Comme Spalletti avec Kolo Muani ? Nicola : « Adams veut montrer qui il est »

Enfin, une nouvelle défense d’Akor Adams, après les réactions du public en première période du match contre Naples : « Je vois un joueur qui s’entraîne bien, respecte le maillot et donne tout pour l’équipe. Je serai toujours de son côté. Je veux créer de la cohésion avec tout le monde autour du club, car ce sera fondamental pour atteindre notre objectif. Moi avec Adams comme Spalletti avec Kolo Muani ? Je ne me compare jamais à des situations que je ne vis pas et que je ne connais pas.Ce n’étaient même pas des sifflets. Avant tout, le public a le droit d’exprimer tout ce qu’il pense, rapporte TuttoJuve.com. Mon intention est de faire comprendre que, s’il y a un joueur de Venise qui est ici sans avoir la volonté de tout donner pour Venise, je serai le premier à le reconnaître. Mais je vois un joueur qui s’entraîne comme devrait le faire quelqu’un qui veut montrer qui il est, qui a un immense respect pour ceux qu’il représente et qui donne tout pour atteindre l’objectif. Avec un joueur comme lui, je serai toujours de son côté, comme le sont les supporters. »







