Combien vaut Licina, le talent de la Juventus prêté à la Cremonese

Au cours de ces premiers mois de la nouvelle saison, un joueur de Serie B attire tous les regards sur lui : il s’agit de Adin Licina, milieu offensif né en 2007 de la Cremonese arrivé cet été en prêt sec en provenance de la Juventus. Après une saison avec la NextGen, la Juventus a décidé d’envoyer le talent allemand jouer afin qu’il trouve de la continuité et engrange de l’expérience tout en restant en Italie ; parmi toutes les propositions reçues, elle a estimé que l’offre de la Cremonese était l’endroit idéal pour poursuivre le parcours de croissance du joueur arrivé du centre de formation du Bayern Munich.