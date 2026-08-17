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Côme, nouvelle offre à la Fiorentina pour Kean : les chiffres et la formule

Como
Fiorentina

L’attaquant de l’Italie est la priorité de Fabregas : la nouvelle offre n’est pas encore suffisante pour la Fiorentina, mais...

D’importantes nouveautés arrivent concernant l’avenir de l’attaquant de la Fiorentina, Moise Kean, avec une nouvelle offre de la part de Como de Cesc Fabregas.



  • L’OFFRE

    L’offre globale est d’environ 30 millions d’euros entre le prêt (5 millions) et l’obligation d’achat (25 millions). Côme est à la recherche d’un nouvel attaquant et sa priorité reste bien ce joueur né en 2000. Le club viola ne veut pas vendre le joueur et n’est donc pas disposé à discuter sur ces bases : la Fiorentina ne le laissera partir qu’en cas d’offres impossibles à refuser, et Côme devra donc certainement augmenter son offre s’il veut recruter le joueur.

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