Côme, nouvelle offre à la Fiorentina pour Kean : les chiffres et la formule

L’offre globale est d’environ 30 millions d’euros entre le prêt (5 millions) et l’obligation d’achat (25 millions). Côme est à la recherche d’un nouvel attaquant et sa priorité reste bien ce joueur né en 2000. Le club viola ne veut pas vendre le joueur et n’est donc pas disposé à discuter sur ces bases : la Fiorentina ne le laissera partir qu’en cas d’offres impossibles à refuser, et Côme devra donc certainement augmenter son offre s’il veut recruter le joueur.