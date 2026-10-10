Moise Kean ne sera pas présent demain pour Como-Roma. L’attaquant de Côme et de l’Italie, ancien joueur de la Fiorentina, n’a pas encore surmonté son problème au tibia contracté sous le maillot de l’Italie et qui l’a contraint à manquer le dernier match contre la Turquie.
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Côme : Kean forfait contre la Roma, le point sur la situation
Titularisé uniquement lors du match contre Parme, Moise Kean connaît un début de saison en dents de scie sous le maillot de Côme, qui l’a recruté à la Fiorentina sous la forme d’un prêt de 10 millions avec une option d’achat fixée à 30 millions. Ce sera encore à Douvikas de mener l’attaque de Fabregas lors du match contre la Roma, programmé demain à 12h30.
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