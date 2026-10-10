Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Kean ComoGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Côme : Kean forfait contre la Roma, le point sur la situation

M. Kean
Como
Serie A

L’attaquant de l’Italie sera rétabli pour le match contre la Roma

Moise Kean ne sera pas présent demain pour Como-Roma. L’attaquant de Côme et de l’Italie, ancien joueur de la Fiorentina, n’a pas encore surmonté son problème au tibia contracté sous le maillot de l’Italie et qui l’a contraint à manquer le dernier match contre la Turquie.

  • Titularisé uniquement lors du match contre Parme, Moise Kean connaît un début de saison en dents de scie sous le maillot de Côme, qui l’a recruté à la Fiorentina sous la forme d’un prêt de 10 millions avec une option d’achat fixée à 30 millions. Ce sera encore à Douvikas de mener l’attaque de Fabregas lors du match contre la Roma, programmé demain à 12h30.



    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Serie A
Como crest
Como
COM
Roma crest
Roma
ROM