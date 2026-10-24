Davide Nicola, entraîneur de Venezia, s’exprime en conférence de presse à la veille du match contre le Genoa, comptant pour la huitième journée de Serie A : « La victoire contre le Napoli nous fait plaisir, mais avant de parler de résultats, nous devons nous concentrer sur le travail qui nous permet d’être compétitifs. Nous sommes derniers et nous savons que nous devons livrer une prestation à la hauteur, compte tenu de l’ambiance et de la qualité de l’adversaire. Nous devons apprendre à rester resserrés et compacts, aussi bien lorsque nous défendons que lorsque nous attaquons. Ces comportements doivent devenir automatiques. Je ne peux pas tout demander tout de suite aux joueurs, mais nous devons progresser chaque semaine. Le Genoa ? C’est une équipe de qualité, avec un entraîneur très compétent et des joueurs talentueux, surtout derrière les attaquants et en attaque. Nous jouerons dans une atmosphère difficile, mais nous avons les moyens de rivaliser. »
Comme Spalletti avec Kolo Muani ? Nicola : « Adams veut montrer qui il est »
Enfin, une nouvelle défense d’Akor Adams, après les réactions du public en première période du match contre Naples : « Je vois un joueur qui s’entraîne bien, respecte le maillot et donne tout pour l’équipe. Je serai toujours de son côté. Je veux créer de la cohésion avec tout le monde autour du club, car ce sera fondamental pour atteindre notre objectif. Moi avec Adams comme Spalletti avec Kolo Muani ? Je ne me compare jamais à des situations que je ne vis pas et que je ne connais pas.Ce n’étaient même pas des sifflets. Avant tout, le public a le droit d’exprimer tout ce qu’il pense, rapporte TuttoJuve.com. Mon intention est de faire comprendre que, s’il y a un joueur de Venise qui est ici sans avoir la volonté de tout donner pour Venise, je serai le premier à le reconnaître. Mais je vois un joueur qui s’entraîne comme devrait le faire quelqu’un qui veut montrer qui il est, qui a un immense respect pour ceux qu’il représente et qui donne tout pour atteindre l’objectif. Avec un joueur comme lui, je serai toujours de son côté, comme le sont les supporters. »
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