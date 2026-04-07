Des changements se profilent au poste de gardien de but à la Juventus, qui pourrait connaître des bouleversements entre les poteaux cet été : Perin souhaiterait jouer plus régulièrement et envisageait déjà en janvier de changer d'air ; Di Gregorio est suivi de près par la direction et le staff technique, et s'il recevait une offre jugée convaincante, il pourrait quitter Turin. C'est pourquoi les Bianconeri commencent à chercher un éventuel remplaçant : parmi les noms sur la liste figure celui du Brésilien de Liverpool Alisson Becker, une demande explicite de Luciano Spalletti qui l'a déjà entraîné à l'époque de la Roma (sur une intuition de Walter Sabatini, il est arrivé comme remplaçant de Szczesny et est devenu titulaire l'année suivante sous Di Francesco).
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Combien gagne Alisson, la dernière option de la Juventus pour le poste de gardien : salaire, demande de transfert de Liverpool et blessures
LE RECRUTEMENT D'ALISSON À LIVERPOOL
Le contrat d'Alisson avec Liverpool expire en juin 2027 – les Reds ont levé l'option de prolongation –, mais le joueur né en 1992 pourrait partir un an avant la fin de son engagement avec le club anglais. La direction de la Juve pourrait tenter sa chance à la demande de l'entraîneur, étant donné que son salaire actuel d'environ 8 millions d'euros n'est pas impossible à atteindre et que le club bianconero tentera de faire baisser la demande de 15 à 20 millions d'euros de Liverpool, d'autant plus qu'il n'est plus titulaire indiscutable depuis l'arrivée du Géorgien Mamardashvili en provenance de Valence (transfert de 30 millions d'euros).
LES BLESSURES D'ALISSON
D'autre part, il faut examiner de près la condition physique d'Alisson : cette saison, il a souvent été freiné par des blessures musculaires et il est actuellement indisponible en raison d'une lésion au biceps fémoral contractée lors du match de Ligue des champions contre Galatasaray, qui l'a contraint à manquer les deux derniers matchs des Reds contre Brighton (en championnat) et contre Manchester City (en FA Cup). Son retour – sauf complications – devrait être prévu pour fin avril et il pourrait s'agir des derniers matchs d'Alisson à Liverpool, la Juve étant prête à se manifester.