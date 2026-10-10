Titularisé uniquement lors du match contre Parme, Moise Kean connaît un début de saison en dents de scie sous le maillot de Côme, qui l’a recruté à la Fiorentina sous la forme d’un prêt de 10 millions avec une option d’achat fixée à 30 millions. Ce sera encore à Douvikas de mener l’attaque de Fabregas lors du match contre la Roma, programmé demain à 12h30.







