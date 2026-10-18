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ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Côme s’impose 3-1 à Florence, avec un grand Nico Paz et un but de Liberali

Fiorentina vs Como
Serie A
Fiorentina
Como

Au Franchi, lors de la 7e journée de Serie A, Fiorentina-Côme : 1-3

Lors de la septième journée de Serie A, le Como de Cesc Fabregas s’impose 3-1 sur le terrain de la Fiorentina de Paolo Vanoli. Au classement, les deux équipes comptent désormais 10 points d’écart : Como en a 14, tandis que la Fiorentina reste bloquée à 4, à l’avant-dernière place. Kean, ancien joueur de la Fiorentina, est absent sur blessure. Como dispute ce match entre deux rencontres de Ligue des champions (il a perdu contre le Feyenoord cette semaine et recevra Manchester United la semaine prochaine), ce qui contraint l’entraîneur espagnol à procéder à une rotation mesurée, avec Liberali et Caqueret parmi les titulaires.


La première période est animée. Après plusieurs occasions de part et d’autre, juste après la demi-heure de jeu, Como frappe deux fois coup sur coup, grâce à des buts de Liberali, son premier en Serie A (la Fiorentina proteste après une intervention de Milla sur Goncalves au début de l’action), et de Nico Paz, de la tête. La Fiorentina se porte ensuite vers l’avant et marque par Pongracic, qui inscrit un deuxième but, toutefois refusé pour hors-jeu. La seconde période est moins spectaculaire et le but de Douvikas à la 56e minute, sur une passe décisive de Nico Paz, meilleur joueur du match, scelle de fait le sort de la rencontre.


FIORENTINA-COMO 1-3

BUTEURS : 32e Liberali (C), 36e Nico Paz (C), 42e Pongracic (F), 56e Douvikas (C)




  • Buts et temps forts

    92' - Ramon devance Beto et sauve le but de Côme.

    78' - Encore Fagioli, et encore Butez pour détourner en corner.

    76' - Butez repousse la tentative de Fagioli.

    75' - Énorme occasion pourNjie, qui trouve le poteau de la tête alors que le but est grand ouvert.

    66' - Kaiki a l'occasion d'inscrire un quatrième but, mais sa frappe est contrée par Pongracic.

    61' - Caqueret oblige De Gea à intervenir. Liberali tente sa chance sur le ballon repoussé, mais celui-ci finit en corner.

    56' - Contre-attaque magistralement orchestrée par Nico Paz, qui sert ensuiteDouvikas. Sa frappe du droit finit au fond des filets en passant entre les jambes d'un De Gea hésitant.

    53' - Nouvelle occasion pour la Fiorentina, maisNdour la gâche avec une faible frappe du gauche, facilement arrêtée par Butez.

    48' - Au début de la seconde période, la première occasion est pour Njie. Servi par Fagioli, il lobe Butez, sorti à sa rencontre, mais le ballon passe de peu à côté.

    45' + 4' (1re période) - Coup franc parfaitement frappé du gauche par Mastantuono vers le second poteau, où Pongracic reprend de volée du droit et égalise. Le but est toutefois annulé pour hors-jeu après une longue vérification de la VAR.

    43' - Mastantuono tente sa chance d'une frappe croisée du droit qui passe au ras du poteau.

    42' - Une frappe du droit deJimenez est détournée en corner. Sur celui-ci, Pongracic marque au terme d'un cafouillage.

    36' - Les visiteurs doublent la mise : centre de Valle et tête de Nico Paz, qui envoie le ballon au fond des filets.

    32' - Liberali contrôle puis frappe du gauche vers le second poteau et bat De Gea. Le début de l'action de Côme suscite toutefois des interrogations, avec une intervention litigieuse de Millasur Goncalves.

    30' - Belle passe de Mastantuono pour Pellegrino, dont la frappe est freinée par une intervention défensive exceptionnelle de Ramon, facilitant l'arrêt de Butez.

    25' - Une tête de Nico Paz oblige De Gea à détourner le ballon en corner.

    17' - Goncalvestente sa chance, mais Butez repousse sa tentative.

    15' - Da Cunha tente sa chance, et De Gea repousse le ballon en corner. Sur celui-ci, Douvikas et Liberali se procurent des occasions.

    11' - Encore Goncalves, cette fois pour Fagioli, qui se défait de son adversaire d'un dribble avant de tirer. Sa frappe est détournée en corner.

    10' - Belle passe en profondeur de Goncalves pour Njie, qui ne parvient pas à frapper.

  • COMPOSITIONS OFFICIELLES ET FEUILLE DE MATCH

    FIORENTINA-COMO 1-3


    BUTEURS : 32' Liberali (C), 36' Nico Paz (C), 42' Pongracic (F), 56' Douvikas (C)


    Fiorentina (4-2-3-1) : De Gea ; Jimenez (69' Dodò), Dragusin, Pongracic, Viery (63' Valdepenas) ; Ndour (79' Beto), Fagioli ; Mastantuono (69' Brescianini), Goncalves (63' Gnonto), Njie ; Pellegrino. Entr. : Vanoli


    Como (4-2-3-1) : Butez ; Smolcic, Kempf, Chalobah (13' Ramon), Valle (46' Kaiki) ; Milla, Da Cunha (83' Ricci) ; Liberali (83' Kambwala), Paz (61' Perrone), Caqueret ; Douvikas. Entr. : Fabregas


    ARBITRE : Di Bello

    AVERTIS : Valle (C), Nico Paz (C), Ramon (C), Ndour (F), Mastantuono (F, sur le banc)

    EXPULSÉS : -

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