même si dans leurs clubs ils jouent d’une manière différente. Nous commencerons à nous entraîner et puis nous verrons dans les prochains jours. »

  • LA PROBABLE

    Dans l’esprit de Mancini, le choix prioritaire a toujours été celui du système en 4-3-3, mais la mention des deux attaquants de pointe est obligatoire étant donné l’abondance de numéros 9 à disposition.


    En analysant les joueurs convoqués, et surtout les absents qui auraient pu conditionner, et pas qu’un peu, les choix du sélectionneur (surtout Dimarco), le onze de départ idéal que le sélectionneur pourrait proposer est celui d’un 4-3-3 fluide qui pourrait se transformer au besoin en 4-3-1-2.


    Dans les buts, le capitaine Donnarumma, dans l’axe de la défense Mancini et Bastoni avec Calafiori arrière gauche dans le style Arsenal et Kayode à droite (en attendant Palestra pour l’avenir). Au milieu, Barella et Tonali pourraient accompagner d’entrée Alessandro Romano à la création, mais Frattesi dans un rôle de projection avec Tonali en meneur de jeu n’est pas non plus à exclure.

    Enfin devant, Kean et Pio Esposito partiront titulaires avec l’attaquant de Côme destiné à s’écarter sur la gauche et l’un entre Daniel Maldini et Samuele Inacio en soutien, avec la liberté de s’écarter à droite.


    Italie (4-3-3/4-3-1-2) : Donnarumma, Kayode, Mancini, Bastoni, Calafiori ; Barella, Romano, Tonali ; Maldini, Pio Esposito, Kean.

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