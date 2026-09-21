Comment joue l’Italie de Mancini : « Deux attaquants ou 4-3-3, bien jouer et prendre du plaisir »

Dans l’esprit de Mancini, le choix prioritaire a toujours été celui du système en 4-3-3, mais la mention des deux attaquants de pointe est obligatoire étant donné l’abondance de numéros 9 à disposition.





En analysant les joueurs convoqués, et surtout les absents qui auraient pu conditionner, et pas qu’un peu, les choix du sélectionneur (surtout Dimarco), le onze de départ idéal que le sélectionneur pourrait proposer est celui d’un 4-3-3 fluide qui pourrait se transformer au besoin en 4-3-1-2.





Dans les buts, le capitaine Donnarumma, dans l’axe de la défense Mancini et Bastoni avec Calafiori arrière gauche dans le style Arsenal et Kayode à droite (en attendant Palestra pour l’avenir). Au milieu, Barella et Tonali pourraient accompagner d’entrée Alessandro Romano à la création, mais Frattesi dans un rôle de projection avec Tonali en meneur de jeu n’est pas non plus à exclure.

Enfin devant, Kean et Pio Esposito partiront titulaires avec l’attaquant de Côme destiné à s’écarter sur la gauche et l’un entre Daniel Maldini et Samuele Inacio en soutien, avec la liberté de s’écarter à droite.





Italie (4-3-3/4-3-1-2) : Donnarumma, Kayode, Mancini, Bastoni, Calafiori ; Barella, Romano, Tonali ; Maldini, Pio Esposito, Kean.