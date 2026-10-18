Lors de la septième journée de Serie A, le Como de Cesc Fabregas s’impose 3-1 sur le terrain de la Fiorentina de Paolo Vanoli. Au classement, les deux équipes comptent désormais 10 points d’écart : Como en a 14, tandis que la Fiorentina reste bloquée à 4, à l’avant-dernière place. Kean, ancien joueur de la Fiorentina, est absent sur blessure. Como dispute ce match entre deux rencontres de Ligue des champions (il a perdu contre le Feyenoord cette semaine et recevra Manchester United la semaine prochaine), ce qui contraint l’entraîneur espagnol à procéder à une rotation mesurée, avec Liberali et Caqueret parmi les titulaires.
La première période est animée. Après plusieurs occasions de part et d’autre, juste après la demi-heure de jeu, Como frappe deux fois coup sur coup, grâce à des buts de Liberali, son premier en Serie A (la Fiorentina proteste après une intervention de Milla sur Goncalves au début de l’action), et de Nico Paz, de la tête. La Fiorentina se porte ensuite vers l’avant et marque par Pongracic, qui inscrit un deuxième but, toutefois refusé pour hors-jeu. La seconde période est moins spectaculaire et le but de Douvikas à la 56e minute, sur une passe décisive de Nico Paz, meilleur joueur du match, scelle de fait le sort de la rencontre.
FIORENTINA-COMO 1-3
BUTEURS : 32e Liberali (C), 36e Nico Paz (C), 42e Pongracic (F), 56e Douvikas (C)