Des changements se profilent au poste de gardien de but à la Juventus, qui pourrait connaître des bouleversements entre les poteaux cet été : Perin souhaiterait jouer plus régulièrement et envisageait déjà en janvier de changer d'air ; Di Gregorio est suivi de près par la direction et le staff technique, et s'il recevait une offre jugée convaincante, il pourrait quitter Turin. C'est pourquoi les Bianconeri commencent à chercher un éventuel remplaçant : parmi les noms sur la liste figure celui du Brésilien de Liverpool Alisson Becker, une demande explicite de Luciano Spalletti qui l'a déjà entraîné à l'époque de la Roma (sur une intuition de Walter Sabatini, il est arrivé comme remplaçant de Szczesny et est devenu titulaire l'année suivante sous Di Francesco).