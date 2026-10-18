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Feyenoord v Como 1907 - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Côme, Chalobah aussi K.-O. : que s’est-il passé ?

Como
T. Chalobah
Fiorentina vs Como
Fiorentina
Serie A

Le défenseur se blesse lors du match contre la Fiorentina

À la 14e minute de Fiorentina-Côme, le défenseur de Côme Chalobah s’effondre au sol en se tenant la cheville. Après quelques secondes de discussion avec le banc, Cesc Fabregas décide de le remplacer.

  • Chalobah sort, Jacobo Ramon entre. La blessure de Chalobah s’ajoute à celle survenue à Couto pendant l’échauffement : initialement inscrit sur la feuille de match, Couto renonce à jouer en raison d’une gêne et Smolcic prend sa place.


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