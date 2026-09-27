Au cours de ces premiers mois de la nouvelle saison, un joueur de Serie B attire tous les regards sur lui : il s’agit de Adin Licina, milieu offensif né en 2007 de la Cremonese arrivé cet été en prêt sec en provenance de la Juventus. Après une saison avec la NextGen, la Juventus a décidé d’envoyer le talent allemand jouer afin qu’il trouve de la continuité et engrange de l’expérience tout en restant en Italie ; parmi toutes les propositions reçues, elle a estimé que l’offre de la Cremonese était l’endroit idéal pour poursuivre le parcours de croissance du joueur arrivé du centre de formation du Bayern Munich.
Combien vaut Licina, le talent de la Juventus prêté à la Cremonese
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Les chiffres de Licina avec la Cremonese
Deux buts et une passe décisive en quatre matches entre le championnat et la Coupe d’Italie, un statut de titulaire conservé même après le changement d’entraîneur avec l’arrivée de Pecchia à la place de Giampaolo. La Juventus suit la progression du jeune joueur que la Juventus a récupéré en février dernier, libre de tout contrat, en devançant la concurrence d’autres clubs, et après quelques mois de rodage avec la Next Gen, a décidé de l’envoyer en prêt. Lié à la Juventus jusqu’en 2029, Licina est aujourd’hui davantage valorisé à 15 millions qu’à 10, et 30 % sur une future revente reviendront au Bayern.
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Licina comme Yildiz
Dans les espoirs de la Juventus, le parcours de Licina pourrait être similaire à celui de Kenan Yildiz, lui aussi arrivé du Bayern Munich et, après avoir franchi toutes les étapes en interne entre la Primavera et la Next Gen, lancé en équipe première et désormais dans le viseur des plus grands clubs (Chelsea, Arsenal et le Real Madrid l'ont inscrit depuis longtemps sur la liste de leurs cibles potentielles). Si Licina atteignait lui aussi le niveau de l'attaquant turc, la Juventus aurait en son sein deux des meilleurs talents en circulation, une hypothèse que le club turinois espère, tout en suivant de près la progression de Licina avec la Cremonese.
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