Selon The Sun, Chelsea est confronté à un dilemme de taille sur le marché des transferts. Plusieurs sources concordent : le club londonien doit vendre des joueurs confirmés pour assainir ses finances et offrir à Alonso les moyens de recruter jusqu’à trois renforts de premier plan. Les dirigeants ont démenti ces informations, mais l’absence de compétition européenne renforce la nécessité de réaliser des bénéfices. Une saison décevante, conclue par une défaite 2-1 à Sunderland, a figé le club à la 10e place avec 52 points, et plusieurs cadres pourraient donc faire leurs valises pour compenser les dépenses somptuaires des dernières années.