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Combien coûtera Cole Palmer ? Manchester United a été informé du montant de la « base de négociation » si des discussions de transfert s'engagent avec Chelsea
La situation financière à Stamford Bridge
Selon The Sun, Chelsea est confronté à un dilemme de taille sur le marché des transferts. Plusieurs sources concordent : le club londonien doit vendre des joueurs confirmés pour assainir ses finances et offrir à Alonso les moyens de recruter jusqu’à trois renforts de premier plan. Les dirigeants ont démenti ces informations, mais l’absence de compétition européenne renforce la nécessité de réaliser des bénéfices. Une saison décevante, conclue par une défaite 2-1 à Sunderland, a figé le club à la 10e place avec 52 points, et plusieurs cadres pourraient donc faire leurs valises pour compenser les dépenses somptuaires des dernières années.
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Possibles sacrifices pour les Blues
Si Enzo Fernández apparaît comme le candidat le plus probable à un départ, sa valeur comptable amortie, particulièrement élevée, complique toute transaction. Il faudrait au moins 100 millions de livres (134 millions de dollars) pour que la vente de ce milieu de terrain argentin soit rentable. Par conséquent, la direction pourrait se tourner vers d’autres joueurs pour générer des liquidités. Marc Cucurella, dont la valeur comptable est d’environ 20 millions de livres (27 millions de dollars), pourrait rapporter une plus-value substantielle en cas d’offre de l’Atlético Madrid estimée à 45 millions de livres (61 millions de dollars). Joao Pedro, dont la valeur comptable s’élève à 52,5 millions de livres (71 millions de dollars), pourrait également partir si Barcelone proposait une somme à neuf chiffres, ce qui laisserait Moises Caicedo comme unique pièce maîtresse intouchable.
Le transfert de Palmer devrait battre des records.
Ce casse-tête financier soulève inévitablement des questions concernant Palmer. Arrivé en provenance de Manchester City en 2023, l’attaquant s’est révélé exceptionnel : en 131 apparitions sous les couleurs du club, il a inscrit 54 buts et délivré 32 passes décisives, contribuant notamment au sacre lors de la première édition élargie de la Coupe du monde des clubs de la FIFA en 2025. Si sa saison en cours est un peu plus discrète (11 buts en 34 matchs), son influence demeure capitale. Sous contrat jusqu’en 2033, il est sous le contrôle total de Chelsea. Selon le Sun, il faudrait débourser 80 millions de livres (108 millions de dollars) pour lancer toute négociation.
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Que nous réserve la prochaine fenêtre internationale ?
Alonso et la direction doivent désormais finaliser rapidement les départs afin de faciliter les arrivées avant le début de la pré-saison. Si Manchester United ou un autre grand club européen fait une offre officielle pour Palmer, cela mettra à rude épreuve la détermination de Chelsea. Les semaines à venir détermineront si les Blues resteront fermes sur leurs exigences financières ou s'ils céderont aux réalités économiques de leur situation.